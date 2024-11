Arctic Liquid Freezer III 420

Arctic Liquid Freezer III 420 er en kraftfuld AIO væskekøler, designet til at levere effektiv køling og lavt støjniveau til moderne CPU’er. Med en 420 mm radiator og tre 140 mm blæsere lover denne køler optimal temperaturstyring, hvilket er ideelt til gamere og entusiaster, der kræver maksimal ydeevne. I denne test vurderer vi kølerens præstation med fokus på køleeffektivitet, støjniveau, installation og byggekvalitet for at afgøre, om Liquid Freezer III 420 lever op til sine høje forventninger og kan levere pålidelige resultater under pres.

7 nov. 2024 kl. 12:35 Af Berger DEL:

Inden vi skal have kigget nærmere på Liquid Freezer III 420 fra Arctic har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: LGA1700, LGA1851

LGA1700, LGA1851 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 140 mm x 140 mm x 25 mm

140 mm x 140 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 1700 rpm

1700 rpm Noise Level (100%): - dB

- dB Pressure: 2,40 mm H2O (Max)

2,40 mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 2800

2800 Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: -

- Tube length (mm): 450

450 Size & Weight radiator (H x W x D) 458 x 138 x 38 mm 2.235g



Rundt om Arctic Liquid Freezer III 420

Arctic Liquid Freezer III 420 er udstyret med en ny og forbedret kontaktramme, der sikrer optimal varmeoverførsel fra CPU’en og understøtter de nyeste sockets. Køleren er klar til brug direkte fra boksen med forinstalleret pasta og enkel montering, der gør installationen hurtig og problemfri. Dens opgraderede radiatordesign med ekstra tykke kølelameller og tre 140 mm PWM-blæsere giver overlegen køleeffektivitet og reduceret støjniveau. Samtidig inkluderer den en integreret VRM-blæser for ekstra stabilitet i CPU-området, hvilket gør den ideel til krævende brugere og intensive opgaver.

I æsken til Arctic Liquid Freezer III 420 finder du køleren med tre forinstallerede 140 mm PWM-blæsere og en effektiv radiator. Medfølger gør en ny kontaktramme til Intel-sockets, som understøtter både LGA1700 og LGA1851, samt et beslag til AMD, hvilket gør den kompatibel med de nyeste systemer. Den forinstallerede MX-5 termiske pasta gør installationen nemmere, og en QR-kode på kassen giver hurtig adgang til den digitale installationsvejledning. Alt nødvendigt monteringsudstyr følger med, så køleren kan installeres direkte fra boksen.

De medfølgende P14 PWM-blæsere til Arctic Liquid Freezer III 420 er 140 mm blæsere, designet med fokus på høj køleeffektivitet og lavt støjniveau. Blæserne har et bredt reguleringsområde takket være PWM-styring, hvilket gør det muligt at justere hastigheden efter behov – fra næsten lydløs drift ved lav belastning til kraftig køling under intens brug. P14-blæsernes optimerede blade giver et højt statisk tryk, der sikrer effektiv luftstrøm gennem den tykke radiator, hvilket er ideelt til væskekølingssystemer. Deres holdbare lejer bidrager til lang levetid og pålidelig præstation, selv ved kontinuerlig brug.

umpen i Arctic Liquid Freezer III 420 er designet med fokus på både ydeevne og energieffektivitet. Det kompakte pumpehoved har en indbygget VRM-blæser, som hjælper med at køle komponenter omkring CPU’en, hvilket forbedrer den samlede stabilitet og holdbarhed i systemet. Pumpen er trinløst reguleret og justerer automatisk sin hastighed efter CPU’ens temperatur, hvilket resulterer i en mere støjsvag drift ved lav belastning og øget ydeevne under intensiv brug. Det avancerede design med optimeret køleplade og kølekanaler sikrer en effektiv varmeoverførsel, mens den høje byggekvalitet sikrer en lang holdbarhed.

Radiatoren på Arctic Liquid Freezer III 420 er designet til maksimal varmeafledning og effektivitet. Den måler 420 mm og er ekstra tyk sammenlignet med standard AIO-radiatorer, hvilket giver et større overfladeareal til at sprede varme. Dette design forbedrer kølekapaciteten og sikrer lavere temperaturer, selv under intensiv belastning. Radiatorens finstruktur er optimeret til at arbejde sammen med de medfølgende P14 PWM-blæsere, som skaber et højt statisk tryk og effektivt presser luft gennem kølelamellerne. Den solide byggekvalitet og korrosionsbestandige materiale bidrager til radiatorens holdbarhed og pålidelighed over tid.

