Cooler Master MasterAir MA824 Stealth

Vi har før haft mulighed for at kigge på Cooler Masters luftkøler i Stealth serien. Med både MA612 og MA624. De er nu kommet med en ny til serien, som er større en de tidligere og har også fået navnet MA824 Stealth. En model som har fået et ryk op i størrelse, og muligvis også ydelse, kig med når vi smider MasterAir MA824 Stealth på I9 12900K for at se hvordan den klare sig.

Inden vi dykker ned og kigger nærmere på MA824 Stealth fra Cooler Master, har jeg listet specifikationerne op, som jeg har fundet på Cooler Masters hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1366, 1700, 2066, 2011(-3)

AMD Socket: AM4, AM5

Heat Pipes: Direct Touch/ 8 Heat Pipes

Material: Aluminum Fins

Fan Size: 1 x 135 mm / 1 x 120 mm

Fan Speed: 120 mm: 0 – 1950 rpm, 135 mm: 0 – 1550 rpm

Noise Level: 135mm 24,6 dBA, 120mm 22,6 dBA

Pressure: 135mm - 1.92 mm, 120mm – 2.69 H2O (Max)

Size & Weight

Length: 162.2 mm

Width: 150.6 mm

Height: 165.6 mm

Rundt om MA824 Stealth

MA824 er bygget med ydelse, støj og design i fokus. Stealth designet, giver et neutralt og stilrent look. Blæserne er fra deres nyeste Mobius serie, som vi også tidligere har haft kigget på. De giver en god kombination af støj og ydelse. Udover det er tårnet forsynet med otte superledende komposit varmerør. Med to medfølgende blæsere gør køleren brug af push-pull køling, for at optimere kølingen af tårnet og din CPU.

Det er ikke fordi MA824 Stealth har et meget anderledes design, end de tidligere modeller. Men der er blevet skruet op for blandt andet længde og højde. Skruerne er monteret på forhånd på tårnet, som går hele vejen ned. Hvor den store blæser 135 mm er fastmonteret mellem varmerørene og kan ikke fjernes. Vi får kit til at kunne montere på nyere AMD bundkort, samt forskellige Intel bundkort. Udover det har vi også en 120mm blæser, en 4-pin adapter og nogle manualer.

Fra start af er der som sagt allerede monteret en Mobius 135 mm på køleren. Ved siden af det kommer også en 120 mm Mobius blæser med, som skaber push-pull effekt. Selv med den ekstra køler monteret, er der 42m RAM clearance. Hvilket giver mulighed for RAM som også har en smule højde. Uden den ekstra blæser monteret, har tårnet en RAM clearence på 67mm.

Selve tårnet er bygget op med otte varmerør med nickel plated base. Som går op i hver side til to heatsinks som skal sørge for at fordele varmen bedst muligt. Det hele er lavet i sort og holder Stealth designet som tidligere modeller. Top coveret er lavet i aluminium og giver et meget stilrent look, som kun brydes af Cooler Master logoet.

Montering

Cooler Master har sørget for alt du skal bruge. Pladen som følger med, skal bruges til Intel, hvor hvis du skal montere på AMD, skal du gør brug af pladen som sidder på bundkortet fra start.

Når pladen er monteret, skrues de andre beslag på, som skal holder pladen sammen på bundkortet, og gør det muligt at fastmontere køleren til bundkortet.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

Nvidia GTX 1660 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.



**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 26 grader

Blæserhastighed: ~ 1550 RPM

CPU WATT: ~ 215

Som altid starter vi med at kigge på idle temperatur. Hvor vi starter flot ud med MA824 Stealth som ligger sig flot ud med det laveste resultat i forhold til tidligere luftkøler. MA824 Stealth har en delta temperatur på 3 grader under idle.

Skruer vi op for testen, og begynder at presse temperaturen, så MA824 Stealth kan komme på overarbejde. Her ender den med et resultat på 54 grader i delta temperatur, og igen formår den at give bedste ydelse i forhold til tidligere testet luftkølere.

Støjniveau

Normalt har lyd været testet med ikke professionelt udstyr, som kun har givet en indikation af støjniveauet. Jeg har skiftet denne del ud, med at måle støjniveauet med UT353 fra UNI-T. Ved fuld hastighed under testen, endte køleren med et lydniveau på 50,8 dBA. Blæserne kørte med 100%, og jeg havde min tvivl om de overhovedet var i gang, da blæserne var utrolig lydløse.

Pris

MA824 Stealth er ikke kommet i butikkerne endnu og vi har derfor ikke kunne finde en pris. Cooler Master har dog oplyst om en MSRP på 899 DKK.

Konklusion

Så er vi kommet til afslutningen af testen på MasterAir MA824 Stealth fra Cooler Master. Engang imellem formår producenterne at overraske med deres produkter, og det er uden tvivl det som er sket her med MA824 Stealth. Deres system er nem at montere, og de har fundet frem til et system som fungere, og ikke viser nogen grund til at ændre meget ved. Selve designet tiltaler nok en del, som ikke går op i RGB, men hvor de ønsker bang for the buck i forhold til ydelse.

Det er lige præcis bang for the buck som passer til MA824, hvor du får en lydløs luftkøler, men som ikke går på kompromis med ydelsen, hvilket også flot ses, hvor den formår at komme med et utrolig flot resultat, og stadig opnår 215W på 12900K.

Selve det sorte premium design, ligger sig i konkurrence med mange andre mærker, hvor deres design minder meget om hinanden. Men testen viser også at Cooler Master sagtens kan være med både med ydelse og udseende her.

Som nævnt er jeg gået over til at måle støj niveauet med andet udstyr end tidligere, og derfor kan du sagtens opleve, hvis du kigger på tidlige test at det er et ekstremt spring i det målte lydniveau. Men det skal siges at køleren var utrolig lydløs, og smider du den i et kabinet med lidt lyddæmpning, så vil du nok ende med aldrig at høre blæseren køre, selv ved 100%.

Hvis jeg endelig skal komme med noget som taler imod MA824 Stealth, er det størrelsen. Den fylder en del, og det gør også at det nok ikke er alle builds, som kan gøre brug af denne, da det også kræver et kabinet som kan have den i sig. Så hvis det er et lille ITX du skal lave, skal du nok kigge en ekstra gang, om målene passer.

Til slut er der kun en score tilbage, og her ender jeg med at give 9 ud af 10 sammen med Great product til MasterAir MA824 Stealth fra Cooler Master. Selvom størrelsen er sat som con på listen, så er det også svært at den ikke skal have lidt størrelse, når den skal formår at skabe en god ydelse på kølingen. Det er dog uden tvivl en kandidat, som er værd at holde øje med, og står du og skal have skiftet køler og du går luftkøler vejen, så er MA824 Stealth et kig værd.

Pros

Nem at montere

Flot design

Utrolig lydløs, selv under pres

Flot ydelse

Cons

Fylder en del

Score: 9 + Great Product