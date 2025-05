be quiet! Silent Loop 3 360

be quiet! er kendt for at levere løsninger, der forener fremragende ydeevne med lavt støjniveau, og deres Silent Loop 3 360 AIO køleløsning er ingen undtagelse. Denne model er en del af Silent Loop 3-serien, som er designet med henblik på at give maksimal køling til moderne CPU'er. Med sin imponerende køleevne, lavt støjniveau og stilrene design henvender Silent Loop 3 sig til både entusiaster og dem, der søger en stilfuld, men effektiv løsning til deres system. Silent Loop 3 360 er udstyret med en 360 mm radiator og tre be quiet! Silent Wings 4 PWM-fans, der er kendt for deres næsten lydløse drift. Samtidig introducerer køleren en kraftfuld 3-kammer pumpe, som minimerer turbulens og støj, hvilket bidrager til den allerede lave støjprofil. Derudover er den udstyret med avanceret ARGB-belysning, der giver et æstetisk tiltalende udseende, der kan tilpasses. I denne test vil vi dykke ned i, hvordan denne køleløsning klarer sig under krævende forhold, og om den lever op til be quiet!'s ry som producent af støjsvage og effektive komponenter.

Inden vi skal have kigget nærmere på Silent Loop 3 360 fra be quiet! skal vi igennem specifikationerne, som er fundet igennem reviewer guide og æsken.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851

LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 AMD Socket: AM4, AM5, TR5, sTRX4, TR4

AM4, AM5, TR5, sTRX4, TR4 Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

120 mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 2500 rpm

2500 rpm Noise Level (100%): 38.8 dB

38.8 dB Pressure: 3.96 mm H2O (Max)

3.96 mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 3500

3500 Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: 5V ARGB

5V ARGB Tube length (mm): -

- Size & Weight radiator (H x W x D) 397 x 120 x 52 mm 1.770g



Rundt om Silent Loop 3 360

Silent Loop 3 360 fra be quiet! er en high-performance AIO-vandkøler designet til moderne CPU'er med fokus på lavt støjniveau og effektiv køling. Den har en kraftfuld 3-kammer pumpe, der reducerer turbulens og støj, samt en stor high-density fin-stack på cold platen for optimal varmeafledning. Med tre Silent Wings 4 PWM-højhastighedsblæsere sikres næsten lydløs drift. Køleren har et stilrent design med diskret ARGB-belysning og en nemt tilgængelig refill-port. Kompatibel med både Intel- og AMD-platforme, inklusive Threadripper-mounting, og fås i størrelser op til 420 mm.

I æsken med Silent Loop 3 360 finder man selve 360 mm radiatoren, samt tre Silent Wings 4 PWM-højhastighedsblæsere. Der medfølger alle nødvendige monteringsbeslag til både Intel- og AMD-processorer, herunder også et særligt mounting-frame til AMD Threadripper. Derudover inkluderer pakken skruer, thermal pasta, kabler til strøm og styring samt en brugervenlig vejledning til installation. En refill-port er også en del af systemet, hvilket gør vedligeholdelse lettere.

Silent Loop 3 360 leveres med tre Silent Wings 4 PWM-højhastighedsblæsere, der er designet til at levere kraftig luftgennemstrømning med minimal støj. Blæserne har avancerede vinger, optimeret til højt statisk tryk, hvilket sikrer effektiv køling af radiatoren. De er udstyret med en sekspolet motor og fluid-dynamiske lejer, der reducerer vibrationer og forlænger levetiden. Blæsernes monteringshjørner er optimeret til at minimere resonans, hvilket bidrager til den næsten lydløse drift. PWM-styringen gør det muligt at justere hastigheden præcist efter behov.

