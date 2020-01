AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-30 09:56

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition

Cooler Master MasterLiqiud ML360P Silver Edition kommer med nogle spændende funktioner såsom et dobbeltkammer, RGB-belysning, 360 mm radiator og et integreret ventilatordesign. Desværre har Cooler Master ikke annonceret nogen prisfastsættelse for denne AIO-køler.





Dual-chamber design på den nye Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition, skulle forbedre ydeevnen og giver bedre holdbarhed i forhold til det mere standardiseret singel-chamber pumpedesign, som de fleste AIO’er er bygget op omkring.

Denne AIO leveres med adresserbar RGB LED-lysdesign på både pumpen og ventilatorerne, og giver derfor mulighed for at synkronisere med RGB-software på bundkort som MSI mystic light sync, og ASRock polychrome sync.

“The RGB lights houses on the pump are a circle showcasing the overall circular design of the CPU pump, along with having the outline of the Cooler masker design”

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition bruger en 360 mm radiator, der tillader, at den større aluminiums-radiator fjerner overskydende varme fra CPU'en og afkøles med maksimal effektivitet.

Radiatorens dimensioner er: 394 x 119 x 27,2 mm.

AIO-køleren anvender FEP-tubing, og fokus har været på holdbarhed og fleksibilitet.

“Integrated fan design

This AIO cooler comes with three 120 mm fans into one unit for a quick and painless install. All three of these fans being combined do allow for much easier install, and if you do which to replace the fans you'll need to make sure to get three fans this unit does not come apart.

These fans have a variable fan speed of 650 - 1800 RPM which allows this fan to have an airflow of 45 CFM while making 8 - 30 dBA of noise”





Understøttende sockets

Denne AIO understøttes af næsten alle populære CPU-sockets på markedet, inklusiv AMD’s AM4, TR4 og sTRX4, Threadripper-sockets kræver dog en speciel AIO-bracket, som AMD inkluderer med til alle detail Threadripper-processorer.

Denne AIO understøtter også Intels mere populære sockets som LGA115x, LGA2066.





