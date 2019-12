AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-29 09:31:45

MSI Core Frozr XL RGB - Vi tester påstanden om den ultimative CPU køler af

Producenten kalder deres kalder MSI Core Frozr XL RGB luftkøler for den ultimative CPU køler. En heftig påstand vi naturligvis har tænkt os at prøve af i alle tænkelige scenarier på Tweak.dk. Kan MSI Core Frozr XL blande sig med de store drenge i klasse?

CPU køling er selvfølgelig ikke til at komme uden om, når man bygger PC og debatten om det skal være luft eller vand er ikke ny. Der er fordele ved begge dele, men i dag tager jeg et kig på en CPU køler fra MSI som de selv kalder for den ultimative CPU køler. Kan den tilmed måle sig med AIO løsninger?

Se med på vores YouTube kanal når jeg kigger på Core Frozr XL fra MSI.

Specifikationer på MSI Core Frozr XL RGB

Model Name: Core Frozr XL

Dimension with fans (mm): 150.4 mm x 170.0 mm x 129.8 mm (DxHxW)

Weight: 1295 g (w/ Dual Fans)

Socket Intel: LGA 2066/LGA 2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775

Socket AMD: AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Bearing Type: Hydro-Dynamic Bearing

Rated Speed: 500 – 1800 ±15% RPM

Air Flow: 19.79 – 71.27 CFM

Static Air Pressure: 0.16 – 2.09 mm-H20

Noise Level (Fans): 17.2 ~ 33.6 dBA

Connector: 4-Pin PWM/DC

Life Expectancy: MTTF 150,000 Hours (25℃)

Thermal Grease: Premium thermal compound X

En af de ting der skiller Core Frozer XL RGB lidt ud fra mængden, og som navet også lidt afslører, er selvfølgelig størrelsen. Der er tale om en fysisk stor processor-køler, som i den grad vil sætte sig præg i din PC. Core Frozer XL køleren er 170 mm høj, 129,8 mm bred og 150,4 mm dyb, så det er et bæst af en luftkøler, og vi anbefaler man lige tjekker størrelse og pladsen inden indkøbet.



Piller vi skallen af CPU køleren, så er kernen bestående af en solid nikkelbeklædt kobber baseplate på 51x41mm. Den er forbundet til ikke mindre en otte stk. 6 mm heatpipes, som er forbundet til en et imponerende stak aluminiums finner. MSI angiver selv at Core Frozer XL kan klare op til 250 Watts varme, hvilket er imponerende meget på denne front.



Der er integreret to stk. 120mm blæsere med til Core Frozer XL, som er MSI egne Torx blæsere, som er af samme type, som de bruger på deres grafikkort. Begge blæsere sidder monteret i en skal, som kan klikkes direkte på køleren, og det er med til at gøre monteringen super let. Det betyder også at blæserne let kan justeres i højden for at tage højde for evt. høje RAM. Der kan justeres fra 36 til 55 mm, hvilket selvfølgelig er praktisk. Men på grund af designet, går det, efter min mening, lidt ud over udseendet, hvis blæserne stikker for meget op. Så det kan være noget man evt. skal tage højde fo,r når man vælger RAM.

Hvis man vil, kan man skrue rammen omkring blæserne fra hinanden og udskifte blæserne med andre. Så fleksibiliteten er på plads, tommel op MSI.



I ægte 2018 stil, er der selvfølgelig designet RGB ind på dyret, og i en designstil, der fint følger MSI gaming design, og gør herligheden komplet med deres Drage logo, og hvad der ellers hører til at sort/røde farver.



Om man bryder sig om den stil, er naturligvis meget afhængigt af personlige præferencer, men har man allerede andre MSI komponenter, så kommer Cores Frozer XL til at passe som fod i hose.

RGB lyset kan selvfølgelig styres via MSI Mystic Light Software.

Tilslutningen til bundkortet, sker via fire pins PWM stik til blæserne, og disse er serieforbundet. Lyset kræver et USB 2.0 stik, så her skal man være opmærksom på, hvis man ikke har så mange ledige af dem på sit bundkort.

Køleren er kompatibel med de fleste nyere sokkel typer på både AMD og Intel siden, så her er du dækket godt ind.



Alt man har brug, for at monterer køleren, kommer fint pakket sammen med en manual, der på enkeltvis gennemgår de forskellige trin der skal til for at få tingene på plads. På de mindre Intel platforme og AMD’s AM3 eller AM4, er der en god solid backplate med, som er med til at sikre at vægten fordeles ordentligt uden at ligge for meget pres på dit bundkort. Samlet set vejer køleren lige over 1,2 kilo, så det er en ret vigtig detalje.

BENCHMARK:

For at teste bæstet fra MSI, er jeg vil vi starte med at tjekke hvilken ydelse den smider for dagen ved idle, og bruger det som en baseline.

