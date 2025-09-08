be quiet! Pure Loop 3 LX 360

be quiet! er kendt for deres fokus på støjsvag hardware, og med Pure Loop 3 LX 360 sigter de efter at levere en kombination af høj ydelse, stilrent design og brugervenlighed. Køleren er udstyret med en kraftig PWM-pumpe, fleksible rør samt et let tilgængeligt refill-system, hvilket gør den både effektiv og nem at vedligeholde. På LX-modellen tilføjes ekstra flair i form af ARGB-belysning med udskiftelige foils og Light Wings LX-blæsere, der kombinerer kølekraft med visuel tilpasning. Med en pris, der placerer den i det attraktive mellemsegment, stiller spørgsmålet sig nu: kan Pure Loop 3 LX 360 leve op til sit løfte om kompromisløs køling og næsten lydløs drift?

Inden vi skal have kigget nærmere på Pure Loop 3 LX 360 fra be quiet! har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851

LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

120 mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 2100 rpm

2100 rpm Noise Level (100%): 36,9 dB

36,9 dB Pressure: - mm H2O (Max)

- mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 5500

5500 Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: 3-pin

3-pin Tube length (mm): 400

400 Size & Weight radiator (H x W x D) 397 x 120 x 27 mm 1.280g



Rundt om Pure Loop 3 LX 360

be quiet! Pure Loop 3 LX 360 er en alt-i-én vandkøler, der kombinerer høj ydelse med elegant tilpasning. Kølehovedet har udskiftelige ARGB-foils, så brugeren nemt kan ændre udseendet uden software. Den kraftige PWM-pumpe med 6-polet motor sikrer effektiv og samtidig støjsvag drift, selv under høj belastning. Med daisy chain-funktion kan blæsere forbindes i serie, hvilket giver en ryddeligere installation og færre kabler. Resultatet er en køleløsning, der leverer både fleksibilitet, stærk køleeffekt og et visuelt udtryk, som kan tilpasses enhver PC-bygning.

Når man åbner æsken til be quiet! Pure Loop 3 LX 360, bliver man mødt af selve køleenheden med den store 360 mm radiator, tilhørende Light Wings LX-blæsere og det ARGB-belyste pumpehoved. Der medfølger et sæt udskiftelige foils, som giver mulighed for at tilpasse udseendet på køleblokken efter eget ønske. Til installationen finder man monteringsbeslag og fittings, der understøtter både Intel- og AMD-sokler, sammen med de nødvendige skruer og beslag til radiator og blæsere. Derudover er der et påfyldningsrør med medfølgende kølevæske, så man kan vedligeholde systemet over tid. Hele pakken suppleres af kabler til strøm- og ARGB-tilslutning samt en brugervenlig manual, der guider gennem opsætningen fra start til slut.

e medfølgende Light Wings LX-blæsere er udviklet til at levere både høj ydelse og et markant visuelt udtryk. Hver blæser er udstyret med 16 ARGB-LEDs, der fordeler lyset jævnt over de ni aerodynamisk optimerede blæserblade. Designet reducerer støjskabende turbulens, samtidig med at lufttrykket holdes højt – ideelt til radiatorbrug. En tragtformet udgang forstærker luftstrømmen gennem kølefinnerne og bidrager til effektiv varmeafledning. Blæserne anvender en closed loop motor, som fastholder stabil hastighed uanset modstand, hvilket giver pålidelig drift. Dermed kombinerer Light Wings LX imponerende belysning med præcis og støjsvag køleeffekt.

Pumpehovedet på be quiet! Pure Loop 3 LX 360 er designet til at forene kraftfuld ydelse med et stilrent udtryk. Det er udstyret med en PWM-styret pumpe, der bruger en 6-polet 3-faset motor, hvilket sikrer høj køleeffekt med minimal støj og vibrationer. Hele enheden er ARGB-belyst og leveres med ti udskiftelige foils, så man kan ændre udseendet efter smag uden brug af software. Den klare plastfront fremhæver lyseffekterne og giver køleren et moderne look. Samtidig er pumpehovedet udstyret med et let tilgængeligt refill-port, hvilket gør vedligeholdelse enkel og praktisk. Dermed fungerer det både som køleløsningens hjerte og som et visuelt centrum i systemet.

