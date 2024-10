Be quiet! Light Loop 240

Når det kommer til effektiv og stillegående køling af moderne gaming- og arbejdscomputere, er vandkøling blevet en stadig mere populær løsning. Be quiet! er kendt for at producere kvalitetskomponenter, der kombinerer lavt støjniveau med høj ydeevne. Deres Light Loop 240, en del af den nyeste serie af alt-i-en (AIO) vandkølere, lover ikke blot effektiv køling, men også et visuelt tiltalende design med RGB-belysning. I denne test vil vi tage et grundigt kig på Light Loop 240 for at vurdere dens køleeffektivitet, støjniveau og samlede kvalitet.

30 sep. 2024 kl. 10:00 Af Berger

Inden vi skal have kigget nærmere på Light Loop 240 fra Be quiet!, har jeg fundet specifikationerne fra Be quiet! hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1800

LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA1800 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

120 mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 2100 rpm

2100 rpm Noise Level (100%): 34,9 dB

34,9 dB Pressure: 2,51 mm H2O (Max)

2,51 mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 2900

2900 Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: ARGB

ARGB Tube length (mm): 400

400 Size & Weight radiator (H x W x D) 277 x 120 x 27 mm 1.200g



Rundt om Be quiet! Light Loop 240

Be quiet! Light Loop 240 er en alt-i-en vandkøler, designet til både høj ydeevne og stilfuldt udseende. Den er udstyret med en kraftig og støjsvag pumpe, der sikrer effektiv varmeafledning fra processoren. Radiatoren på 240 mm leveres med to kvalitets PWM-styrede blæsere for optimal luftgennemstrømning. En af de mest iøjnefaldende features er dens adresserbare RGB-belysning, som giver et imponerende lysshow både på pumpen og blæserne. Med 16 individuelt styrbare LED'er kan lyset tilpasses i utallige farvekombinationer, hvilket gør det muligt at skabe et personligt look i ethvert system.

I æsken med Be quiet! Light Loop 240 finder du 240 mm radiatoren og to 120 mm PWM-blæsere med indbygget RGB-belysning. Der medfølger en hub, som kan håndtere op til seks blæsere med RGB, hvilket giver mulighed for fleksibel styring af lyseffekterne. Monteringsbeslag til både Intel- og AMD-sokler samt nødvendige skruer er inkluderet for nem installation. Der er også en tube kølepasta og en flaske ekstra kølevæske til radiatoren, så du kan vedligeholde køleren over tid.

De medfølgende Light Wings LX-blæsere fra Be quiet! er designet til både effektiv køling og æstetisk flair. De er 120 mm PWM-blæsere med højkvalitetslejer, der sikrer en stille drift selv ved høje hastigheder. Blæsernes aerodynamiske vinger er optimeret for maksimal luftgennemstrømning og minimalt støjniveau. Med adresserbar RGB-belysning rundt om kanten af blæseren leverer de et imponerende lysshow, der kan tilpasses via den medfølgende hub. Hver blæser har op til 20 individuelt styrbare LED'er, hvilket giver et ensartet og levende lys til enhver PC-opsætning.

Pumpehovedet på Be quiet! Light Loop 240 er bygget til høj ydeevne og stille drift. Den har en metal jet-plade, der øger trykket i kølevæsken for bedre køling. Cold plate’en er designet med en tæt finstruktur, der effektivt afleder varmen fra selv de kraftigste CPU'er. En smart styring af pumpemotoren sikrer, at støjen holdes lav. Sammen med den flotte RGB-belysning giver det både effektiv køling og et stilfuldt look til systemet.

Radiatoren på Be quiet! Light Loop 240 er en slank og effektiv 240 mm enhed, designet til maksimal varmeafledning. Den har en tæt finstruktur, der giver en større overflade til at sprede varmen, hvilket forbedrer køleeffektiviteten. Radiatoren er lavet af kvalitetsmaterialer, der sikrer holdbarhed og optimal ydelse over tid. Med plads til to 120 mm blæsere sikrer den en stærk luftgennemstrømning, hvilket hjælper med at holde temperaturen lav, selv under høj belastning. Dens diskrete sorte design passer ind i de fleste PC-opsætninger og giver et stilrent udseende.

Montering

Monteringen af Be quiet! Light Loop 240 er enkel og brugervenlig, uanset om du har en Intel- eller AMD-processor. Der medfølger et omfattende sæt monteringsbeslag og skruer til forskellige sokler, samt en vejledning, der trin-for-trin guider dig gennem processen. Først monteres beslaget på bagsiden af bundkortet.

