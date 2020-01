AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-02-28 22:42:00

Noctua ChromaX - "RGB" farvekits uden regnbuer til din luftkøling

Noctua har altid været kendt for at gå deres egen vej i kølerverdenen, med deres noget særprægede præference for farven brun på deres blæsere. De har dog fået øjenene op for resten af farspektret med deres nye ChromaX serie, som lader dig svinge malepenslen på dine Noctua kølere med stil.

I dag skal vi kigge på Noctua’s ChromaX – en serie af produkter der giver din Noctua køler og blæsere et vitaminskud af farve på deres helt egen måde. Serien dækker over farvede fan kabler, antivibrations gummihjørner til blæsere og snap-on covers til flere af deres mest populære kølere. Er du klar på noget ”classy” RGB? Vi gennemgår hele bunken i dagens test!

Udpakning og præsentation af Noctua ChromaX serien

Noctua har haft hænder helt nede i godteposen og sendt os en ordentlig stak kasser – Det er en anelse overvældende at have det hele stående, men det ser faktisk ”værre” ud end det er, da der er flere kopier af samme produkt i flere farver. Vi har også fået en NH-D15S køler med for at vise de nye snap on covers frem ordentligt.

Heatsink Covers

Vi lægger hårdt ud med HCx, heatsink covers der passer til enten NH-U12S eller NH-D15(S) modelserierne. Konceptet er ganske simpelt – Man har valget imellem enten rå-sort/hvid eller et multifarvet cover, hvor man lægger et stykke farvet plastik ind, der kan ses igennem et mønster på toppen af coveret.

Coveret er todelt. Hovedelen klipser fast på selve køleren med udhulinger til heatpipe enderne på køleren. Topdelen hægter sig så fast magnetisk, og dækker hermed siderne af kølerribberne på begge sider.

Selv om det er en noget lowtech løsning, så synes jeg faktisk det fungerer rigtig godt, og hvis der nu ikke lige er den farve man savner, tager det ikke mange sekunder at tage noget farvet pap (eller plastik hvis det skal have mere genskin) og lave sin egen variant. Man kan sågar med lidt kreativ vilje lave noget LED med noget diffuser, for at få lys i køleren.

Vi leger lidt farverne og vælger en rød/løsning der passer godt ind med det ASRock bundkort, vores Ryzen testbænk bruger.

Case og Kølerfans

Ingen køler uden blæser, og her har Noctua lavet løsninger til fire af deres mest populære blæsere, med antivibrations hjørner og dupper farvet gummi. Disse er selvfølgelig i sort, så at du slipper for udfordringen i at skulle farvekoordinere dine chocoladebrune blæsere, som Noctua i lang tid har brugt som deres brand.

Gummihjørnerne monteres nemt ved at presse dutterne igennem hullerne på blæserne, og så er det ellers bare at finde ud af hvilken farve dine blæsere skal have – her har vi igen valgt den rød/hvide kombination for at få en passende match/kontrast til køleren.

Kabler

Er dette ikke nok, så tilbyder Noctua sågar også farvede 4pin kabler til dine blæsere, så du kan slå dit farvetema helt hjem. Det kan dog være svært at få det fulde udbytte af disse, alt efter hvordan dine kabler er monteret. F.eks. kan det hvide kabel kun lige anes på vores testbænk, da det er skubbet ind i mellemrummet, så det ikke fylder og hænger løst ud over bundkortet.

Pris og Konklusion

Med alting monteret ender vi med et ganske udmærket og nedspillet look, som står i en ret kraftig kontrast til det RGB lys, som er uhyggeligt populært for tiden. Er man ikke til lysshow, men stadigvæk vil have et bestemt farvetema i kabinettet, er ChromaX ikke en dum måde at løse det på.

Headsink covers ligger i et prisniveau på omkring 200,- stykket, fans på omtrent det samme og kabler på lige under en hundredlap. Vi ender med andre ord på en pris på ca. 600,- for at give en NH-D15S køler hele omgangen, hvilket er omtrent samme pris, som man får lov at slippe for et lyskit fra f.eks. Corsair eller NZXT med 2-4 LED strips og en controller.

Er det så prisen værd? Nu er jeg selv fan af 80erne og neon, så mit personlige valg ville stadigvæk ligge på et RGB lyskit, eller en AIO køler med indbygget lys – Men hvis jeg skulle lave en maskine ekstra til kontoret, hvor lyset kan forstyrre, så ville det være en optimal måde at runde et tema af med. Noctua får et 9-tal med på vejen.