AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-05-20 06:51:00

Enermax Liqtech TR4 II 360 mm - AMD Treadripper AIO

AMD Threadripper processorene, er stadig nogle af de største CPU'er på markedet, og kræver nogle ret specielle kølere for at man kan få det fulde ud af dem. Da første generation blev lanceret så vi på Enermax Liqtech TR4 kølerne, og nu er Enermax klar med anden generation. Vi har testet deres seneste Liqtech TR4 II 360 mm AIO køler på vores Threadripper 1920X CPU.

Det er efterhånden ved at være nogle år siden at vi så lanceringen af første generation af AMD’s HEDT platform, bedre kendt som X399 og Ryzen Treadripper. Vi skriver nu 2019 og AMD er i mellemtiden kommet ud med anden generation af deres monstre af processorer, hvor vi for nyligt også har lavet et build med netop en af disse – klik HER for at se mere omkring det!

Selvom det ikke lige er et decideret build vi skal fokusere på i denne test, bevæger vi os stadig i AMD Threadripper territoriet da vi skal se på en ny køler fra Enermax. Da AMD lancerede deres Threadripper 1920X processor hoppede jeg på vognen og har indtil dags dato brugt en Enermax Liqtech TR4 AIO køler med en 360 mm radiator for at holde den store monsterprocessor kølig. Siden da er der som sagt kommet en ny generation af Threadripper processorer, og dertil også en ny generation af kølere fra netop Enermax. I denne test ser vi nærmere på anden generation af Enermax kølerne, som har fået det passende navn Liqtech TR4 II. Igen tester vi køleren i en 360 mm udgave, så vi på denne måde også kan sammenligne kølerne direkte mod hinanden.

Specifikationer og features

Ganske som da vi kiggede på første generation af Liqtech køleren, har jeg været en tur forbi Enermax’ hjemmeside og fundet lidt lækkerier til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne på Liqtech TR4 II 360 op, efterfulgt af to billeder der viser nogle af de features som køleren tilbyder – blandt andet en ny opgraderet pumpe:

Kompatibel med: AMD TR4 / SP3 soklen

Materiale køleblok: Kobber

Vægt uden blæsere: 1395 gram

Køleevne: +500 Watt

Pumpe type: EF1, Keramisk nano med PI leje

MTBF på pumpen: 100.000 timer

Pumpe hastighed: 3000 RPM

RGB-lys: Ja, ARGB indbygget i pumpeenheden

Radiator dimensioner: 394 x 120 x 28 mm

Materiale radiator: Aluminium

Slange længde: 400 mm

Materiale slanger: Polymide (PA) gummi

Inkluderede blæsere: 3x Enermax Twister Pressure Fans

MTBF blæsere: 160.000 timer

Blæser hastighed: 500 – 2300 RPM

Tilslutning af blæsere: 4-pin PWM

Lufttryk: 23.81 – 102.17 CFM

Støjniveau: 14 – 28 dBA

Unboxing og en tur rundt om Liqtech TR4 II 360 mm køleren

Med styr på alt det tekniske er det første skridt naturligvis at tage en tur rundt om kassen, så vi kan få pakket køleren ud. Sammenlignet med første generation af Liqtech TR4 køleren, finder vi en hel del flere farver på kassen, hvilket naturligvis indikerer at vi nu har med RGB at gøre. Der er support for alle de store bundkort producenter, så du kan styre lyset via software.

På bagsiden af kassen, finder vi alle de specifikationer som vi netop har gennemgået ovenfor, samt nogle dimensioner og features i form af billeder – disse har vi også lige set på, så vi springer let og elegant videre og åbner kassen op. Med denne åben finder vi selve køleren pakket ind i plastik og pap, for at beskytte den under transport. Lad os få alle tingene ud af kassen, så vi kan danne os et overblik over hvad man får med.

