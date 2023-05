Cooler Master Hyper 212 HALO Black

Cooler Master står sjældent stille, og de er nu kommet med en ny luftkøler, som både kan monteres på Intel og AMD. Den kommer med et stilrent RGB design og fylder ikke meget i kabinettet. Vi tager et kig på Hyper 212 HALO Black, og ser om det lille design også kan levere når den bliver presset.

4 may. 2023 kl. 08:58 Af Berger DEL:

Inden vi skal have kigget nærmere på Cooler Master Hyper 212 HALO Black fra Cooler Master har jeg

fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer på Cooler Master Hyper 212 HALO Black:

Intel Socket: 115X, LGA1200, LGA1700

115X, LGA1200, LGA1700 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 120mm x 120 mm x 25 mm

120mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 2050 rpm

2050 rpm Noise Level (100%): 27 dBA

27 dBA Heatpipe: 4

4 Base material: Aluminium, kobber.

Aluminium, kobber. Connector: 4-pin PWM

4-pin PWM TDP: -

- Cable lenght: -

- Size & Weight (L x W x H) 124 x 73 x 154



Rundt om Cooler Master Hyper 212 HALO Black

Hyper 212 HALO Black er en luftkøler, som kommer med 120mm blæser. Den har et stilrent sort design, og er bygget til at kunne monteres i de fleste kabinetter, uden at gå på kompromis med ydelsen.

Det er blevet tid til at se, hvad vi får med i kassen. Vi har selve tårnet, én MF120 blæser, beslag til både Intel og AMD, beslag til blæser, samt ekstra beslag til ekstra blæser, kølepasta og til sidst monterings manualer.

Hyper 212 HALO Black gør brug af MF120 HALO blæser, som giver optimeret luftstrøm og ARGB. Blæserne kan komme op på en hastighed på 2050 RPM og med en PWM forbindelse, er det muligt at lav én kurve få at justere blæserne efter systemets varme.

Tårnet er bygget op med fire varmerør, som går fra en heatsink i bunden til en på toppen, og imellem pladen som berører CPU’en. Der er brugt kobber og aluminium til tårnet, som skal hjælpe med at give den bedste fordeling af varmen. Der er ikke lagt kølepasta på forhånd, men du får en lille tube med i æsken.

Montering

Med Hyper 212 HALO Black fra Cooler Master kommer alt tilbehøret i én pose. I denne test skal jeg have sorteret tilbehøret til AMD fra, de den skal køre på Intel systemet. Med manualen som fulgte med, er det nemt at følge monteringen skridt for skridt.

Først skal beslaget indstilles til hvilken socket bundkortet har, om det er LGA1700, LGA1200 eller LGA115x.

Efterfølgende skal Intel beslaget monteres på selve tårnet, så det er klar til at blive monteret på bundkortet.

Til slut skal beslaget bag på bundkortet, og tårnet kan monteres ned over CPU’en. Husk kølepasta skal monteres inden tårnet sættes på. Tårnet har skruerne fast monteret, og de skal nu bare ned og spændes fast til de beslag som sidder fast til bundkortet. Det er også her, en lang skruetrækker er at foretrække, for at nemt at kunne komme ned og fastgøre tårnet til beslaget.

Som det sidste skal blæseren monteres fast til tårnet, og vi er nu klar til at få startet computeren op, for at se hvad blæseren gør for systemet.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

Nvidia GTX 1660 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.



**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 23 grader

Blæserhastighed: ~ 1050 RPM

CPU WATT: ~ 215

Vi starter selvfølgelig stille ud, og ser hvordan Hyper 212 HALO Black fra Cooler Master får af resultat under idle. Her kan det ses med 14 grader delta temperatur, som matcher Pure Rock 2 FX.

Går vi videre til at køre stress testen, får vi også lov til at se om den kan følge med, når 12900K foldes ud. Her ender den med en delta temperatur på 76 grader, hvilket er det højeste. Det skal dog også siges at jeg har ikke altid noteret hvor meget watt CPU’en opnår, men begyndte på det ved Pure Rock 2 FX. Hvor den kun nåede op på 183W. Under denne test kom Hyper 212 HALO Black op på 215W, hvilket også forklare den kommer op på en højere varmegenerering, og derfor også ligger det højere i temperatur. Det gør også at CPU’en bliver begrænset mindre med Hyper 212 HALO Black.

Støjniveau

Ved fuld hastighed under testen, endte køleren med et lydniveau på ca. 18,1 dBA. Som gør den ligger sig midt blandt de testede luftkølere.

*Husk dette ikke er lavet med professionelt udstyr og skal derfor ses som en guideline ud fra hvordan den larmer i forhold til andre modeller. Alle viste modeller er blevet testet ved samme udstyr og metode.

Pris

Da Hyper 212 HALO Black fra Cooler Master ikke er lanceret under testen, har jeg ikke kunne finde en pris. Cooler Master har dog oplyst om en MSRP på 359,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Hyper 212 HALO Black fra Cooler Master kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til afslutning af testen på Hyper 212 HALO Black fra Cooler Master. En lille blæser, med stort potentiale. Selvom jeg nok aldrig ville lade den blive fastmonteret på 12900K, så formår den stadig at komme med et flot resultat.

Selve monteringen gik hurtigt og var lige til. Måden ved at skulle montere de korrekte brackets på tårnet, er en god og overskuelig måde at gøre det på. Det gør også monteringen endnu nemmere når den skal monteres fast på bundkortet. Det kræver dog man holder en hånd på bagpladen, indtil skruerne har fået fat.

Så kommer vi til softwaren eller nærmere manglen på den. Personligt syntes jeg den henvender sig godt til dem som ikke ønsker at gøre brug af en masse software, for at kunne styre lys og hastighed, men de kan klare den del i BIOS, eller lade det være. Det gør også blæseren henvender sig til den alsidige bruger, og ikke kun til dem, som går ned i mindste detalje.

Størrelsen på tårnet gør den kan bruges til selv mindre builds, hvor pladsen godt kan være lidt trang, og muligheden for at kunne montere en ekstra blæser, løfter bare dens potentiale, hvor du dog selv skal sørge for hvilken blæser som skal sidde på den modsatte side.

Selvom støjniveauet ikke er det laveste jeg har set, så er det stadig nede i et acceptabelt niveau, hvor det i de fleste tilfælde ikke vil være den ene blæser som du hører i dit system, men nok en samling af alle blæserne også dem på grafikkortet, når den først skal op og køre i højt gear.

Det kan være svært at finde noget negativt omkring Hyper 212 HALO Black, for selvom den ramte sit maksimum på 12900K, så havde jeg heller ikke forventet andet. Men vælger du at parre den med en I5 eller tilsvarende ved AMD, får du en stabil luftkøler, som kommer med et flot design, flot RGB lys og relativt lydløst.

Jeg ender derfor også med at give den 9 ud af 10, sammen med ”Safe Buy” award. Det er en god blæser, som passer perfekt til et mainstream build, den skal nok sørge for at holde CPU’en kølig, mens du kan koncentrere dig om at spille dit favorit spil.

Pros

Nem at montere

lav støjniveau

Pris

Ingen software

God til små builds

Fornuftig køling

Cons

Intet nævneværdigt

Score: 9 + Safe Buy