Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT

Det er ved at være noget tid siden, vi har haft kigget på køler fra Corsair. Men vi har fået muligheden for at tage et kig på en af deres mindre modeller. Vi tager et kig på iCUE H100i Elite Capellix XT i hvid. Som byder på flotte farver og et stilrent design til det hvide build.

15 feb. 2023 kl. 09:26 Af Berger

Inden vi skal have kigget nærmere på iCUE H100i Elite Capellix XT fra Corsair, jeg har fundet specifikationerne fra Corsairs hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1366, 1700, 2066, 2011(-3)

AMD Socket: AM4, sTR4, sTRX4

Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

Fan Speed (100%): 2100 rpm

Noise Level (100%): 34.1 dBA

Pump speed (rpm): -

Pressure: 2.68 mm H2O (Max)

Tube length (mm): 400

Size & Weight radiator (H x W x D) 277 x 120 x 27 0.91 kg



Rundt om iCUE H100i Elite Capellix XT

Corsairs Elite Capellix XT serie lægger stor vægt på high performance, og ultra low noise. Ved siden af det giver Corsair muligheden for at vælge den front på pumpen som passer dig bedst, med de to ekstra medfølgende hoveder.

Vi skal have åbnet for kassen og have alt indhold ud på bordet. I pakken har vi en commander Pro, to AF120 RGB Elite blæsere, en radiator, to ekstra skjold til pumpen, en masse skruer, beslag og til sidst én manual.

Med H100i Elite Capellix XT medfølger der to Corsair AF120 RGB Elite blæsere. Det er PWM blæsere, som giver en kraftig luftstrøm, og har monteret otte RGB LED per blæser. De kan køre op til 2100 rpm og hvis du bruger iCUE softwaren, får du 4 prækonfigurerede profiler, Zero RPM Mode, Quiet mode, Balanced Mode og Extreme Mode.

Selve pumpen, kommer med mulighed for at skifte toppladen til et andet design. Hvor du kan åbne op for at mere RGB skal skinne igennem, hvis det ønskes.

Montering

Corsair har sørget for alle beslag til dig, når iCUE H100i skal monteres. Selv hvis den skal monteres på TR4, så har du altså beslag med. Det er også kun til Intel, hvor du har behov for at gøre brug af en monteringsplade, som selvfølgelig følger med. Hvis det er AMD, så gør du brug af de beslag som sidder fast på bundkortet.

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

Nvidia GTX 1660 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Prime95 stress test i 5 minutter. Derefter køre den videre i 30 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 24 grader

Blæserhastighed: ~ 2100 RPM

Vi starter som altid med at kigge på, hvordan køleren fungere i idle. Selvom idle ikke er det mest spændende og afgørende for hvordan køleren fungerer, skal dette også kun vise et billede af, hvor den ligger kontra andre modeller. H100i Elite Capellix XT, kommer også til at ligge sammen med de andre på 4 grader i deltatemperatur. Kun overgået af H150i Elite LCD, som også har flere blæsere at arbejde med.

Sætter vi gang i testen og får presset iCUE H100i, kan vi få lov til at se, hvordan den yder i forhold til de andre modeller, som der sammenlignes med. Her ender vi med et flot resultat på 49 grader i deltatemperatur, som ligger tæt på H150i Elite LCD. Det er selvfølgelig også værd at huske, at CPU bliver begrænset i forhold til opsætning, og hvis vi lukkede op for flere kræfter, ville vi nok se H100i Elite Capellix XT kæmpe en del, fremfro H150i Elite LCD.

Støjniveau

Ved fuld hastighed under testen, endte køleren med et lydniveau på ca. 22,7 dBA. Hvilket ikke er det laveste vi har set, men stadig et flot resultat. Den føltes meget lydsvag, når jeg stod ved siden af den.

Pris

Jeg har været inde og finde prisen på iCUE H100i Elite Capellix XT, og vi rammer dags dato en pris på 1149,- DKK. Som uden tvivl er i den høje ende af skalaen.

Pris

Jeg har været inde og finde prisen på iCUE H100i Elite Capellix XT, og vi rammer dags dato en pris på 1149,- DKK. Som uden tvivl er i den høje ende af skalaen.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på iCUE H100i Elite Capellix XT. Det er en køler som byder på et flot stilrent hvidt design, med den model som jeg har modtaget til test. Ved siden af det kommer den med nogle utrolig flotte farver i både blæser og pumpe hovedet, som vi kender det fra Corsair.

Som altid får vi næsten alle beslag til at kunne montere og selvom Corsair skriver på deres hjemmeside beslag til LGA 1700 skal bestilles ved siden af, var det noget som fulgte med i pakken og som jeg aldrig har oplevet manglet.

Kigger vi på tallene, så er der ingen tvivl om at I9 12900K nok skulle have ædt H100i Elite Capellix XT levende, hvis den havde fået lov. Men med begrænsning, så får vi et fornuftigt resultat, hvor den ligger sig fornuftigt i temperatur, samt støjniveau, selv med højeste hastighed. Med en deltatemperatur på 49, ligger den tæt på H150i Elite LCD, og det er kun 1 grad i forskel. Dette er nok ikke et aktuelt resultat med en I9 12900K uden begrænsning, men det kan give en indikation af en mindre CPU, sagtens ville kunne klare sig med den mindre køler.

Så har vi selvfølgelig prisen. Desværre er Corsair bare i den dyre ende, og specielt med deres Capellix XT serie. Her betaler vi for det ekstra flotte design og farver, hvilket også gør den måske er knap så relevant, hvis du bygger en computer på budget.

Jeg slutter derfor testen af med at give en score til iCUE H100i Elite Capellix XT fra Corsair på 8 ud af 10. Selvom prisen er høj, så kan vi ikke løbe fra det er et godt produkt de er kommet med. Det kunne dog være rart, hvis de begyndte at udvikle på kablerne, så det ikke endte med det store kabel helvede når en Corsair køler skal monteres. Men kan du leve med lidt cabel management, så får du en utrolig flot AIO, i dette tilfælde i hvid, som har nogle flotte farver og stadig har en god ydelse.

Pros

Nem at montere

Flot design

Flotte farver

Fornuftigt støjniveau

Fornuftig ydelse

Cons

Mange kabler

Pris

Score: 8