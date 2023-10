be quiet! Pure Loop 2 280

Be quiet! er kommet med en opdatering til deres Pure Loop, og for at gøre det simpelt, har de navngivet den Pure Loop 2. Vi har fået lov til at tage et kig på deres 280mm, men det er muligt at købe den i størrelserne 120, 240, 280 og 360mm. Vi kigger nærmere på hvilken ydelse det kan forventes fra 280, og hvilke ting vi bliver forkælet med fra be quiet!.

16 oct. 2023

Inden vi skal have kigget nærmere på Pure Loop 2 280 fra be quiet!, har jeg fundet specifikationerne fra be quiet! hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1700

115X, 1200, 1700 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 140 mm x 140 mm x 25 mm

140 mm x 140 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 1800 rpm

1800 rpm Noise Level (100%): 33,8

33,8 Pressure: 2.16 mm H2O (Max)

2.16 mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 5500

5500 Pump adjustable (rpm): 4000-5500

4000-5500 Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: -

- Tube length (mm): 400

400 Size & Weight radiator (H x W x D) 317 x 140 x 52 (inkl fans) 1.24 kg







Rundt om Pure Loop 2

Pure Loop 2 kommer med et elegant design, hvor selve pumpehovedet er udstyret med stilrent aluminium og ARGB til at skabe et flot design. Selvom pumpen kan opnå en hastighed på 5500 rpm, er den lavet til at være lydløst og sikre komfort i lydniveauet, selvom computeren arbejder på højtryk.

Pure Loop 2 sikre at du har alt det nødvendige til at kunne montere, uanset om det er Intel med LGA eller AMD med AM4 og AM5. Udover selve radiatoren med pumpe, medfølger også to Pure Wings 3 blæsere, monteringskit til både Intel og AMD. Udover det har vi også kølepasta, splitter og en flaske med ekstra væske.

Blæserne som medfølger er Pure Wings 3 140mm PWM, som giver højt lufttryk, og sikre optimeret køling. De kommer med en ”lukket loop motor” funktion, som sikre hastigheden uanset modstand. De kommer med PWM forbindelse, hvilket giver muligheden for at justere hastigheden ud fra temperatur på CPU’en, og de kan maksimum komme op på 1800 rpm, med et støjniveau på 33,8 dBA.

Selve pumpen, har et stilrent design med en støvet look. Eneste som vi har på hovedet udover er be quiet! logoet med ARGB rundt om. Pure Loop 2 gør brug af doubly decoupled PWM-pumpe, som sikre et lydløst system, men stadig kraftigt system, til at holde systemet køligt. På grund af denne måde, gør det også at pumpen giver minimal vibration og støj.

Montering

Be quiet! sørger for at forsyne dig med alt til at montere AIO i din computer. Selve monteringsbeslaget er det samme som også bliver brugt på be quiet! andre køle enheder.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 24 grader

Blæserhastighed: ~ 1800 RPM

Vi starter som altid med at kigge på hvordan køleren fungere i idle. Med Pure Loop 2, får vi en fin start, hvor den fint ligger på linje med de andre kølere.

Skruer vi op for arbejdet, og lader Pure Loop 2, svede en smule. Kommer den dog stadig ud med et flot resultat, hvor den ender med 49 grader i delta temperatur. Under testen kørte CPU’en med omkring 200W, hvor jeg har set den være højere med blandt andet 360mm kølerne.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Det har ikke været muligt at finde Pure loop 2 280 i butikkerne endnu. Vi er dog blevet oplyst om en MSRP på 114,90 euro, som kan omregnes til ca. 856,70 kroner. Hvilket virker til at være et fornuftigt prisniveau.

Pure Loop 120/240/280/360 – MSRP 89,90/104,90/114,90/129,90 euro

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Pure Loop 2 fra be quiet! kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at slutte testen af på Pure Loop 2 280 fra be quiet!. Den er kommet afsted med et flot resultat. Dog havde jeg håbet på et lidt lavere resultat, sammenlignet med de andre kølere, hvor mange af dem er 240mm, og derfor har et mindre radiatorareal til køling.

Som altid er be quiet! kølerne nemme at montere, og for mig er jeg glad for, de ikke har behov for at ændre det system. Det fungerer rigtig godt, og det er nemt at arbejde med. Ved siden af det, er det også utrolig lækkert at have muligheden for at bruge noget, som ikke kræver alverdens software for at kunne få til at fungere. Be quiet! sørger for et system som leverer varen, og gør det simpelt for forbrugeren.

Selvom der medfølger en splitter, kunne jeg dog godt bruge be quiet! forbedret denne del. For de fleste går op i et clean look, og hvor tingene skal se godt ud, og det er bare nemmere at gøre denne deal, hvis blæserne kan daisy chaines, og eventuelt samles sammen via radiatoren, fremfor at have kablerne ved siden af. Det er en lille detalje, men stadig en ting som fuldender hele oplevelsen og looket.

Selve støjniveauet, vil jeg mene er acceptabel, og som testen muligvis også viser, så er det stadig lavt, hvor det er til at arbejde med når blæserne kører på sit højeste.

Prisen kan være lidt svær at sætte for eller imod. Den ligger på et fint niveau, men det er også muligt at finde nogle som kommer med et bedre prisskilt end Pure Loop 2. Det kan dog være på kompromis på design og eventuelt ydelse. Derfor vil jeg mene, denne hverken trækker op eller ned.

Jeg slutter derfor testen af med at give en solid score til Pure Loop 2 280 fra be quiet! på 9 ud af 10. Den eneste ting som jeg kunne have brugt, var blæserne som var opsat med daisy chain, for at minimere kabler som skal trækkes rundt. Det vil også uden tvivl, gør montering endnu nemmere. Udover dette så sørger Pure Loop 2 for en stabil oplevelse, med et stilrent design og et fornuftigt støjniveau.

Pros

Nem at montere

Flot design

Fornuftigt støjniveau

Fornuftig ydelse

Ingen software

Cons

Blæsere kan ikke daisy chaines

Score: 9