Nedenfor ser vi alt indholdet der er i kassen til Liqtech TR4 II 360 mm køleren. Lad mig liste tingene op for jer, for at gøre det lidt mere overskueligt – vi finder følgende:

Enermax Liqtech TR4 II 360 mm køler

Tre 120 mm Enermax blæsere

Diverse skruer

Enermax kølepasta

Splitter kabel til blæserne

SATA til PWM-stik

RGB-controller og kabler dertil

Lad os ligge tilbehøret og selve køleren til side for nu, og vende blikket mod de tre inkluderede blæsere. Ved første øjekast, ligner disse blæsere utrolig meget dem der også var inkluderet til første generation af Liqtech TR4 køleren. Vender vi dem om og ser på modelnummeret, bliver dette også bekræftet – blæserne er fuldstændig identiske. Det betyder derfor også at vi finder de samme hjørner i gummi, for at minimere vibrationer, samt en kabelsleeving der godt kunne have været lidt bedre helt inde ved blæserne.

Selve køleren ligner mere eller mindre også sig selv, hvis man kan sige dette. I hvert fald radiatoren, som igen byder på gummiskinner der hvor blæserne skal monteres, for at minimere vibrationer. Vi finder igen et Enermax logo på hver side, samt et lettere råt design med en rug overflade. Jeg er lidt overrasket over ikke at se en eneste bukket finne inde i radiatoren. Dette indikerer at der er høj kvalitetskontrol og at Enermax er omhyggelige når tingene skal pakkes ned – lækkert at se.

Der hvor Liqtech TR4 II adskiller sig fra første generation mest, er uden tvivl når vi kigger på kølehovedet. Selvom formen og størrelsen umiddelbart ligner den gamle, finder vi en hvid/grå bar hele vejen rundt om toppen på kølehovedet. Enermax har nemlig udstyret anden generation med RGB-lys, hvor vi måtte nøjes med det hvide lys som på ingen måde kunne slukkes, i den første. Lidt længere nede, sammenligner jeg kølehovederne på de to kølere, så i tydeligt kan se forskellene.

Inden vi når helt der til, skal vi dog lige have et par billeder af bunden på dette enorme kølerhoved. Alle der ved hvor stor en Threadripper processor er, har også en ide om hvor stor denne klump af en pumpe er. Enermax er stadig en af de eneste AIO producenter der tilbyder en køler der dækker hele overfladen på en Treadripper processor. Nu hvor vi alligevel snakker om processoren, så lad os få gennemgået hvordan køleren monteres, så vi kan komme videre i teksten!

Montering af Liqtech TR4 II på bundkortet

Det er nu blevet tid til at montere Liqtech TR4 II køleren på vores Threadripper processor. Eftersom at monteringen er fuldstændig identisk med første generation af køleren, har jeg valgt at genbruge mine billeder fra denne test, da bundkortet nu er monteret i mit kabinet og derved ikke så let at tage billeder af længere. Hvis du er bekendt med Intels HEDT platforme som X99 og X299, vil monteringen af køleren på TR4 soklen være legende let. Ligesom på Intel siden, kommer TR4 soklen nemlig med en indbygget bag plade og de nødvendige monteringsgevind direkte på soklen – lettere bliver det ikke.

På det første billede nedenfor ser vi soklen med vores Threadripper 1920X processor monteret. Start her med et lokalisere de fire huller med gevind, og skru de inkluderede afstandsstykker fast – markeret med røde cirkler på billede to. Når dette er gjort skal der kølepasta på processoren. Selvom Enermax henviser til at lave en spiral på processoren (se video længere nede), valgte jeg at bruge den metode som AMD anbefaler på deres hjemmeside. En stor klat i midten samt fire mindre rundt om den – se billede tre herunder.

Med kølepasta sprøjtet på processoren, skal køle hovedet / pumpen på som det næste. Vær her forsigtig og sikker på at alle fire huller på pumpen matcher de små afstandsstykker du skruede i tidligere. Når kølehovedet er helt nede på processoren kan du vrikke en smule med det inden du går til sidste skridt. På denne måde får du også spredt kølepastaen en smule ud allerede nu.

Næste skridt er at kølehovedet skal fastgøres ovenpå processoren. Der medfølger fire skruer med påmonterede fjedre til dette. Skru dem let i, i hvert hjørne og spænd dernæst på kryds indtil at kølehovedet sidder fast. Det er vigtigt at du ikke overspænder her, da de små gevind er lettere skrøbelige. Når dette er gjort, har du med succes monteret Liqtech TR4 II på processoren, og mangler nu kun at få selve radiatoren gjort fast i kabinettet. Dette har jeg dog ikke valgt at gennemgå, da det er forskellige fra kabinet til kabinet, og på ingen måde kræver den store viden.