Radiatoren på be quiet! Pure Loop 3 LX 360 er fremstillet i en slank og robust konstruktion, som giver effektiv varmeafledning på tværs af de tre 120 mm blæsere. Den store overflade sikrer, at selv kraftige CPU’er holdes nede i temperatur, også under længerevarende belastning. Overfladen er optimeret til at arbejde sammen med Light Wings LX-blæserne, så luftstrømmen udnyttes maksimalt. Tilsluttet radiatoren er fleksible, sleevede slanger, der både giver et pænt udseende og gør monteringen mere smidig i forskellige kabinetter.

Montering

Monteringen af be quiet! Pure Loop 3 LX 360 starter med at sætte det medfølgende Intel-beslag på bundkortet, hvor backplate og stænger sikrer en stabil base for kølehovedet. Når dette er på plads, fastgøres radiatoren i kabinettet på den ønskede placering, typisk i top eller front alt efter luftflow og pladsforhold.

Til sidst monteres pumpehovedet oven på CPU’en med et tyndt lag termopasta, hvorefter det fastspændes til beslaget. De fleksible, sleevede slanger gør det nemt at finde en passende vinkel, og efter tilslutning af strøm- og ARGB-kabler er køleren klar til brug.

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I9 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 28 grader

Blæserhastighed: ~ 2100 RPM

TDP: 219W

Resultatet af idle-testen viser, at be quiet! Pure Loop 3 LX 360 leverer en delta temperatur på 3 grader. Det placerer den blandt de bedre løsninger i feltet og på niveau med stærke konkurrenter som Arctic Liquid Freezer III 420 og Corsair H150i Elite LCD. Sammenlignet med ældre modeller fra be quiet!, som Pure Loop 2 FX 360 og Silent Loop 3 360, ses en mærkbar forbedring i effektivitet. Selvom enkelte kølere, som EK Nucleus CR360 og Lian Li Trinity Performance 360, når helt ned på 1 grad, er forskellene i idle-scenarier typisk små og har begrænset praktisk betydning. Pure Loop 3 LX 360 demonstrerer dermed, at den kan levere en solid balance mellem køleeffekt og lav støj selv uden belastning.

oad-testen ender be quiet! Pure Loop 3 LX 360 med en delta temperatur på 57 grader, hvilket placerer den i den højere ende af feltet. Flere konkurrenter som EK Nucleus CR360 og Arctic Liquid Freezer III 420 klarer sig markant bedre med resultater omkring 42-44 grader. Sammenlignet med be quiet!s egen Pure Loop 2 FX 360 og Silent Loop 2 360 ligger LX-modellen dog lavere, hvilket viser en forbedring over tidligere generationer. Køleren leverer stadig stabil ydelse, men resultatet antyder, at den prioriterer lavt støjniveau fremfor absolut køleeffekt. For brugere, der vægter støjsvag drift og visuel tilpasning højt, vil 57 grader under fuld belastning stadig være et acceptabelt kompromis.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

I støjtesten præsterer be quiet! Pure Loop 3 LX 360 med et målt niveau på 41,4 dBa, hvilket placerer den blandt de mest støjsvage kølere i feltet. Den ligger markant lavere end flere af konkurrenterne, som eksempelvis EK Nucleus CR360 Dark og Silent Loop 3 360, der begge rammer over 45 dBa. Selv sammenlignet med populære modeller som Arctic Liquid Freezer III 420 og Lian Li Trinity Performance 360, formår Pure Loop 3 LX 360 at holde et lavere lydniveau. Resultatet bekræfter be quiet!’s fokus på næsten lydløs drift, hvor køleren leverer effektiv ydelse uden at dominere med blæserstøj. Det gør den særligt attraktiv for brugere, der prioriterer en stille PC-oplevelse.

Pris

Da Pure Loop 3 LX 360 ikke er udgivet under testperioden, er vi blevet oplyst om en MSRP på 895,-DKK

Konklusion

be quiet! har med Pure Loop 3 LX 360 endnu en gang forsøgt at ramme balancen mellem lavt støjniveau, høj byggekvalitet og tiltalende design. Det ses tydeligt, at køleren er udviklet med fokus på brugervenlighed og stilrent udtryk. Med de udskiftelige foils til pumpehovedet har brugeren mulighed for at tilpasse systemets udseende uden brug af software, og den indbyggede ARGB-belysning fremhæver netop dette fokus. Pumpehovedet er kraftigt og samtidig støjsvagt takket være den 6-polede motor, og daisy chain-funktionen gør kabelhåndteringen lettere, hvilket samlet set skaber en enkel og ryddelig installation. At der samtidig er tilføjet en refill-port til nem vedligeholdelse, understreger, at dette er en løsning designet til at holde i længden.

