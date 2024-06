CORSAIR har lanceret LX RGB-serien

Corsair er klar med endnu en række RGB blæsere til dit PC system. LX RGB-serien er naturligvis med masser af RGB og med muligheden for det nye iCue Link system der letter både styring og installation.

19 jun. 2024 kl. 10:41 Af Kenneth Johansen DEL:

I forbindelse med lanceringen har Corsair udsende denne pressemeddelelse:

CORSAIR har lanceret LX RGB-serien af blæsere, den nyeste tilføjelse til det anerkendte iCUE LINK-økosystem. Ved at bevise, at fantastisk belysning og højtydende køling ikke er gensidigt udelukkende, redefinerer LX RGB-serien forventningerne hos PC-entusiaster – og takket være iCUE LINK gør det nemt og bekvemt at bygge og forbinde dit mesterværk.

Tilgængelige i størrelserne 120mm og 140mm, i dit valg af sort eller hvid for at matche æstetikken i din build, har hver LX RGB-ventilator 18 individuelt adresserbare RGB-LED'er fordelt på en indre og ydre lysring, der skaber spektakulære, fuldt tilpasselige lyseffekter – inklusive iCUE LINK-eksklusive Time Warp-tilstand, der skaber fængslende optiske illusioner. Alt dette muliggøres af den nye og forbedrede iCUE 5-software, der gør det lettere end nogensinde før at tilpasse og skifte mellem lyseffekter eller synkronisere dem med dine spil.

Disse flotte udseender understøttes af streng ingeniørarbejde og omhyggelig testning for at levere stærk, effektiv køling. En kombination af høj luftstrøm, der når PWM-styrede hastigheder på op til 2.400 RPM, og højt statisk tryk gør LX RGB-ventilatorer velegnede til brug som kabinetventilatorer eller fastgjort til radiatorer. CORSAIR AirGuide Technology, med sine anti-vortex vinger, fokuserer også luftstrømsretningen for at flytte luft mere effektivt gennem dit kabinet.





Desuden er LX RGB-serien designet til stille drift, med Magnetic Dome-lejer, der minimerer friktion for at sikre lav støj og overlegen levetid. Zero RPM-tilstand eliminerer fuldstændig ventilatorstøj ved lave belastninger, hvor ventilatorerne kun drejer op, når dit system kræver det.

Installation er gjort nem med CORSAIR's innovative QuikTurn™ skruer, der gør det muligt at installere et fuldt sæt ventilatorer på få sekunder, hvilket sparer både tid og kræfter. iCUE LINK broforbindelser, der følger med ventilatorerne, lader dig stable dem direkte sammen for at skabe en sømløs række af ventilatorer uden mellemliggende ledninger, hvilket gør installationen endnu nemmere.

Med LX RGB-serien fortsætter CORSAIR med at skubbe grænserne for PC-køling og æstetik med en kraftfuld kombination af strålende belysning og exceptionel køling.





Tilgængelighed og Priser

LX RGB-serien er nu tilgængelig i multifan Starter Kits med en iCUE LINK System Hub eller enkeltfan Expansion Kits fra CORSAIR webstore og CORSAIR verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere og distributører.

LX RGB-serien er dækket af en fem-års garanti sammen med CORSAIR verdensomspændende kundeservice og tekniske supportnetværk.