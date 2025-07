Arctic P12 Pro

Leder du efter en blæser, der virkelig kan levere? Arctic P12 Pro bringer imponerende luftgennemstrømning, højt statisktryk og op til 3 000 RPM – ideel til radiatorer, paneler eller mesh fronte. Med lav støj, forbedret bladedesign og 6 års garanti lover P12 Pro at levere kraft uden kompromis.

7 jul. 2025 kl. 07:00 Af Berger DEL:

Inden vi skal have kigget nærmere på P12 Pro fra Arctic har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer P12 Pro:

Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

120 mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 3000 rpm

3000 rpm Pressure: 6,9 mm H2O (Max)

6,9 mm H2O (Max) Airflow: 77 cfm / 40.70 m3/h

77 cfm / 40.70 m3/h Fan bearing: Fluid Dynamic Bearing

Fluid Dynamic Bearing Cable length: 400 mm

400 mm Connector: 4-pin Fan plug

4-pin Fan plug Weight: 183 gram

Rundt om Arctic P12 Pro

Arctic P12 Pro er en 120 mm PWM-styret blæser designet til maksimal ydeevne og holdbarhed. Med et bredt hastighedsområde fra 600 til 3 000 RPM leverer den op til 77 CFM luftgennemstrømning og et imponerende statisk tryk på 6,9 mm H₂O – perfekt til radiatorer og tætpakkede systemer. Den er udstyret med et fluid dynamic-leje for støjsvag drift og lang levetid. Optimerede bladvinkler og smalle mellemrum sikrer høj effektivitet med lav støj. En intern mikrocontroller reducerer motorstøj og beskytter mod overstrøm. P12 Pro holder støjniveauet nede ved lav hastighed og leverer stadig kraft ved behov. Blæseren er solidt bygget og dækket af hele 6 års garanti.

Når du åbner æsken med Arctic P12 Pro, finder du selve blæseren pænt pakket og klar til montering. Der medfølger fire standard skruer til fastgørelse i kabinettet. Kablet er et 4-pin PWM-stik med god længde og fleksibilitet til nem kabelhåndtering. Der er ingen ekstra tilbehør som splitterkabler eller gummipuder, da fokus er på ydelse og enkel installation. Manualen er ikke fysisk, men kan nemt findes online. Alt er pakket sikkert og minimalistisk, som man forventer fra Arctic. Indholdet er præcist og funktionelt – klar til montering uden bøvl.

Arctic P12 Pro er en 120 mm PWM‑blæser med et bredt hastighedsområde fra 600 til 3 000 RPM. Den leverer op til 77 CFM (131 m³/h) luftstrøm og har et statistisk tryk på 6,9 mm H₂O, hvilket gør den ideel til radiatorer og systemer som kræver en høj luftgennemstrøm. Blæseren bruger et fluid dynamic-leje, hvilket sikrer lav friktion, lang levetid og jævn drift. Med optimerede bladvinkler og minimalt mellemrum mellem impeller og ramme opnås høj effektivitet og reduceret støj, selv ved fuld hastighed. En integreret mikrocontroller mindsker motorstøj, beskytter mod overstrøm og forkert polarisering. Ved lav hastighed opnås kun omkring 25 dB(A), hvilket giver en god balance mellem ydelse og støjniveau.

Arctic P12 Pro bruger et enkelt 4‑pin PWM-stik med cirka 40 cm kabel til fan-forbindelse – ingen splitter, så du kan ikke døgnkæde flere blæsere direkte. Det betyder, at P12 Pro skal tilsluttes individuelt til hver fan-header. Kabellængden er dog generøs nok til fleksibel placering i kabinettet. Denne tilgang understøtter Arctic’s fokus på enkeltstående højtydende fans uden kompleks kabelstyring.

Testen – Brugen og Ydelsen

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Ved 100 % hastighed leverer ARCTIC P12 Pro kraftfuld køling, men det kan høres. Blæseren nåede et støjniveau på 46,8 dBA, hvilket placerer den i den mere markante ende af lydspektret. Det er ikke larmende i absolut forstand, men klart hørbart i et stille rum. Til gengæld får man massiv luftgennemstrømning og effektiv varmeafledning. Denne præstation gør blæseren oplagt til performance-orienterede builds, hvor støj ikke er førsteprioritet. Ved lavere omdrejninger falder støjniveauet dog markant, og her er P12 Pro behageligt stille. Resultatet viser, at P12 Pro er bygget til at yde – og det gør den tydeligt.





Pris

Arctic P12 Pro PWM har en pris på 123 MSRP igennem Arctics hjemmeside. Det har ikke været muligt at finde den andre steder under testen.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring P12 Pro PWM fra ARCTIC kan du klikke på banneret.

Konklusion

ARCTIC har med P12 Pro skabt en blæser, der først og fremmest fokuserer på rå ydelse og teknisk effektivitet. Med en imponerende tophastighed på 3 000 RPM og et statisk tryk på hele 6,9 mm H₂O, er blæseren som skabt til radiatorer og tætpakkede kabinetsystemer, hvor høj ydelse ofte betyder markant højere temperaturer.

Det er tydeligt, at Arctic med denne model har prioriteret performance frem for luksus. Blæseren kommer uden PWM-splitter, hvilket betyder, at man ikke kan daisy chaine flere enheder som på andre Arctic-modeller. Det kan være et irritationsmoment for dem, der ønsker en enkel kabelstyring i builds med flere blæsere. Derudover er der ingen gummipuder eller anden støjreduktion inkluderet, hvilket også kunne have løftet helhedsoplevelsen.

Når det er sagt, så må man også huske på prisen. For 123 kroner (MSRP) får man en ekstremt kraftfuld 120 mm-blæser, der uden problemer matcher eller overgår dyrere konkurrenter på ydelse. Ja, støjen ved fuld hastighed er høj – vores måling ramte 46,8 dBA – men det er også forventeligt ved 3 000 RPM og en luftgennemstrømning på op til 77 CFM. Heldigvis falder støjen hurtigt, når blæseren ikke kører på maks, og ved almindeligt brug er den langt mere afdæmpet og faktisk ganske stille.

P12 Pro udmærker sig især ved sin jævne og pålidelige PWM-styring, sin 0-RPM funktion ved lav belastning og det robuste FDB-leje, som både lover lang levetid og lav friktion. Det er en blæser, der klarer sig særdeles godt i hårdt belastede scenarier, og som stadig fungerer lydsvagt i idle eller ved lav til moderat belastning.

Den 6-årige garanti er endnu et stort plus – det vidner om tillid til produktets holdbarhed og kvalitet. Selvom den måske ikke har de luksusdetaljer, man ser hos konkurrenter i prisklassen over, så får man alligevel rigtig meget for pengene her.

P12 Pro henvender sig i høj grad til entusiaster og brugere, som går efter høj ydelse og kan acceptere lidt støj som konsekvens. Den er ikke nødvendigvis det oplagte valg til lydløse builds, men til gaming eller workstations med behov for maksimalt airflow, er det en særdeles fremragende løsning. Vi ender derfor med en score på 8 ud af 10. ARCTIC P12 Pro leverer varen med stærk køling, solid byggekvalitet og fornuftig pris. Et fremragende valg for dig, der prioriterer ydeevne og ikke bliver skræmt af lidt ekstra støj ved fuld blæs.

Fordele

Høj RPM

Høj luftgennemstrøm og statisk tryk

0-dB funktion

Byggekvalitet

Garanti

Pris

Ulemper

Støjen ved 100%

Ingen gummiplade eller støjreducerende tilbehør

Ikke mulighed for Daisy chain

Score: 8