Pumpen i Silent Loop 3 360 er designet med en avanceret 3-kammer teknologi, der reducerer turbulens og minimerer støjniveauet. Den er udstyret med en sekspolet motor, som sikrer jævn og effektiv drift, selv ved høje belastninger. Det store cold plate-område med høj-densitets finner forbedrer varmeoverførslen og optimerer køleeffekten. Pumpen har en justerbar PWM-styring, så hastigheden kan tilpasses efter behov. Den diskrete ARGB-belysning giver et stilrent udseende, der passer til moderne builds. En praktisk refill-port gør det nemt at vedligeholde systemet over tid.

Silent Loop 3 360 er udstyret med en stor 360 mm aluminiumradiator, der sikrer effektiv varmeafledning selv under høj belastning. Radiatoren har en høj-densitets fin-struktur, der optimerer varmeoverførslen fra kølevæsken til luften, hvilket forbedrer den samlede køleeffektivitet. Den er designet til at fungere i kombination med de medfølgende Silent Wings 4 PWM-blæsere, der sikrer en kraftig, men næsten lydløs luftgennemstrømning. Køleren er udstyret med fleksible og holdbare tube-slanger, jeg kunne ikke finde oplysninger om længden på slangerne. Men de er forventeligt omkring 400mm.

Montering

Monteringen af Silent Loop 3 360 er enkel og brugervenlig takket være det medfølgende beslag til både Intel- og AMD-processorer, inklusive en speciel mounting-frame til AMD Threadripper. Først fastgøres beslaget til bundkortet, hvorefter pumpen placeres over CPU’en med et jævnt lag af den medfølgende termiske pasta.

Når pumpen er sikret med de medfølgende skruer, monteres radiatoren i kabinettet på en egnet plads, typisk i toppen eller fronten, afhængigt af luftstrøm og pladsforhold. De tre Silent Wings 4-blæsere skrues derefter fast på radiatoren, hvorefter kablerne til strøm og PWM-styring tilsluttes bundkortet eller en fan-hub. Til sidst sikres alle forbindelser, og systemet fyldes eller vedligeholdes nemt via den integrerede refill-port, hvis det skulle blive nødvendigt over tid.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I9 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 25 grader

Blæserhastighed: ~ 2500 RPM

TDP: 205W

Silent Loop 3 360 opnår en delta-temperatur på 4 grader i idle-tilstand, hvilket placerer den i midten af feltet blandt de testede kølere. Flere konkurrenter, såsom EK Nucleus AIO CR360 Lux og Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos, præsterer bedre med kun 1 grads delta-temperatur, mens enkelte som be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM og MEG Coreliquid S360 har højere værdier på 5 grader. Arctic Liquid Freezer III 420 og Corsair H150i Elite LCD ligger tæt på med 3 grader. Resultatet viser, at Silent Loop 3 360 har solid ydelse ved lav belastning, men ikke den bedste idle-køling sammenlignet med konkurrenterne.

Silent Loop 3 360 opnår en delta-temperatur på 49 grader under belastning, hvilket placerer den i den øvre ende af feltet, men ikke som den absolut bedste køleløsning. Kølere som EK Nucleus AIO CR360 Lux og Dark opnår lavere temperaturer på 42 grader, mens Arctic Liquid Freezer III 420 og Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ligger tæt på med 44 grader. Enermax Liqmaxflo 360mm præsterer næsten identisk med 47 grader. Silent Loop 3 360 slår dog flere konkurrenter, herunder Corsair H170i Elite LCD og be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM, der når op på henholdsvis 50 og 61 grader. Dette viser, at Silent Loop 3 360 leverer solid køling, men ikke er den mest effektive løsning i testen.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Silent Loop 3 360 opnår et støjniveau på 45,2 dBa, hvilket placerer den i den øvre ende af skalaen blandt de testede kølere. EK Nucleus AIO CR360 Dark har den højeste støj med 45,9 dBa, mens Arctic Liquid Freezer III 420 og LIAN LI GA II Trinity Performance 360 præsterer lavere med henholdsvis 43,6 dBa og 43,2 dBa. Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos skiller sig positivt ud med kun 39,4 dBa, mens Enermax LIQMAXFLO 360mm imponerer med det laveste niveau på 36,7 dBa. Resultatet viser, at Silent Loop 3 360 har en acceptabel, men ikke markant støjsvag profil sammenlignet med konkurrenterne.