Jeg har valgt at inkludere monteringsvideoen fra Enermax YouTube kanal, så du kan se hvad jeg lige har forklaret ovenfor, på film. Det er virkelig simpelt at montere denne køler, og alle og enhver burde kunne finde ud af dette i min optik. Ellers er der en udførlig manual inkluderet, eller video nedenfor man kan læne sig op af.

Sammenligning med første generation og testen

Vi har nu fået monteret Liqtech TR4 II køleren på vores processor/bundkort og er faktisk klar til at gå videre til test delen. Inden vi helt når der til, tager vi dog lige fire hurtige billeder som jeg tog inden at jeg monterede køleren. Jeg var jo så heldig at teste den første generation af Liqtech TR4 køleren, så det var naturligvis oplagt at sammenligne de to kølere direkte.

Som vi kan se på de to første billeder herunder er kølehovederne på de to AIO’er faktisk identiske, ud over at Liqtech TR4 II har en højere gennemsigtig kant rundt om toppen. Det er naturligvis her at det indbyggede RGB-lys er placeret, samt i Enermax logoet. På første generation måtte vi nøjes med hvidt lys i Enermax logoet, og det var det – så det er lækkert at se at Enermax har inkluderet RGB-lys i anden generation, tommel op!

Sammenligner vi radiatorne på de to kølere er disse identiske på alle måder. Selvom Enermax skriver at anden generation af køleren skulle have en 4 mm kortere radiator, kan jeg ikke lige se dette – måske det er en fejl? Radiatorne har samme tykkelse, finnerne er identiske og der er også gummi på dem begge for at modvirke vibrationer.

Med sammenligningen overstået, er næste og sidste punkt på dagsordenen naturligvis at få testet Liqtech TR4 II køleren og se hvordan den formår at køle vores Threadripper 1920X processor, sammenlignet direkte med første generation af køleren. Nedenfor ser vi køleren ready to go, monteret med blæsere og hvad der hører til – lad os få den smidt i kabinettet og komme i gang med at måle temperaturer!

Ligesom da vi testede den første generation af Liqtech TR4 køleren, havde jeg igen en rumtemperatur på 20-21 grader under mine tests, som kan trækkes fra tallene i vores graf nedenfor, for at komme frem til deltatemperaturen, skulle man ønske dette. Overclocket på min ThreadRipper 1920X processor var igen på 4.0 GHz med volt sat til auto indstillet i UEFI BIOS. Dette er altså et overclock på alle tolv kerner på 4.0 GHz, som er hvad jeg kører min processor ved til dagligt, og hvad første generation af Liqtech TR4 køleren har kølet ind til dags dato – men hvordan klarer anden generation sig så?

Som vi kan se på vores graf ovenfor, klarede den sig intet mindre end formidabelt. Sammenlignet direkte med vores resultater fra den første generation af Liqtech TR4, formåede Liqtech TR4 II faktisk at holde processoren fire grader køligere både ved standard hastighed, og overclock på 4.0 GHz – imponerende! Eftersom at blæserne er de samme, og at konfigurationen i mit kabinet ikke har ændret sig, kan dette udelukkende skyldes den nye EF1 pumpe, som Enermax har udstyret Liqtech TR4 II med, jeg er fan!

Støjniveauet på Liqtech TR4 II var identisk med første generation. Dette kan vi takke de inkluderede blæsere for, som faktisk nærmest var lydløse under websurfing og lette opgaver. Den nye indbyggede pumpe var som på første generation også støjsvag, og kunne på intet tidspunkt høres selvom den kørte med maksimale omdrejninger (3000 rpm) konstant og var tilsluttet via SATA-strøm. Et par mindre detaljer er også at der medfølger SATA adaptere med til Liqtech TR4 II, hvor det var Molex til første generation. Ligeledes er strømkablet til selve pumpen også blevet længere, hvilket er endnu et plus i bogen.

