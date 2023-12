be quiet! Pure Wings 3

I anledning af de nye vandkølere som er kommet fra be quiet! er det nu også blevet muligt at købe deres Pure Wings 3, ved siden af. Vi har fået lov til at tage et kig på deres modeller, som indeholder 120 og 140mm, samt PWM og highspeed udgaver. Det er også muligt at købe standard 3-pin, som vi dog ikke har haft forbi.

11 dec. 2023 kl. 07:28 Af Berger

Inden vi går videre til Pure Wings 3 fra be quiet!, tager vi først et kig på specifikationerne.

De tekniske Specifikationer 120mm PWM:

Dimensioner: 120 x 120 x 25

Vægt: 148 gram

Stiktype: 4-pin PWM

Lejetype: Rifle Bearing

Strømforbrug: 0.10 A

Omdrejninger: 1600 RPM

Støjniveau: 25.5 dB(A)

Airflow: 84.8 CFM

Statisk tryk: 1.45 mm/H2O

De tekniske Specifikationer 120mm PWM high-speed:

Dimensioner: 120 x 120 x 25

Vægt: 149 gram

Stiktype: 4-pin PWM

Lejetype: Rifle Bearing

Strømforbrug: 0.13 A

Omdrejninger: 2100 RPM

Støjniveau: 30.9 dB(A)

Airflow: 101.2 CFM

Statisk tryk: 2.41 mm/H2O

De tekniske Specifikationer 140mm PWM:

Dimensioner: 140 x 140 x 25

Vægt: 180 gram

Stiktype: 4-pin PWM

Lejetype: Rifle Bearing

Strømforbrug: 0.06 A

Omdrejninger: 1200 RPM

Støjniveau: 21.9 dB(A)

Airflow: 97.5 CFM

Statisk tryk: 0.96 mm/H2O

De tekniske Specifikationer 140mm PWM high-speed:

Dimensioner: 140 x 140 x 25

Vægt: 188 gram

Stiktype: 4-pin PWM

Lejetype: Rifle Bearing

Strømforbrug: 0.12 A

Omdrejninger: 1800 RPM

Støjniveau: 30.5 dB(A)

Airflow: 122.6 CFM

Statisk tryk: 2.44 mm/H2O

Rundt om Pure Wings 3

Som navnet indikere er det en del af Pure serien hos be quiet!, hvor vi er nået til tredje generation. Det er en blæser som er designet til at give god ydelse med et lavt støjniveau. Den gør brug af en lukket motor system, og bladende er optimeret til at give højere lufttryk.

Det er ikke fordi Pure Wings 3 byder på lir i form af RGB eller andet. Men de holder designet som vi kender det fra be quiet! med det sorte og stilrene. Deres high speed modeller kommer med op til ni blade, hvor de andre modeller har syv.

Alle Pure Wings modellerne kan både bruges til at suge luft ind, men også ud af kabinettet. Deres high speed modeller, er tænkt til radiatoren, hvis man bruger vandkøling, hvor de almindelig er tiltænkt kabinettet. Deres 120mm har en hastighed på henholdsvis 1600 og 2100 RPM og kan opnå et airflow på 84.8 og 101.2 CFM. For deres 140mm model, er det en hastighed på 1200 og 1800 RPM, og med et airflow på 97.5 og 122.6 CFM.

Pure Wings 3 kommer med 4-pin PWM stik, hvilket gør det muligt at justere hastigheden på blæseren i BIOS, med deres PWM modeller, men kan også fås som 3-pin på deres standard model.

Testen – Brugen og Ydelsen

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Det har været muligt at finde følgende priser på Pure Wings 3.

120mm PWM – 79,- DKK

120mm PWM high speed – 79,- DKK

140mm PWM – 99,- DKK

140mm PWM high speed – 86,- DKK

Konklusion

Be quiet! er kommet frem med et fornuftigt produkt, hvor de har opnået en god kombination mellem lufttryk som blæseren kan skabe, samt støjniveau. Det er dog på kompromis med nogle ting, og man kan også se, hvis man sammenligner med deres Silent wings, opnår disse faktisk et større lufttryk end Pure wings. Det er dog på bekostning af mere støj, ved 100%.

Selvom Pure Wings 3 køre ved 100%, så er det et acceptabelt støjniveau, man kan dog også godt høre forskel på om det er high speed eller ej.

De kommer med en utrolig attraktiv pris, hvilket gør at de snildt kan konkurrere med mange andre på markedet, som hurtigt kan komme til at koste det dobbelt i prisen.

Det er selvfølgelig ikke en blæser som bringer RGB til dit build, men den kommer med det sorte stilrene design, som skaber et stealth look. Er du til den slags design, og kan du undvære RGB, så er det uden tvivl en blæser for dig, lige meget om det er til kabinettet eller til vandkøleren.

Når vi er ved vandkøleren, havde jeg dog håbet på et større lufttryk, for selvom det ligger på linje med mange andre blæsere, så findes der stadig en håndfuld som skiller sig markant ud, og der får Pure wings 3 svært ved at følge med på specifikationerne til at give den mest optimale løsning når det handler om at blæse omkring radiatoren.

Jeg slutter dog stadig af med at give Pure wings 3 fra be quiet! en score på 9 ud af 10. De har fået skabt nogle blæsere, hvor du får rigtig meget for pengene, og uden at skulle bruge en formue får nogle solide produkter.

Pros

PWM-kontrol

Lavt strømforbrug

Støjfri motor

Ydelse

Pris

3 års begrænset garanti

Cons

Kunne godt have et højere air pressure på high speed modellerne.

Score: 9