Pris

Da Silent Loop 360 fra be quiet! ikke er udgivet under testperioden, er vi blevet oplyst om en MSRP på omkring 1230,17,-DKK

Konklusion

Silent Loop 3 360 fra be quiet! er en AIO-køler, der leverer solid køleevne, men står over for hård konkurrence i markedet. Ved idle opnår den en delta-temperatur på 4 grader, hvilket er acceptabelt, men ikke markedsledende. Flere konkurrenter, såsom EK Nucleus AIO CR360 Lux og Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos, præsterer bedre med kun 1 grads delta-temperatur, mens Arctic Liquid Freezer III 420 ligger tættere på med 3 grader. Samtidig er der enkelte modeller, der klarer sig dårligere, hvilket placerer Silent Loop 3 360 midt i feltet. Under belastning opnår den en delta-temperatur på 49 grader, hvilket er højere end nogle af de førende modeller i testen, men stadig inden for det acceptable. Konkurrenter som EK Nucleus AIO CR360 Lux og Dark opnår 42 grader, mens Arctic Liquid Freezer III 420 lander på 44 grader. Dog formår Silent Loop 3 360 at slå modeller som be quiet! Pure Loop 2 FX 360MM og Corsair H170i Elite LCD, hvilket viser, at den stadig kan levere stærk ydelse.

Støjniveauet er en af de mere markante ulemper ved Silent Loop 3 360. Med et målt niveau på 45,2 dBa er den ikke den mest støjsvage løsning, og den ligger i den øvre ende af skalaen blandt testede kølere. EK Nucleus AIO CR360 Dark er marginalt højere med 45,9 dBa, mens Arctic Liquid Freezer III 420 og LIAN LI GA II Trinity Performance 360 klarer sig bedre med henholdsvis 43,6 og 43,2 dBa. Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos og Enermax LIQMAXFLO 360mm leverer væsentligt lavere støjniveauer på 39,4 og 36,7 dBa, hvilket understreger, at be quiet!’s køler ikke nødvendigvis lever op til mærkets traditionelle fokus på lavt støjniveau.

Designmæssigt er Silent Loop 3 360 dog en flot og stilren enhed. Den har diskret ARGB-belysning, der kan integreres i mange forskellige setups uden at være for prangende. De medfølgende Silent Wings 4-blæsere er en stærk tilføjelse, da de sikrer en balanceret luftgennemstrømning og høj køleeffektivitet. En vigtig funktion er også den integrerede refill-port, der gør det lettere at vedligeholde køleren over tid, hvilket adskiller den fra mange konkurrerende modeller, hvor lukket kredsløb er standard.

Med en MSRP på omkring 1230 DKK placerer Silent Loop 3 360 sig i et prisniveau, hvor der er mange stærke konkurrenter. Kølere som EK Nucleus AIO CR360 Lux og Arctic Liquid Freezer III 420 tilbyder bedre køling til en tilsvarende eller lavere pris, mens mere støjsvage alternativer også findes i samme prisklasse. Det betyder, at prisen ikke nødvendigvis taler til Silent Loop 3 360’s fordel, da konkurrencen tilbyder bedre samlede løsninger i enten ydelse eller støjniveau.

Samlet set er Silent Loop 3 360 en solid AIO-køler, der leverer på flere vigtige parametre, men uden at være markedsførende på nogen af dem. Køleevnen er god, men ikke den bedste, støjniveauet er acceptabelt, men ikke imponerende, og prisen matcher konkurrenterne, men uden at tilbyde en markant fordel. Den appellerer primært til dem, der ønsker en køler fra be quiet! med et stilrent design og mulighed for vedligeholdelse over tid. Hvilket gør vi ender med en score på 8 ud af 10.

Fordele

Fornuftig køling

Silent Wings 4 blæsere

Elegant design

Mulighed for refill af væske

Ulemper

Støjniveau

Score: 8