Montering

Montering af Arctic Liquid Freezer III 420 på en Intel-processor er enkel og ligetil. Start med at påføre den medfølgende Intel-kontaktramme, som er kompatibel med sockets som LGA1700 og LGA1851. Monter først bagpladen bag bundkortet og fastgør den med de medfølgende skruer.

Derefter installeres pumpen over CPU'en, hvor kontaktrammen sikrer optimal kontakt og varmeoverførsel. For at lette installationen kan du scanne QR-koden på kassen, som fører til en detaljeret, trinvis vejledning online.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I9 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 24 grader

Blæserhastighed: ~ 1700 RPM

TDP: 199W

Vi starter med at kigge på idle, for Arctic Liquid Freezer III 420, som ender ud med at have en deltatemperatur på 3 grader. Som placerer den fint imellem mange af de andre.

Videre til load testen, så skal systemet sættes i gang, og vi kan se om den store køler, kan spille med musklerne i forhold til nogle af de andre. Liquid Freezer III 420 kommer igen til at lægge sig fint i midten, måske en smule skuffende taget betragtning af den store køler, som kun ender på 44 i delta temperatur. Den endte med at ramme 199W, som ligger en smule under de andre, som ligger mellem 200-205W.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Jeg har kunne finde Liquid Freezer III 420 fra Arctic til en pris som lyder på 590,- DKK. Som er utrolig konkurrencedygtig.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Liquid Freezer III 420 fra Arctic kan du klikke på banneret.

Konklusion

Efter at have gennemført testen på Arctic Liquid Freezer III 420 med vores specifikke testsystem, herunder en Intel i9-12900K processor og benchmarking via Cinebench og HWiNFO64, kan vi konkludere, at køleren har flere bemærkelsesværdige styrker, men også nogle punkter, der trækker en smule ned. Den største fordel ved Arctic Liquid Freezer III 420 er dens effektivitet og ydelse kombineret med en pris på omkring 590 DKK, hvilket gør den yderst konkurrencedygtig i sin klasse. Installationen er nem og ligetil, takket være det intuitive design og for installerede elementer som termisk pasta. Sammenlignet med lignende kølere ligger den i et prisleje, hvor man får god værdi for pengene, især set i forhold til den effektive VRM-køling, der holder systemets temperatur stabil i områder omkring CPU'en, hvilket er en sjælden fordel i denne prisklasse.

Under idle-testen ligger Liquid Freezer III 420 med en deltatemperatur på 3 grader, hvilket viser dens evne til at holde systemet afkølet ved lav belastning. Den præsterer solidt og placerer sig blandt de andre high-end AIO-kølere. Ved load-testen, hvor systemet blev stresset maksimalt, opnåede Liquid Freezer III 420 en deltatemperatur på 44 grader. Selvom dette er tilfredsstillende, er resultatet en smule skuffende taget i betragtning af kølerens størrelse, især fordi den store radiator med 420 mm og tre P14 PWM-blæsere kunne have forventes at performe på niveau med de mest kraftfulde modeller på markedet. Deltatemperaturen på 44 grader er dog stadig imponerende for prisen, og den lidt lavere TDP på 199W kan indikere, at køleren håndterer belastning på en effektiv og energibesparende måde.

Støjmæssigt udmærker Liquid Freezer III 420 sig særdeles positivt. Ved maksimal belastning og en blæserhastighed på cirka 1700 RPM, forblev støjniveauet lavt, hvilket er en stor fordel for dem, der prioriterer et støjsvagt miljø. Kølerens evne til at kombinere ydelse med lav støjproduktion, uden behov for software, gør den attraktiv for brugere, der ønsker en enkel og pålidelig løsning. Det fysiske design er robust og holdbart, men størrelsen og vægten kan dog være en udfordring, især i mindre kabinetter, hvor plads kan være en begrænsning. Denne ulempe er værd at bemærke, da køleren kræver et kabinet med god plads og understøttelse af dens størrelse for optimal ydeevne.

Når man ser på fordelene samlet set, får Arctic Liquid Freezer III 420 en stærk anbefaling for brugere, der ønsker høj ydelse uden store omkostninger, så længe der er plads til den. VRM-kølingen er en værdifuld tilføjelse, og prisen er lav i forhold til konkurrerende modeller med samme køleevne. På den anden side, hvis man er på udkig efter den absolut laveste deltatemperatur og har plads til en lidt dyrere model, kan man overveje alternativer. Men til prisen på 590 DKK, hvor Arctic leverer på både ydeevne og støjniveau, er Liquid Freezer III 420 svært at slå. Derfor ender jeg også med at give en score på 9 ud af 10, hvor specielt prisen giver et produkt som kommer med en god ydelse.

Fordele

Nem at montere

Lavt støjniveau

Flot ydelse

VRM køling

(Ingen software)

Pris

Ulemper

Stor størrelse

Vægt

Score: 9