Enermax har taget deres køler som i forvejen var god, og ændret et par småting som derved har gjort den endnu bedre. Nedenfor er der to billeder der viser Liqtech TR4 II køleren monteret i mit Corsair 900D kabinet med alt hvad der dertil hører. Når du er færdig med at savle over RGB-lyset kan du rulle videre, hvor vi tager en hurtig snak om prisen, og dernæst konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 28/04 2019 kan Enermax Liqtech TR4 II 360 mm køleren findes på nettet til omkring 1100,- DKK inklusiv fragt. Dette er en yderst attraktiv pris for en AIO køler i denne klasse, og faktisk billigere end hvad prisen var på første generation da den kom frem for nogle år siden. Som jeg sagde dengang, skal du dog være klar over at denne AIO køler KUN passer til AMD’s TR4 socket – altså kun til Ryzen Treadripper processorer. Dette ses på størrelsen som kølehovedet har, som også resulterer i lækre temperaturer og forbedringer kontra første generation – og dertil nu også med RGB-lys.

Ønsker du alle informationer på Liqtech TR4 II 360 mm køleren, kan du naturligvis finde disse direkte hos Enermax selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til produktsiden.

Konklusion

Jeg elsker at se når producenter lytter til deres kunder og videreudvikler på deres produkter så de kan blive endnu bedre. Dette er Liqtech TR4 II køleren fra Enermax et sandt bevis på. Da AMD lancerede deres Ryzen Treadripper processorer, var Enermax en af de første, hvis ikke DEN første til at komme ud med en AIO der var skræddersyet til disse enorme processorer. Dette er nu omkring to år siden, og anden generation af Liqtech TR4 kølerne tager alt hvad der var godt ved den første, retter de småfejl der var og tilføjer lidt nye lækkerier.

Først og fremmest er der naturligvis køleevnen som den store 360 mm udgave leverer. Sammenlignet med den første generation opnåede vi faktisk 4 grader køligere temperaturer under belastning, hvad end Threadripper 1920X processoren var overclocket eller kørte ved standard hastigheder. Dette er godt gået, især hvis vi tænker på at blæserne er identiske med første generation – Enermax har altså lavet et eller andet inde i pumpehovedet, og det har virket. Apropos blæserne, så gør disse et godt stykke arbejde, og sørger for at der kommer masser af luft igennem radiatoren. Under let belastning eller gaming hører man knap nok blæserne. Dog er de i stand til at køre med op til 2300 PRM, og når der for alvor bliver stresset på processoren, kan de godt høres og er til den lidt støjende side.

Der er naturligvis heller ikke noget 2019 produkt uden indbygget RGB-lys. Dette var også et af ankepunkterne i min test af den første generation af Liqtech TR4 kølerne. Her fandt vi nemlig kun hvidt lys i kølehovedet som ikke kunne hverken skiftes eller slukkes. Anden generation byder på ARGB lys, som altså er 5V udgaven, som kan programmeres til at lave en masse effekter via software. Der er support for alle bundkort producenter, så du kan give den fuld gas, så længe dit bundkort understøtter det vel og mærke.

Jeg har valgt at oppe scoren en lille smule, i forhold til hvad jeg gav første generation af Liqtech TR4 køleren. Enermax har rettet nogle småfejl såsom korte kabler og Molex stik, opnået bedre køleevne og samtidig smidt RGB-lys i kølehovedet. Derfor lander vi på en samlet score på 9/10, samt vores Great Product award. Mine gamle Liqtech TR4 køler ryger på hylden, og jeg bruger nu Liqtech TR4 II 360 mm køleren på fuld tid – job well done Enermax!

Godt

AIO køler skabt til AMD Threadripper

God køleevne - forbedringer kontra første generation!

Kølehovedet dækket HELE processoren

Utrolig støjsvag pumpe

Super enkel og let montering

Imponerende køleevne! (500+ Watt kapacitet)

SATA adaptere inkluderet og langt strømkabel på pumpen

Gummi på radiator og blæsere = støjdæmpende

Nærmest lydløs under idle (websurfing etc)

Enermax logo med ARGB-lys

Knap så godt

Blæserne støjer en del ved hård/max belastning

Sleevingen på blæserkabler kunne være bedre

Score: 9 + Great Product award