AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-09-21 09:01:00

Enermax LiqTech TR4 360 MM

Vi har allerede hilst på de nye monster processorer fra AMD, men hvad med køling til dem? Det er netop hvad denne test byder på. Enermax har sendt os deres LiqTech TR4 360 mm AIO køler, som af navnet fremgår er til TR4 soklen som er huser ThreadRipper processorne. Hvordan yder denne køler, og er den til at montere? Klik ind på testen og få svaret på det hele!

Her på Tweak.dk har vi nu både bragt jer en test af AMD ThreadRipper 1920X processoren, samt ASUS Zenith Extreme X399 bundkortet som har bragt masser af glæde til undertegnede. Men hvordan køler vi egentlig vores 1920X processor? Jeg har teaset med dette i begge ovenstående tests, og i dag er tiden kommet hvor vi bringer jer testen af Enermax LiqTech TR4 360 mm køleren som sørger for at holde den kæmpe processor kølig under enhver opgave.

Som navnet antyder, har vi at gøre med en AIO køler med en 360 mm radiator. Dette i sig selv er ikke noget nyt, men det er køle hovedet / pumpen derimod. Enermax har nemlig skabt en køler specifikt lavet til AMD ThreadRipper, som betyder at vi har et KÆMPE køle hoved som dækker hele processoren. Hvad dette betyder for temperaturerne finder vi ud af i denne test. Det samme gælder for støjniveauet og hvordan monteringen foregår. Lad os starte ud med specifikationerne nedenfor, som vi plejer.

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur på opdagelse på producentens hjemmeside, og fundet lidt lækkerier til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne på LiqTech TR4 360 op, efterfulgt af et enkelt billede der viser, hvor stort køle hovedet er kontra selve processoren.

Kompatibel med: AMD TR4 / SP3 soklen

Materiale køleblok: Kobber

Vægt uden blæsere: 1395 gram

Køleevne: +500 Watt

Inkluderet kølepasta: Dow Corning TC-5121

Pumpe type: Keramisk nano med PI leje

MTBF på pumpen: 100.000 timer

Pumpe hastighed: 3000 RPM

Radiator dimensioner: 402 x 120 x 28 mm

Materiale radiator: Aluminium

Slange længde: 400 mm

Materiale slanger: Polymide (PA) gummi

Inkluderede blæsere: 3x Enermax Twister Pressure Fans

MTBF blæsere: 160.000 timer

Blæser hastighed: 500 – 2300 RPM

Tilslutning af blæsere: 4-pin PWM

Lufttryk: 23.81 – 102.17 CFM

Støjniveau: 14 – 28 dBA

Unboxing – hvad får man med?

Med alt det tekniske på plads, er det nu blevet tid til at kigge på selve køleren. Vi skal naturligvis først have den pakket ud af kasse. LiqTech TR4 AIO kommer i en grå og meget anonym kasse. På fronten finder vi naturligvis modelnavnet, samt features som +500 Watt køleevne og AMD ThreadRipper support, og det er faktisk det.

Bagsiden af kassen har de specifikationerne listet op, som vi netop har kigget på, samt flere billeder af størrelsen på køleren, samt nogle af de teknologier Enermax har brugt. Inde i selve kassen finder vi køleren pakket ned i en portion blødt skum, som skal sikre at den overlever transporten til forbrugen.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. For at gøre dette lettere for jer derude, har jeg valgt at liste det op herunder:

Enermax LiqTech TR4 360 mm køler

3x Enermax Twister Pressure blæsere

Y-splitter til blæserne

Molex til 3-pin til pumpen

Kølepasta

Diverse dokumenter

Monterings skruer

Molex til 3-pin stikket sikrer at pumpen altid kører med 3000 RPM og levere maksimal performance.

Et kig rundt om LiqTech TR4 køleren

Lad os starte ud med at kigge lidt nærmere på blæserne der er inkluderet med køleren. Der er naturligvis tre af slagsen da vi har med en 360 mm radiator at gøre. Typen er Enermax’ egne Twister Pressure blæsere, som er skabt til at levere et højt tryk som er et must når luften skal igennem en radiator.

Blæserne er i stand til at køre med hastigheder fra 500 – 2300 RPM og har et maksimalt støjniveau på 28 dBA, hvilket vidst er en meget normal standard for blæsere til AIO kølere.

