Be quiet! Dark Elite Pro

Før i tiden, når der blev snakket luftkøler og be quiet! faldt den hurtigt på Dark Rock Pro. Denne gang er be quiet! kommet med en til at overtage tronen, når det handler om at være den kraftigste køler. Den har en TDP på 280W, og har navnet Dark Rock Elite. Luftkøleren, som kommer med elementer fra, hvad vi kender fra Dark Rock Pro serien, men alligevel har be quiet! tilføjet nogle andre aspekter, i form af RGB på toppen, og to blæsere, er du godt udstyret med Dark Rock Elite. Vi tager et kig, om den også kan præstere, når den kommer op imod I9 12900K.

25 oct. 2023 kl. 11:50 Af Berger DEL:

Inden vi skal have kigget nærmere på Dark Rock Elite fra be quiet! har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1700

115X, 1200, 1700 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 135 mm x 135 mm x 25 mm

135 mm x 135 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 1500/2000 rpm

1500/2000 rpm Noise Level (100%): 25,8 dBA

25,8 dBA Heatpipe: 7

7 Base material: Aluminium

Aluminium Connector: 4-pin PWM

4-pin PWM TDP: 280W

280W Size & Weight (L x W x H) 145 x 136 x 168 1,34 kg



Rundt om Dark Rock Elite

Dark Rock Elite er som sagt en 280W TDP køler. Det gør at den kan være med, på selv de mere krævende systemer, hvor CPU hurtigt kommer til at generere en del varme. Den kommer med 7 højt ydende varme rør og to Silent Wings som giver høj ydelse og lav støj.

Tager vi et kig på indholdet, så har vi udover selve tårnet, to 135mm Silent wing blæser, monteringskit til både AMD og Intel, skruetrækker, og manualer.

Dark Rock Elite gør brug af to 135mm PWM Silent Wing blæsere. Som sikre maksimum luftstrøm og med et utrolig lavt støjniveau. Dark Rock Elite, har en knap til at kunne indstille mellem to programmer, ”Quiet”, som sætter blæserne til 1500 RPM og ”Performance”, som booster blæserne op på 2000 RPM.

Tårnet er bygget op med fire varmerør, som går fra en heatsink i bunden til en på toppen, og imellem pladen som berører CPU’en. Der er brugt aluminium til tårnet, samt en special sort coating, med keramik partikler, til at sikre varmen stadig kan komme væk, og man får et elegant look. Selve base platen er nickel-plated, som også gør at den er kompatible med liquid metal kølepasta, for at opnå endnu bedre køling.

Montering

Til Dark Rock Elite er der montering med til Intel og AMD, der er dog kun montering til AM4 og den nye AM5, på AMD siden. Samt er Intel også skåret ned til at være fra LGA115x og op til LGA1700. Vi skal starte med at samle skruer på beslaget, som skal sidde bagpå bundkortet.

Som det næste, skal vi have skruer på mellem bundkort, for at fastgøre beslaget fast til bundkortet, samt montere beslaget som skal holde tårnet.

Efterfølgende sættes der to aflange beslag langs CPU’en, som tårnet skal monteres på. Skruerne fra tårnet er fastmonteret, og skal derefter sættes ned over CPU’en.

Til sidst monteres blæseren i den retning som ønskes. Blæserne er som standard sat til at blæse luften til venstre, og derved ud af kabinettet.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 22 grader

Blæserhastighed: ~ 2000 RPM

CPU WATT: ~ 210

Selvom Dark Rock Elite, i teorien, sagtens kunne klare der blev lukket op for flere kræfter på 12900K, har jeg stadig valgt at holde den på samme indstillinger, som tidligere tests. Den kommer også med en fin start, hvor den rammer en delta temperatur på 4 grader. Som ligger tæt på mange af de andre tilsvarende modeller, såsom MA824 Stealth.

Det er først nu vi virkelig kan se, om Dark Rock Elite, kan følge med eller om den bukker under, som mange andre kølere. Her får vi dog et flot resultat på 59 grader i delta temperatur. Kun overgået af MA848 Stealth. Jeg følte ikke køleren var presset, og den skabte meget hurtigt en stabil temperatur under testen, og fik skubbet CPU’en op på 210W under testen.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Da Dark Rock Elite ikke er lanceret i nogle butikker under testen, har det ikke været muligt at finde en pris. Jeg er dog blevet oplyst fra be quiet! om en MSRP på €114,90, hvilket er svarende til 857,26,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Dark Rock Elite fra be quiet! kan du klikke på banneret.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen på testen af Dark Rock Elite. Vi kan vidst roligt sige, at vi ikke fik presset hverken køler eller CPU under denne test, men det viser også at Dark Rock Elite, har meget mere at byde på, hvis du har et lidt mere krævende system, og ønsker at bruge luftkøler. Selvom at den ikke formåede at komme med laveste måling, så var den stadig meget tæt på.

Selve monteringen med be quiet! er altid nemt og lige til, og så længe de ikke ændre den del, kommer jeg ikke til at brokke mig.

Selve støjniveauet, ligger på et flot niveau. Jeg oplevede ikke den støjede, og det er som vi kender det fra be quiet!. Det var dog heller ikke fordi den var helt lydløst. Dette kunne selvfølgelig være blevet ændret med ”Quiet” mode, hvor alle test, blev lavet i ”Performance” mode.

Den deler rigtig mange design valg med Dark Rock Pro, hvor de blandt andet her, har valgt at tilføje lidt RGB på toppen. Selve tilslutningen af de to blæsere sammen med RGB, tager kun et stik, da de har formået at lave en samling, som fungerer rigtig godt, og gør også det ikke skaber en masse kabel rod.

Selvom vi ikke har fået den endelig pris, andet end MSRP, så ligger den stadig fornuftigt, hvor den ligger tæt med tilsvarende high performance luftkølere. Det gør også at prisen ikke vil være en afgørende faktor om man vil tage denne frem for en anden.

Jeg slutter testen af med at give Dark Rock Elite en score på 9 ud af 10, sammen med Great Product award. Det er selvfølgelig en luftkøler som henvender sig til dem, der ønsker at systemet skal være godt kølet, og hvor kravene til en blæser er lidt højere. Det er ikke fordi det en køler, hvor du kan smide den på de helt store CPU’er, og forvente den nok skal holde systemet køligt, men den kan uden tvivl klare opgaven bedre, end mange andre.

Pros

Nem at montere

lav støjniveau

Ingen software

Neutralt sort design

Ydelse

Pris

Cons

Fylder en del

Score: 9 + Great Product