Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB

Endnu en køler fra Cooler Master har fundet vej til testbænken. Denne gang er vi over i AIO løsningen, og vi skal se hvordan en 360mm vandkøler, kan yde når vi sætter den sammen med 12900K. Vi tager et kig på Masterliquid 360L Core ARGB, en køler som blandt andet, kommer med ny dual kammer pumpe og CryoFuze performance thermal paste.

10 may. 2023 kl. 08:45 Af Berger DEL:

Inden vi skal have kigget nærmere på Masterliquid 360L Core ARGB, jeg har fundet specifikationerne fra Cooler Masters hjemmesiden.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1700

AMD Socket: FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5

Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

Fan Speed (100%): 1750 rpm

Noise Level (100%): 27,2 dBA

Pump speed (rpm): -

Tube length (mm): -

Size & Weight radiator (H x W x D) 397 x 119,6 x 27,2 - kg



Rundt om Masterliquid 360L Core ARGB

Masterliquid 360L Core ARGB er en ny all in one vandkøler i Masterliquid serien. Den kommer som sagt med en ny Gen S dual chamber pump, ændring i radiator designet, som er blevet større. Ved siden af det har den ARGB 120mm blæsere og der medfølger CryoFuze thermal paste.

Tager vi et kig på tilbehøret som følger med, så får vi det nødvendige til at kunne montere på de mest gængse Intel og AMD systemer. Der medfølger en adapter til at kunne samle de tre blæsere på radiatoren, samt samle ledningerne fra ARGB tilslutning, kølepasta, og en manual.

Med Masterliquid 360L Core ARGB medfølger tre 120mm ARGB blæsere. De blevet optimeret til at give høj ydelse. De kan køre op til 1750 rpm og ved hjælp af bios kan du bruge PWM funktionen, til at justere hastigheden ud fra temperaturen. De har et air pressure på 1.86mm/H2O og CFM på 71,93.

Pumpehovedet er udstyret med kobber på basen, for at kunne køle bedst muligt og har fået boostet vandgennemstrømningen og trykket for at kunne forbedre kølingen og ydelsen.

Montering

Masterliquid 360L Core ARGB med forskellige beslag, an på om det er Intel eller AMD. Det kræver et hurtigt kig eller kendskab, for at kunne vide hvilke ting som skal bruges. Det er dog et nemt og fleksibelt system, hvor beslagene skrues fast til pumpe hovedet, og derefter kan det monteres sammen med tilhørende tilbehør.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 26 grader



Blæserhastighed: ~ 1750 RPM

Vi starter testen med at varme systemet stille op i idle. Det giver et resultat på 2 grader i delta temperatur. Det er en god start, også selvom det ikke er her, vi kan få lov til at se hvor godt køleren reelt set yder.

Går vi videre til den mest afgørende del af testen, så har vi haft Masterliquid 360L Core ARGB i gang, og det er endt med et resultat på 46 grader i delta temperatur. Det er et flot resultat, som faktisk sørger for at være det bedste blandt de indtil videre.

Støjniveau

Ved fuld hastighed under testen, endte køleren med et lydniveau på ca. 26,9 dBA. Som er det højeste blandt de testet systemer.

Pris

Det har ikke været muligt at finde en pris på Masterliquid 360L Core ARGB, men jeg er blevet oplyst om en MSRP på 949,- DKK. Hvis du ønsker en mindre model, kan Masterliquid 240L Core ARGB anskaffes for 799,- DKK i MSRP.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring Masterliquid 360L Core ARGB fra Cooler Master kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at runde af testen på Masterliquid 360L Core ARGB fra Cooler Master. Det er ikke fordi Cooler Master har formået at skille sig markant ud fra mængden med revolutionerende teknologi. Men de har dog stadig formået at forbedre nogle få ting, som har båret frugt, når vi kigger på resultatet. For Masterliquid 360L Core ARGB, kommer med et rigtig flot resultat og ender med at være den køler som opnår laveste temperatur af de testet modeller.

Udover dette flotte resultat, så er det også en vandkøling, som kommer med et flot design, hvor de kombinere det klassiske stilrene med RGB. Farverne er flotte, og det harmonere utrolig godt, hvis man selvfølgelig er til den slags.

Selve monteringen er nem og lige til. Det kræver selvfølgelig lige man sætter sig ind i, hvor meget af det medfølgende skal bruges.

Det kan hurtigt blive til mange ledninger, når der skal samles både til blæserne, pumpen og ARGB ved siden af. Men kombinationen med adaptere, til at samle det hele, også så alle indgange i bundkortet ikke bliver brugt op, fungere rigtig godt, og det giver nemt muligheden for at samle det hele.

Tager vi prisen ind i ligningen, så ligger den på den gode side af 1000 kroner, hvor vi mange gange har set 360mm kølere, være på den anden side af 1000 kroner. Det gør også Masterliquid 360L Core ARGB har en attraktiv pris, specielt med den ydelse.

Selvom vi opnåede et flot resultat, så kommer det dog med et lille men, for støjen var det tilsvarende højt, og det er også som at høre på turbiner, som køre på højtryk, når de blæser der ud af med 100%. Men det viser igen, at de får flyttet en masse luft og kølet vandet ned.

Jeg ender med at give Masterliquid 360L Core ARGB fra Cooler Master en score på 9 ud af 10, sammen med great product. Hvor ydelsen er høj til en god pris. Det som kan trække folk væk, er støjen ved 100%. Men det er dog stadig de færreste scenarier, hvor den kommer til at køre med så høj hastighed.

Pros

Nem at montere

Flot design og RGB

Pris

Ydelse

Cons

Støjniveau

Score: 9+ Great Product