Herefter kan pumpen nemt sættes fast på CPU'en med de medfølgende skruer.

Radiatoren kan monteres i toppen, fronten eller bunden af kabinettet, alt efter hvad der passer bedst. Den medfølgende kølepasta og RGB-hub gør det nemt at fuldføre installationen og tilpasse kølerens belysning.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 26 grader

Blæserhastighed: ~ 2200 RPM

TDP: 207W

Vi starter med at kigge på idle, her ligger Light Loop 240, sig fint blandt de andre med 3 grader i deltatemperatur. Ingen ting som stikker ud eller adskiller sig markant.

Går vi videre til selve load testen, skal vi have stresset systemet, så køleren kan få lov til at vise hvad den kan. Her kommer Light Loop 240 virkelig godt afsted, hvor vi ser en deltatemperatur på 46 grader. Hvilket lige den lige omkring køleren fra EK, og gør den er blandt top 2, som vi har testet. Den viser sig også bedre en mange af de 280mm systemer, som har været til test. Den formåede at komme op på 205W, som igen ligger den fint blandt de andre, og lidt over nogle.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Jeg har kunne finde Light Loop 240 fra Be quiet! til en pris som lyder på 859,- DKK. Som også ligger den fint i pris med de andre.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Light Loop 240 fra Be quiet! kan du klikke på banneret.

Konklusion

Be quiet! Light Loop 240 imponerer på flere fronter og leverer en kombination af effektiv køling, elegant design og lavt støjniveau. Testen på vores system, bestående af en Intel i7 12900K, viste, at denne AIO-køler virkelig kan håndtere en betydelig varmebelastning. Den præsterede særligt godt i vores load-test, hvor den opnåede en deltatemperatur på 46 grader. Dette placerer den blandt de bedste kølere, vi har testet, og endda foran nogle af de større 280 mm systemer. I idle fasen lå den også fint med en deltatemperatur på kun 3 grader, hvilket vidner om dens evne til at holde temperaturen stabil, selv når systemet ikke er under belastning.

Monteringen af Light Loop 240 er nem og ligetil, hvilket gør den til et godt valg for både erfarne og førstegangsbegyndere inden for vandkøling. Den medfølgende manual og de nødvendige beslag til forskellige sokler sikrer en smertefri installationsproces. Køleren leverer en lydsvag oplevelse, selv ved fuld blæserhastighed på 2200 RPM, hvilket gør den velegnet til brugere, der ønsker en køler, der både er effektiv og støjsvag. Støjniveauet målt med vores UNI-T UT353 dB måler bekræfter, at denne køler forbliver i et komfortabelt område og ikke vil være til gene i hverdagsbrug.

Designet er endnu en styrke ved Light Loop 240. Med den flotte, adresserbare RGB-belysning og den solide byggekvalitet passer den ind i de fleste high-end PC-opsætninger. Samtidig er fraværet af nødvendig software en fordel for dem, der foretrækker en simpel installation og styring via hardware.

Prismæssigt ligger Be quiet! Light Loop 240 i den rimelige ende med en pris på omkring 859 DKK. Dette gør den konkurrencedygtig sammenlignet med andre AIO-kølere i samme kategori. Givet dens høje ydeevne og lave støjniveau er den bestemt pengene værd.

I forhold til ulemper er der faktisk intet nævneværdigt, hvilket understreger, hvor gennemført et produkt dette er. Manglen på påtrængende software er en ekstra bonus for dem, der ønsker en køler uden unødig kompleksitet.

Alt i alt formår Be quiet! Light Loop 240 at levere en imponerende præstation. Dens nemme montering, flotte design, stille drift og høje køleeffektivitet gør den til et af de bedste valg i sin klasse. Hvis du leder efter en AIO-køler, der kombinerer effektivitet, lavt støjniveau og stil, er Light Loop 240 et fremragende bud. Derfor giver jeg den en score på 9 ud af 10. Dette er en næsten perfekt køler, hvor den eneste lille detalje, der måske kunne forbedres, er muligheden for mere avanceret RGB-styring. Men det er en mindre kritik i et ellers gennemført produkt.

Fordele

Nem at montere

Flot design

Fornuftigt støjniveau

Flot ydelse

(Ingen software)

Ulemper

Intet nævneværdigt

Score: 9