Ved idle kører blæserne med lige omkring 460 RPM, og er hvad jeg vil kalde lydløse. De kan svagt høres, hvis man har hovedet LIGE ved siden af blæseren, og almindelig baggrundstøj i en lejlighed, er mere end rigelig til at drukne det.



Temperaturen toppede med et gennemsnit på 33 grader med en rumtemperatur omkring 22 grader, hvilket er ganske godt klaret så lige omkring ti grader over stuetemperaturen på testtidspunket.

Full load blev simuleret ved hjælp af Aida64, med hele systemet under belastning i 20 minutter. Her steg blæsernes hastighed til omkring 960 RPM, hvilket svarer til ca 50%, og her var de stadig meget lydsvage. Ikke helt lydløse, men der skulle ikke være meget baggrundsstøj, før det overdøvede blæserne, og det er altså på en åben testbench!

Temperaturen toppede her med 56 grader, hvilket naturligvis er højere, men i den grad stadig hvad jeg vil kalde for meget fornuftige temperaturer. Ca. 35 grader over stuetemperaturen under testen.

Bare for sjov skyld tog jeg også den samme test under load, men med blæserne sat til 100%. Så her kører begge blæsere med omkring 1800 RPM, og der er ikke overraskende en DEL mere støj forbundet med at køre på den hastighed.

Men hvis man vil have optimal køling, er det selvfølgelig prisen vi må betale, og her faldt temperaturen ned til 50 grader. Så altså sølle seks graders forbedring i bytte for MEGET mere støj. Ikke et bytte der er det værd i min bog.

Hvis man kaster sig over en CPU køler af denne kaliber, kan overclocking jo også meget vel være noget som man har i tankerne. Dermed udgangspunktet for næste test-scenarie. Her er X299 platformen og Skylake X CPUen en god udfordring, da de hurtigt begynder at sparke en masse varme af sig.

Uden at bruge alt for meget tid på at fintune tingene, kunne jeg få et overclock stabilt ved 4,5 GHz ved 1,225 volt, men det betød at Core Frozer XL blev meget udfordret. MSI advarer selv under deres overclockingsindstillinger om, at de anbefaler en AIO med 240 mm radiator til de overclocknings indstillinger.

Så hvis man tager det i betragtning, så er det måske meget godt klaret at køleren her topper en gennemsnitstemperatur på 78 grader, men den skulle altså køre med blæserne på 100% for at holde tingene under kontrol.

Selv med disse kriterier, oplevede jeg dog, at CPUen indimellem kortvarigt toppede ved 99 grader, hvilket resulterede i at den throttlede som forventet i det leje. Til sammenligning så ligger kølingsresultaterne dog nogenlunde på linje med, hvad man på samme setup kan få med fx en Corsair H110i, som er en 240 mm AIO.

De spikes vi ser på temperaturerne er formodentligt noget der ville kunne afhjælpes, hvis man havde deliddet CPUen. Skylake X er notorisk problematiske på netop den front, og det er nok det problem jeg bliver ramt af.

Pris

Prisen for MSIs Core Frozer XL kommer ind på lige omkring 700 kr., og hvis man regner ydelsen ind i det, så synes jeg det er en meget fornuftig pris. Man får ydelse på niveau med en 240 mm AIO men til en billigere pris end de fleste af dem og så helt uden de problemer som kan være forbundet med en AIO løsning.

KONKLUSION:

Samlet set, er jeg godt tilfreds med resultaterne. Der er naturligvis visse fordele ved at benytte fx en AIO, men hvis man vil holde det simpelt, så er en luftkøler bestemt det bedste i min optik. De eneste bevægelige dele vi har med at gøre her er blæserne, og de kan let udskiftes, hvis de skulle ende med at dø. Den samme mulighed har man fx ikke på en AIO, hvis pumpen står af.

I det hele taget synes jeg, at MSI har fået lavet en super solid køler med Core Frozer XL. Den store størrelse betyder selvfølgeligt, at det måske vil begrænse nogen, alt efter hvilket kabinet man har med at gøre godt med, for den kræver sin plads. Men på trods af den store størrelse, er den super let at arbejde med, og installationen er let og ligetil. Systemet med klikmonteringen af blæserne, er noget af det letteste jeg har prøvet, så der er ikke ret meget der kan gå galt.

Om man bryder sig om designet, er en smagssag, og det meget udprægede MSI gaming design er uden tvivl ikke for alle, men hvis man slår RGB LED lyset fra, så kan den se noget mere diskret ud.



Godt:

Stort set lydløs ved alm. brug

Super let montering

Bred CPU understøttelse

Skidt:

Størrelsen kan udfordre nogen

Designet passer måske ikke alle