Ser vi på ydelsen i idle, leverer Pure Loop 3 LX 360 et solidt resultat med en delta temperatur på 3 grader. Dette placerer den blandt de bedre løsninger på markedet, tæt på konkurrenter som Corsair H150i Elite LCD og Arctic Liquid Freezer III 420. Selv om enkelte kølere, som EK Nucleus CR360 og Lian Li Trinity Performance 360, kan fremvise endnu lavere tal på omkring 1 grad, er forskellen i praksis ubetydelig i idle-scenarier, og køleren viser sig derfor effektiv og velafbalanceret uden belastning.

Når systemet derimod presses maksimalt, bliver billedet anderledes. Her lander Pure Loop 3 LX 360 på en delta temperatur på 57 grader, hvilket placerer den i den højere ende blandt de testede modeller. Konkurrenter som EK Nucleus CR360 og Arctic Liquid Freezer III 420 klarer sig markant bedre med resultater ned til 42 grader. Til gengæld ser vi en forbedring i forhold til be quiet!s egne tidligere generationer, såsom Pure Loop 2 FX 360 og Silent Loop 2 360, hvilket viser, at der trods alt er tale om fremskridt. Resultatet antyder, at Pure Loop 3 LX 360 i højere grad er optimeret til en stille brugeroplevelse frem for maksimal rå køleeffekt. For de fleste brugere, der ikke kører aggressiv overclocking, vil temperaturen dog være acceptabel og inden for sikre grænser.

Støjniveauet er uden tvivl kølerens største styrke. Med et målt niveau på blot 41,4 dBa ligger Pure Loop 3 LX 360 blandt de absolut mest støjsvage kølere i testen. Den er tydeligt mere stille end flere af konkurrenterne, blandt andet EK Nucleus CR360 Dark og Silent Loop 3 360, der begge ligger på over 45 dBa. Selv sammenlignet med anerkendte modeller som Arctic Liquid Freezer III 420 og Lian Li Trinity Performance 360 leverer den et lavere støjniveau. Det bekræfter be quiet!’s velkendte fokus på lydsvag hardware, hvilket gør køleren særligt attraktiv for brugere, som ønsker et kraftigt, men næsten lydløst system.

Prismæssigt er vi blevet oplyst om en MSRP på 895 kroner for det danske marked. Dette placerer køleren i et attraktivt mellemleje, hvor den konkurrerer med modeller, der enten har stærkere køleevne, men højere støjniveau, eller mere støjfri drift, men til en højere pris. For pengene får man en køler, der både fremstår visuelt fleksibel, brugervenlig og støjsvag, hvilket samlet set gør prisen særdeles fornuftig.

Fordelene tæller altså lavt støjniveau, fleksibelt design med udskiftelige foils, kraftigt og lydsvagt pumpehoved, daisy chain til nem kabelføring, brugervenlig montering samt refill-port til nem vedligeholdelse. Ulemperne er primært de højere temperaturer under load, der gør den mindre oplagt til de mest krævende CPU’er eller entusiast-overclockere.

Alt i alt er be quiet! Pure Loop 3 LX 360 en køler, der ikke nødvendigvis vinder på absolut ydelse, men som leverer en stærk helhedsoplevelse. Den er især velegnet til brugere, der prioriterer en næsten lydløs PC, samtidig med at de får et stilrent og fleksibelt design. Den leverer tilstrækkelig køling til de fleste setups, men er ikke det oplagte valg for dem, der jagter de laveste mulige temperaturer under tunge belastninger. Til gengæld er den et oplagt køb til gamere og entusiaster, der ønsker ro og æstetik frem for ekstrem ydelse.

Jeg giver be quiet! Pure Loop 3 LX 360 en score på 8 ud af 10, da den kombinerer støjsvag drift, solid kvalitet og fornuftig pris, selvom den ikke er blandt de mest kølestærke modeller på markedet.

Fordele

Lav støjniveau

Udskiftelige folier til pumpehovedet

Kraftigt pumpehoved

Daisy chain

Bruger venlig montering

Refill port

Ulemper

Mellemhøj temperatur under load

Score: 8