I hvert hjørne og på begge sider hvor skruerne skal igennem, finder vi gummi monteret på blæserne. Dette er naturligvis for at minimere vibrationer fra blæseren i at blive sendt videre til resten af køleren/kabinettet. Sleevingen på blæserne kunne i den grad være bedre, idet den knap dækker ledningerne ved stikket, og ikke engang løber helt op til blæseren. Havde kablerne været 100% sorte, havde der ikke været noget problem. Jeg havde her forventet lidt mere af Enermax, der ellers plejer at have en sans for detaljer.

Lad os nu vende blikket mod selve radiatoren og køle hovedet. 360 mm er en stor radiator, og med en lovet køleevne på over 500 Watt, skal der også en hvis størrelse til. På trods af at være en lang radiator, er den dog ikke særlig tyk. Afstanden mellem finderne er hvad jeg vil kalde normal, hverken tæt eller super fin men lige i midten. Enermax har endda valgt at montere gummilister på begge sider af radiatoren. Dette er igen gjort for at minimere vibrationerne fra blæserne i at blive sendt videre. Dette er stik modsat af sleevingen på blæserne, her er der sans for detaljerne nemlig.

Køle hovedet / pumpen på LiqTech TR4 er et sandt monster når det kommer til størrelse og vægt. Dette er naturligvis et must, hvis man skal dække hele overfladen på de voldsomme AMD ThreadRipper processorer. Overfladen på pumpen er i højglans plastik, med et stilrent Enermax logo og slangerne i den ene side. For at give en ide om hvor stor køle hovedet / pumpen egentlig er, har jeg lagt den op ved siden af en af de 120 mm blæsere der er inkludere.

Første gang jeg vendte køle hovedet med bunden i vejret fik jeg noget af et chok. Ved første øjekast ser kølepladen nemlig meget ridset og beskidt ud. Dette er dog ikke tilfældet, som vi kan se lige så snart beskyttelses filmen fjernes og en lækker kobber flade kommer frem. Bemærk desuden at benene til montering på TR4 soklen er permanent fastgjort.

Vi snupper lige et sidste billede med køleren komplet med blæserne monteret og klar til at ryge i kabinettet. Den knap så pæne sleeving på blæser kablerne, bliver heldigvis ikke synlig inde i kabinettet, da disse naturligvis trækkes bag om bundkortet.

Montering af køleren og testen

Det er nu blevet tid til at montere LiqTech TR4 køleren på vores ThreadRipper processor. Hvis du er bekendt med Intels HEDT platforme som X99 og X299, vil monteringen af køleren på TR4 soklen være legende let. Ligesom på Intel siden, kommer TR4 soklen nemlig med en indbygget bag plade og de nødvendige monterings gevind direkte på soklen – lettere bliver det ikke.

På det første billede nedenfor ser vi soklen med vores ThreadRipper 1920X processor monteret. Start her med et lokaliser de fire huller med gevind, og skru de inkluderede afstandsstykker fast – markeret med røde cirkler på billede to. Når dette er gjort skal der kølepasta på processoren. Selvom Enermax henviser til at lave en kæmpe klat i midten, valgte jeg at bruge den metode som AMD anbefaler. En stor klat i midten samt fire mindre rundt om den – se billede tre herunder.

Med kølepasta sprøjtet på processoren, skal køle hovedet / pumpen på som det næste. Vær her forsigtig og sikker på at alle fire huller på pumpen matcher de små afstands stykker du skruede i tidligere. Når køle hovedet er hele nede på processoren kan du vrikke en smule med den inden du går til sidste skridt.

Nu skal køleren naturligvis fastgøres rundt om processoren. Der medfølger fire skruer med påmonterede fjedre til dette. Skru dem let i, i hvert hjørne og spænd dernæst på kryds ind til køleren sider fast. Det er vigtigt at du ikke overspænder her, da de små gevind ikke holder til alverden! Når dette er gjort har du med succes monteret LiqTech TR4 på processoren, og mangler nu kun at få selve radiatoren gjort fast. Dette har jeg dog ikke valgt at gennemgå, da det på ingen måde er raketvidenskab.

Jeg har valgt at inkludere monterings videoen fra Enermax YouTube kanal, så du kan se hvad jeg lige har forklaret ovenfor på film. Det er virkelig simpelt at montere denne køler, og alle og enhver burde kunne finde ud af det i min optik. Ellers er der en udførlig manual inkluderet – stor ros til Enermax for monteringen af køleren!

