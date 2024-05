Arctic P12 Max White

Vi har tidligere kigget på P12 Max fra Arctic. Denne gang er de kommet med en ny udgave, som hedder P12 Max White. Som navnet indikerer er det en hvid udgave af deres populære P12 Max. Vi tager et nærmere kig på om der er sket andet, end ændring i farven.

Inden vi går videre til P12 Max white fra Arctic, tager vi først et kig på specifikationerne.

Centrale Features:

Stiktype: 4-pin PWM

Lejetype: Dual Ball Bearing

Støjniveau: 20.6 dB(A)

Airflow: 81.04 CFM

Statisk tryk: 4.35 mm/H2O

Rundt om P12 Max White

Der er ingen forskel på P12 Max og P12 Max White, udover farven. De er en del af Arctics P serie, som er er pressure optimeret, og gør det oplagt til at bruge enten sammen med en CPU køler, eller hvis du bare ønsker at optimere dit airflow i kabinettet. Udover selve blæseren, medfølger der fire skruer.

P12 Max White har et stilrent og simpelt design, med hverken et slim design eller RGB. De er dog blevet sikret omkring indgang til skruerne, hvor der sidder gummi, hvilket er med til at hjælpe på støjniveauet, når den er skruet til kabinettet.

P12 Max White kan både bruges til at suge luft ind, men også ud af kabinettet. Udover det er P12 Max optimeret til fokuseret luftstrøm. Blæserne henvender sig til dem som ønsker en blæser der skruer helt op for ydelsen, og med en hastighed på 3300 RPM, kan den opnå et airflow på 81.04 CFM.

P12 Max White kommer med 4-pin PWM stik, hvilket gør det muligt at justere hastigheden på blæseren i BIOS.

Testen – Brugen og Ydelsen

Blæserens ydelse på ca. 81.04 CFM, hvilket ligger i den høje ende, og kan bruges til blandt andet radiator hvis du bruger vandkøling.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Kigger vi på støjniveauet har jeg gjort brug af en lydmåler som bruges til husbehov. Denne giver en nogenlunde fornemmelse af støjniveauet på blæserne, hvor vi endte med en måling på 47.8 dBA i gennemsnit, ved 100%. Det var uden tvivl meget støj den genereret ved 100%. Men da jeg lod den køre omkring 50%, formåede den næsten at være lydløs.

Pris

Jeg har kunne finde P12 Max White fra Arctic til en pris på 108,- DKK, direkte fra Arctic. Hvilket gør den en smule dyre en den sorte udgave.

Konklusion

Da det kun er farven som adskiller P12 Max og P12 White, vil jeg have den samme konklusion for blæsren. Da det udelukkende er et design spørgsmål.

P12 Max er en blæser, som virkelig formår at skubbe noget luft igennem systemet, og til en overkommelig pris. Det har dog stadig den lille bekostning, når det handler om støjen, specielt hvis den får lov at køre 100%.

Prisen matcher godt andre 120mm blæsere, og det er ikke fordi P12 Max, skiller sig ud, hverken positivt eller negativt på denne front.

Det som er blæserens største problem er støjen ved 100%, selvom det er de færreste scenarier, hvor den vil blive udsat for det. Så kunne jeg godt have en frygt for min testbænk var fløjet, hvis jeg havde monteret flere. Da den startede på 50-60%, var lydniveauet markant bedre, og det vil nok også være der, de fleste vil have den på.

Jeg kan igen roligt slutte af med at give P12 Max White fra Arctic en score på 9 ud af 10 sammen med Safe buy. Det er nogle blæsere som giver dig rigtig god ydelse, til en fornuftig pris. Ved siden af det kommer den med PWM kontrol, lavt strømforbrug og 6 års garanti.

Fordele

PWM-kontrol

Lavt strømforbrug

Støjfri motor

Ydelse

Pris

6 års begrænset garanti

Ulemper

Støjen er høj, ved 100% ydelse.

Score: 9+Safe buy