AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-02-28 06:33:00

Raijintek MYA RBW Køler

Raijintek er måske ikke den mest kendte producent af køler produkter i Danmark. Det prøver vi, at lave om på i denne anmeldelse, hvor vi kigger på deres nye MYA RBW køler med RGB lys.

Raijintek er tilbage med en ny køler, som de kalder MYA RBW. En køler med RGB og masser af muligheder. Men tilfredstiller den de krav den nu må møde?

Lad os kigge på indpakningen:

Kassen er printet i super lækre farver, med produktet udenpå. Der er køleren printet på forsiden og specifikationer på bagesiden.

Inde i kassen er produktet beskyttet godt med skumplast og en papkasse udenom.

Specifikationer på Raijintek MYA RBW køleren

Som man kan læse, vejer den 925 g inklusiv blæser. det er en ret stor køler. den har 5V ADD RGB, så man kan styre blæserne med sin controller, som man normalt har på bundkortet. Blæseren kører 200-1400 RPM, og har et støjniveau på lige under 29 dBA, hvilket er ganske fint.

Product: Name MYA RBW

Product Number: 0R10B00094

Dimension [W×D×H]: 130×86×163 mm

Weight 925 g: [Heat Sink & Fan]

Thermal Resistance: 0.11 °C/W

Fan Q'ty: 1 pcs

Base Material: CPU Direct Contact [C.D.C.]

Fin Materia:l Aluminum Alloy; Solder-free fins assembly

Heat-pipe: SPEC Φ6mm

Heat-pipe: Q'ty 6 pcs

Addressable LED: ADD header [Gnd/NA/D/+5V], 2.5 Crimp

LED Q'ty: 16 pcs LED, 5V, 0.6A, 3W

FAN Dimension [W×H×D]: 120×120×13 mm

FAN Voltage Rating: 12V

AN Starting Voltage: 6V

FAN Speed: 200~1400 R.P.M.

FAN Bearing Type: Hydraulic Bearing

AN Air Flow: 41.71 CFM [Max.]

FAN Air Pressure: 0.67 mmH2O [Max.]

FAN Life Expectance: 40,000 hrs

FAN Noise Level: 28.43 dBA [Max.]

FAN Connector PWM: 4 pin header

Fan Rated Current: 0.2A

Intel®: All Socket LGA 775/115x/1366/201x/2066 CPU (Core™ i3 / i5 / i7 / i9 CPU)'

AMD®: ll AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 CPU

Kom frisk, lad os kigge på køleren.

Køleren er en super lækker tower køler, med en gennemsigtig plastik plade for oven. Den medfølgende lavprofil (13mm) blæser dækker hele kølefladen.

Køleprofilen er struktureret, så luftstøjen dæmpes. Der er plads og clips til blæsere på begge sider.

Køleren er med 'direct contact' hvilket vil sige, at heatpipes har forbindelse til CPU. Det skulle give bedre effektivitet.

Tilbehøret er et par ekstra beslag til en ekstra blæser, beslag til diverse CPU sockets og en brugervejledning.

SÅ er det tid til test.

Monteringen:

Man monterer nogle meget lange skruer igennem beslaget til bagsiden af bundkortet. Så man bruger altså ikke det originale beslag på med denne køler.

Da dette er en AM4 sokkel, skal man så montere disse fingermøtrikker hele vejen ned over skruen.

For til sidst, at montere selve belaget fast.

Der er rigeligt med frigang til både RAM og GPU, så det skal man ikke være nervøs for med denne køler.

Lyset:

Det er svært, at skyde et godt billede af lyset i en køler. Men man kan programmere lyset hele vejen rundt på toppen i alle regnbuens farver. Programmeringen foregår med den controller man nu har til rådighed. Om det er på bundkortet, eller man har en ekstern controller. Der følger ikke en controller med køleren.

Det man nok mest vil se, er lyset igennem Raijintek logoet på toppen, når først køleren er monteret. Det ser faktisk ret sejt ud.

Benchmark procedure

CPU: AMD Ryzen 2700

Software (benchmark): CPU-Z

Software (overvågning): HWinfo64

Procedure:

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med CPU-Z stress test i 10/30 minutter (Luft/Vand). Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæsere og pumper bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af, hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~25 grader

Blæserhastighed: 1400

Som man kan se, klarer denne køler sig ganske flot.

Den holder temperaturen fint under smertegrænsen, hvilket faktisk også var forventeligt, størrelsen taget i betragtning.

Støjniveau:

Til trods for, at jeg tester kølere i et åbent miljø, så kunne jeg med denne køler stort set ikke høre den. Lidt musik på højttaleren, så lægger man slet ikke mærke til den. Det er selv ved fuld hastighed. Hvis man sæ tænker på, at den skal ind i et kabinet. Så bliver støjen slet ikke et problem.

Ifølge vores skala, er støjniveauet på de 28,43 dBA også lige under hvisken. Så det er et støjniveau alle burde kunne leve med.

Konlusion.

Det er ganske få køleren jeg har testet på dette setup, men denne køler klarer sig ganske fint i forhold til omgivelserne. Man skal altid tage den omgivende temperatur i forbehold. Men når man tænker på, at vi under vores test har en standard temperatur. Så er output ganske fint.

Kigger vi på støjen, så larmer denne køler/blæser ikke specielt meget i forhold til ydelsen. Blæseren er godt nok lavprofil, men det betyder intet for ydelsen. Køleren gør det rgitig godt.

Hvad angår prisen. Så har jeg ikke lige kunnet finde køleren i danske webshops. Jeg har dog fundet den i blandt andet Tyskland, hvor den koster 59,90 EUR. Det er i omegnen af 450 DKK, hvilket er en ganske glimrende pris for sådanne en køler med RGB lys og lækkert design.

Jeg vælger at give denne køler en score på 9 hvilket betyder, at den klarer sig rigtig godt. Den får ydermere en Safe Buy vurdering, da jeg bestemt ikke mener man går galt i byen, hvis man vælger denne køler. Den kan sagtens anbefales.

Godt:

God størrelse

Lækkert RGB lys

Stille blæser

Effektiv køling

Mindre godt:

RGB lys er dækket af topplade

Besværlig montering