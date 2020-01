AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-01-29 00:01:35

Corsair ML120 RGB Pro Node Kit

RGB lyset er kommet for at blive, og Corsair er i fuld gang med at genopfriske deres produkter med RGB understøttelsen. I dag skal vi kigge på deres ML serie af blæsere med magnetisk levitation, nu også med kontrollerbart RGB. Er der grund til at udskifte ens gamle (ML) blæsere, eller er det udelukkende en visuel opgradering? Det tager vi et kig på i dag!

Specifikationer:

Fan Size: 120mm x 25mm

Flow Type: Static Pressure

Bearing Type: Magnetic Levitation

LED Color: 16.7 Million (RGB)

PWM Control: Yes

Airflow: 47.3 CFM

Static Pressure: 1.78 mmH20

Sound Level: 25 dBA

Speed: 400 - 1600 RPM +/- 10%

Power Draw: 0.21 9 A

Warranty: Five years

Udpakning og førstehåndsindtryk

Igen ser vi Corsair’s velkendte sort/gule design på indpakningen, så der er ikke meget nyt under solen på den front. Forsiden byder på et farverigt eksempel på de mange farver, blæserne kan fremvise, samt en hurtigt opsummering af deres mange mange muligheder. De andre sider går mere i detaljer med de samme informationer, som vist ovenfor i Specifikationsopsummeringen.

Har man læst vores tidligere test af Corsair’s HD og SP blæsere, vil man nok kunne nikke genkendende til indholdet – dog med en enkelt, vigtig forskel. I stedet for en styringsenhed med fysiske knapper på, så har Corsair inkluderet deres Node Pro controller, som via deres Corsair Link software styrer blæserindstillingerne (og LED strips hvis man tilkøber disse) i Windows. Man slipper med andre ord for at have en fysisk controller dinglende, eller gemt væk i kabinettet, som man før skulle grave frem, hver gang man ville ændre på indstillingerne.

Desværre har denne controller ikke mulighed for at styre blæsernes strømstyring, så man skal finde 3 fan headers frem, eller bruge en splitter for at gøre brug af hele pakken – her ville jeg gerne have set muligheden for at styre dem ”internt” igennem Link, specielt med tanke på hvor mange konkurrenter gør netop dette, om ikke andet for at skære ned på kabelrodet.

Selve blæserne er visuelt næsten identiske til deres tidligere ML blæsere (som havde enkeltfarve LED lys), så umiddelbart skulle der ikke være en forskel… eller hvad? Hvis man graver ML blæserens spec sheet frem, er der nogle vigtige forskelle.

Motoren har fået nogle mindre, men vigtige ændringer – f.eks. vil RGB udgaven ikke længere køre mellem 400-2400RPM, men kun 400-1600RPM, hvilket også giver en anden Airflow og SP værdi, 12 - 75 CFM kontra 47.3 CFM og 0.2 - 4.2 mmH20 kontra de nye 1.78 mmH20. Disse ændringer hæver også minimums decibel værdien fra 16 til 25dBA.

Montering

Blæserne bruger standard 120mm monteringshuller, og med til hver blæser medfølger der 4 skruer til formålet. Skal de monteres på en radiator, bruger man i stedet for de der medfølgende skruer. Dog har jeg tidligere haft mindre problemer med at montere ML blæserne på visse radiatore og kabinetbeslag, grundet den lidt unikke udformning af hjørnerne, dog ikke noget der har forhindret mig i at fuldføre en montering helt.

De to controllerenheder kræver begge et SATA stik til strøm, og Node controlleren optager en USB2 header på bundkortet, for at kommunikere med softwaren. Jeg kunne godt være en kende træt af at alle producenter antager at man lige har en USB2 header ledig, da flere og flere bundkort er begyndt at skære ned på disse, så at man kan blive nødt til at ofre ens frontpanel USB stik.

Jeg undrer mig også lidt over at Corsair Node controlleren bruger begge forbindelser i headeren og ikke bare den ene, som man ofte ser det hos konkurrenterne (hvilket ville betyde at man kunne splitte headeren og få et enkelt USB stik ud af det) – specielt med tanke på at både Node og Fan controlleren burde få rigeligt med strøm via SATA stikkene.

