AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-12-30 18:19:00

Product of the Year 2018 Køling: Corsair H150i PRO RGB

Næste segment af hardware skal gennem Product of the Year møllen i 2018, og her er turen kommet til CPU kølere. Vinderen i 2018 blev til Corsair for deres vel gennemførte H150i PRO RGB!

Der er endnu engang blevet voteret blandt vores dygtige testere, og efter en snakken frem og tilbage er vi kommet frem til, at Corsair skal rende med årets Product of the Year 2018 award indenfor køling segmentet med deres Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler.

Blandt deltagerne om den eftertragtende award finder vi:

Læs vores test af Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler HER

Cooling Warranty: Five years

Five years Cold Plate Material: Copper

Copper Radiator Material: Aluminum

Aluminum PWM: Yes

Yes CORSAIR iCUE Compatibility: Yes

Yes Radiator Dimensions: 396mm x 120mm x 27mm

396mm x 120mm x 27mm Fan Dimensions: 120mm x 25mm

120mm x 25mm Fan Speed: 1600 RPM

1600 RPM Number of Fans: 3

3 Cooling Socket Support:

Intel 115x + 2011/2066

AMD AM3/AM2, AM4 + AMD TR4 (TR4 bracket not included)

Intel 115x + 2011/2066 AMD AM3/AM2, AM4 + AMD TR4 (TR4 bracket not included) Lighting RGB

Radiator Size: 360mm

360mm Fan Model: ML Series

ML Series Fan Airflow: 47.3 CFM

47.3 CFM Noise Level: 25 dBA

25 dBA Fan Static Pressure: 1.78 mm-H2O

"Ud over at være Corsairs største AIO til dato, så er der bestemt også andre gode ting ved deres nye high-end AIO. Den understøtter blandt andet stort set alle CPU serier vi kan komme på. På Intel siden, er det helt tilbage til socket LGA1366, og hos AMD er det både AM2, 3 og 4 plus FM 1 og FM 2, så det eneste man ikke kan få med er Threadripper, og der skulle der endda også være et nyt beslag på vej, så det på sigt også bliver muligt. Dermed en helgardering fra Corsair ."

"Jeg synes at Corsair H150i Pro RGB har efterladet et godt indtryk hos mig. Det nye design på selve køle/pumpe delen, synes jeg de har ramt rigtigt godt, og sammen med de inkluderede ML blæsere og den brede understøttelse af CPU typer, er H150i Pro et rigtigt godt bud til næsten alle systemer."

"Jeg vil dog sige, at det i de fleste tilfælde kun er den kræsne og krævende bruger, der vil udnytte H150i tilstrækkeligt, og det er også derfor vi lander med en endelige karakter på 8 og en Enthusiast Only Award for et solidt produkt med god ydelse, der dog nok for de fleste er overkill."

Godt: Lækkert design

Smagfulde RGB muligheder

God software

Solid og lydsvag ydelse Score: 8 + Enthusiasts Only Award

Da vi testede Corsair Hydro H150i PRO RGB endte den med en score på 8 ud af 10 mulige og en Enthusiasts Only Award. I denne Product of the Year 2018 konkurrence ender Corsair med en på 10 og en Product of the Year 2018 Award.

Corsair Hydro H150i PRO RGB CPU køler, kan pt findes online til lige omkring 1400 kr.

Så er der sådan set kun tilbage at ønske stort tillykke til Corsair med den flotte award.