AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-05 14:20:28

EKWB lancerer ny full-cover block til EVGA GTX FTW2 grafikkort

Kan du lide hardware der skiller sig ud fra mængden, og tilmed elsker custom loops, så er der god grund til at kigge i retning af nyeste produkt fra EKWB og deres EK-FC1080 GTX FTW2

Kan man ikke lide udseendet på sit hardware, er det ofte muligt at udføre snedige tiltag som gør det bliver mere personlige. Det gør sig også gældende på områder som grafikkort, og tilmed hjælpe til med at holde fjende nummer 1, varme, på afstand.



Denne gang handler det om EKWB, der er velkendt for super fede full-covers til blandt andet grafikkort. EKWB har annonceret nye full-covers til de nye EVGA GTX 1080 og GTX 1070 FTW2 grafikkort, som rent visuelt frister meget.



Den Slovenske kølings-specialist, har netop udviklet denne nye full-cover løsning til EVGA GTX FTW2 serien, som producenten navngiver EK-FC1080 GTX FTW2 liquid cooling block. Den nye full-cover giver derfor mulighed for køling af GPU og RAM på samme tid samt VRM området på grafikkortet.

EK-FC1080 GTX FTW2, er ligeledes designet med det EKWB kalder for ”central inlet split-flow cooling engine” som basalt set betyder den passer i et eksisterende waterloop, hvor man måske ikke har valgt den mest optimale vandpumpe.



EK-FC1080 GTX FTW2 er designet i nikkelbelagt elektrolytisk kobber, og toppen i akryl eller POM Acetal materiale alt efter hvilket model man vælger. Akryl versionen sælges med to forborede huller til 3mm LED dioder.



Her til skriver EKWB deres nye version er kompatibel med nuværende EK-FC1080 GTX FTW Backplates.

Prisen for den nye EK-FC1080 GTX FTW2 block rammer €122.95, og skulle allerede være mulig at købe via EK Webshop samt deres Partner Reselles.