Arctic P12 Max

Det er ikke første gang, vi får besøg fra Arctic, med nogle af deres blæsere. Denne gang skal vi kigge på 120mm, som byder på høj hastighed og høj køling. De har presset 3300 RPM ud af P12 Max, læs med, når vi letter med 3300 RPM.

Inden vi går videre til P12 Max fra Arctic, tager vi først et kig på specifikationerne.

De tekniske Specifikationer:

Dimensioner: 120 x 120 x 25

Vægt: 184 gram

Stiktype: 4-pin PWM

Lejetype: Dual Ball Bearing

Strømforbrug: 0.29 A

Omdrejninger: 200 – 3300 RPM

Støjniveau: 20.6 dB(A)

Airflow: 81.04 CFM

Statisk tryk: 4.35 mm/H2O

Rundt om P12 Max

P12 Max er som navnet indikere en del af Arctics P serie, som er pressure optimeret, og gør det oplagt til at bruge enten sammen med en CPU køler, eller hvis du bare ønsker at optimere dit airflow i kabinettet. Udover selve blæseren, medfølger der fire skruer.

Der er ikke meget ekstra lir med P12 Max, med hverken et slim design eller RGB. De er dog blevet sikret omkring indgang til skruerne, hvor der sidder gummi, hvilket er med til at hjælpe på støjniveauet, når den er skruet til kabinettet.





P12 Max kan både bruges til at suge luft ind, men også ud af kabinettet. Udover det er P12 Max optimeret til fokuseret luftstrøm. Blæserne henvender sig til dem som ønsker en blæser der skruer helt op for ydelsen, og med en hastighed på 3300 RPM, kan den opnå et airflow på 81.04 CFM.

P12 Max kommer med 4-pin PWM stik, hvilket gør det muligt at justere hastigheden på blæseren i BIOS.

Testen – Brugen og Ydelsen

Blæserens ydelse på ca. 81.04 CFM, hvilket ligger i den høje ende, og kan bruges til blandt andet radiator hvis du bruger vandkøling.

Støjniveau





Kigger vi på støjniveauet har jeg gjort brug af en lydmåler som bruges til husbehov. Denne giver en nogenlunde fornemmelse af støjniveauet på blæserne, hvor vi endte med en måling på 26,6 dBA i gennemsnit, ved 100%. Det må siges at være højt for én blæser. Men tager vi i betragtning med en hastighed på 3300 RPM, så hænger det godt sammen. Den lå omkring 20-21 dBA da den kørte 60%.

Pris

Jeg har kunne finde P12 Max fra Arctic til en pris på 97,- DKK, direkte fra Arctic. Hvilket må siges at være en fornuftig pris.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring P12 Max fra Arctic, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Det er ikke så tit jeg oplever en så lille blæser, kan opnå så stor en hastighed. Jeg ved dog heller ikke om jeg ville have et behov for at kunne flytte så meget luft til hverdag. Vi kommer dog ikke udenom at den ”lille” P12 Max, kommer med stor ydelse, og kan være en kompetent partner, hvis du er på udkig efter blæsere som bringer ydelse og ikke så meget lir til kabinettet.

Prisen matcher godt andre 120mm blæsere, og det er ikke fordi P12 Max, skiller sig ud, hverken positivt eller negativt på denne front.

Det som er blæserens største problem er støjen ved 100%, selvom det er de færreste scenarier, hvor den vil blive udsat for det. Så kunne jeg godt have en frygt for min testbænk var fløjet, hvis jeg havde monteret flere. Da den startede på 60%, var lydniveauet markant bedre, og det vil nok også være der, de fleste vil have den på.

Jeg kan vidst roligt slutte af med at give P12 Max fra Arctic en score på 9 ud af 10 sammen med Safe buy. Det er nogle blæsere som giver dig rigtig god ydelse, til en fornuftig pris. Ved siden af det kommer den med PWM kontrol, lavt strømforbrug og 6 års garanti.

Pros

PWM-kontrol

Lavt strømforbrug

Støjfri motor

Ydelse

Pris

6 års begrænset garanti

Cons

Støjen er høj, ved 100% ydelse.

Score: 9+Safe buy