Det er lidt en reminder om at de mange producenter stadigvæk ikke helt kan blive enige om at følge en fælles standard, hvor vi f.eks. har AURA og lign. løsninger der allerede har fysiske RGB(W) headers på de fleste nyere bundkort – Det ville være rart at se flere produkter bruge denne, i stedet for USB løsningen.

Ydelse og Støj

Da vi ikke pt. har adgang til udstyret påkrævet for at lave præcise tests af airflow og lufttryk, holder vi os til en hurtig sammenligning af de nye ML120 RGB og de gamle ML120 blæsere, monteret på en af vores 240mm AIO kølere, samt en lyttetest for at se om forskellen i motoren i praksis er god eller skidt.

Vi har en mere fokuseret blæsertest i støbeskeen, hvor vi vil kigge på en bred vifte af blæsere imellem, for at få et bedre billede af markedet som helhed.

Som sædvanligt hiver vi vores Ryzen testbænk frem og kører OCCT i ti minutter for at varme køleren op, og tager derefter en gennemsnitsværdi over to minutters kørsel derefter. Lidt overraskende er ML120 Pro ca. 1½ koldere ved 100% ift. til den lidt ældre ML120, som vi har liggende. Dog er forskellen så lille, at det er svært at kalde det en vinder, selv efter flere forsøg.

Hvad lydniveauet angår kan jeg ikke høre nogen forskel ved samme RPM – Enten er jeg ved at blive gammel og halvdøv, eller så er forskellen så lille at vi skal have udstyr til at måle det med. Desværre hjalp det ikke meget at måle med min Nokias mikrofon, da den målte 1-2 dBA forskel på de to blæsere igennemsnit.

Lyset og Software

Vi skal selvfølgelig også kigge på RGB lyset, som må være det primære salgsargument for Corsair. Efter en hurtig installation af Corsair Link, og en firmware opdatering til Node controlleren, så lyser blæserne pænt op – dog gik der lidt panik i mig, da to af dioderne på den tredje blæser ikke ville lyse op, men det viste sig at Link havde valgt en forkert blæserpreset, og efter et hurtigt skifte i dropdown menuen, lyste alting op som det skulle.

Effekterne kender vi alle sammen efterhånden, da der intet nyt er under solen. Man har alle de velkendte effekter som regnbue, farveskifte, statisk, pulseren og temperatur – hvor blæserne skifter farve i forhold til hvor varm CPU’en måles til.

Pris

Kittet med træ blæsere og controllers kan i skrivende stund erhverves for små 700,- hvilket umiddelbart kan lyde pebret for træ kabinetblæsere. Men kigger man på Corsairs egne alternativer, såsom LL, HD og SP, samt konkurrenter er prisen ikke galt fat. Til sammenligning kan man købe en enkelt ML120 blæser med Hvidt, Rødt eller Blåt statisk lys for 150.

Ved lave RPM er ML120 RGB utroligt svære at høre, og yder stadigvæk overraskende godt. Så hvis man f.eks. kører et vandloop eller bare vil have lidt ro på kontoret, er det et udmærket valg. Jeg har selv brugt ML120 og ML140 blæsere i mit EKWB vandloop det sidste halve års tid, og med en statisk fankurve på omkring 60% er det ikke meget maskinen siger under pres.

Blæserne kræver både forbindelse til Node controlleren, samt en Fan header / Fan controller hvilket måske ikke er i alles smag, men man har muligheden for at styre dem selv, hvor flere konkurrenter insisterer på at det skal styres igennem deres kontroller.

Vi lander på et 9-tal for en RGB opdatering af de allerede glimrende ML120 blæsere.

Godt

God ydelse med lavt lydniveau ved lavere RPM

Konkurrencedygtig pris

Node Controller kan udbygges senere

Nem og overskuelig software

Mindre Godt

Den lidt unikke ramme kan give mindre besvær med montering

Mange kabler at holde styr på

Ingen fan splitter inkluderet, eller mulighed for at styre blæserne igennem controlleren