Men det er jo ikke helt slut endnu, vi har et sidste punkt på dagsordenen inden vi når til konklusionen, og det er naturligvis testen. Normalt vil vi sammenligne flere kølere med hinanden her, men da vi ikke har haft mulighed for at montere de før testede kølere på vores ThreadRipper system, må i nøjes med at se hvordan LiqTech TR4 klarede den op mod sig selv.

Rumtemperaturen under testen var 20-21 grader, som kan trækkes fra tallene i vores graf nedenfor, for at komme frem til Delta temperaturen. Vores overclock på ThreadRipper 1920X processoren var på 4.0 GHz med volt sat til auto. Som vi kan se gjorde LiqTech TR4 360 mm køleren et formidabelt arbejde med at holde vores monster af en processor kølig.

Hvad angår støjniveauet var dette også på et absolut minimum især under websurfing og lette opgaver. Her var de inkluderede blæsere tæt på lydløse, selvom vi så fine temperaturer på blot 30 grader. Jeg var også yderst imponeret over støjen, eller skulle man sige manglen på samme fra den indbyggede pumpe. På trods af at jeg havde tilsluttet den med Molex stik, hvilket betød at den kørte med sine 3000 PRM, var den fuldstændig lydløs.

Med det sagt, nåede vi til vejs ende. Men inden vi konkluderer, har jeg tre billeder jeg lige vil vise af det samlede system med LiqTech TR4 køleren monteret. Som vi kan se har pumpen et fint hvidt lys, som jeg dog ville ønske var RGB eller havde en mulighed for at blive slukket – men det er måske bare mig? Nyd billederne nedenfor, og rul videre til konklusionen når du er klar.

Pris

I skrivende stund d. 14/09 2017 kan Liqtech TR4 360 mm køleren findes på PriceRunner.dk til en pris på 1444,- DKK. Dette er en fair pris sammenlignet med andre 360 mm AIO løsninger på markedet, her får du bare en køler der er skræddersyet til ThreadRipper processorerne. Klik på vores prisknap herunder for at komme direkte til prisoversigten på PriceRunner.dk

PRIS: 1.444,- DKK i skrivende stund

Ønsker du alle detaljer på LiqTech TR4 køleren fra Enermax selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn herunder – åbner i ny fane/vindue.

Konklusion

Selvom at AMD’s ThreadRipper platform stadig er forholdsvis ny, er det fedt at se at producenter allerede har skræddersyede produkter klar. LiqTech TR4 fra Enermax er en af de få AIO kølere der i skrivende stund dækker hele ThreadRipper’s enorme flade. Som vi kunne se på vores temperaturer, betød dette også overraskende gode resultater både stock og overclocket, på trods af at køleren var meget støjsvag – især under idle. Når computeren stod på skrivebordet, eller man blot surfede rundt på nettet eller så videoer på YouTube kunne man knap nok høre blæserne, og pumpen.

Ved vedvarende hård belastning med processoren overclocket, blev blæserne dog en smule støjende i min optik. Men dette ville hurtigt kunne fikses med en anden blæser kurve, eller sågar nogle andre blæsere. Monteringen af LiqTech TR4 er også legende let, endda så let at jeg ikke engang havde behov for at kigge i manualen. Det kunne dog have været fedt hvis det hvide LED lys i Enermax logoet havde været RGB eller bare havde haft en mulighed for at blive slukket – men man kan vel ikke få det hele.

Alt i alt er LiqTech TR4 360 mm fra Enermax en rigtig lækker køler, med mange fede features, seriøs køleevne og super simpel montering. Dette belønner jeg med en score på 8,5/10 samt vores Great Product award. Du skal dog være 100% sikker på at du ønsker at blive på ThreadRipper platformen i fremtiden, da du ellers ender med en køler du ikke kan bruge til noget – den passer KUN til ThreadRipper, så hav blot dette i tankerne inden du investerer.

Godt

Skræddersyet til AMD ThreadRipper!

Kølehoved der dækker hele processoren

Utrolig støjsvag pumpe

Super enkel montering

Imponerende køleevne! (500+ Watt kapacitet)

Pris vs. performance er awesome

Gummi på radiator og blæsere = minder vibrationer/støj

Nærmest lydløs under idle (websurfing etc)

Pænt oplyst Enermax logo på pumpen…

Knap så godt

… dog ingen RGB eller mulighed for at slukke

Blæserne støjer en del ved hård belastning

Sleevingen på blæserkabler kunne være bedre

Score: 8,5 + Great Product award