Corsair iCue Link RX RGB

Corsair præsenterede på Computex sidste år deres nye iCue Link system. Det var deres nye økosystem, der skulle samle styring af alle deres forskellige enheder som RGB, blæsere, pumper osv i et smart samlet system. I dag tager vi et kig på Corsair iCue Link RX RGB blæserne, som er en del af netop iCue Link familien.

Centrale features

Advanced performance blade shape

iCUE LINK System Hub included

AirGuide technology for concentrated cooling

Magnetic dome bearing for minimal noise

En tur rundt om Corsair iCue Link RX RGB

Vi har fået Corsair iCue Link RX RGB forbi i en 120mm PWM Triple Starter Kit version. Det vil sige, at der er alt hvad man skal bruge for at komme i gang, hvis ikke man allerede har andre dele af iCue Links systemet.

Det er også muligt at købe enkelte blæsere for sig selv i serien, som kan kobles op sammen med dem i sættet her. Serien kan også fås i både sort og hvid og i 120mm, som vi har fået forbi eller som 140mm.

Når man lige får blæserne ud af pakken ligner de mere eller mindre almindelige 120 mm RGB blæsere. De har dog ingen tilsluttede kabler til hverken blæser kontrol eller RGB belysningen.

Når man ser på resten af indholdet i kassen, så kommer forklaringen dog hurtigt. Med i kassen er nemlig også en lille iCue Link Controller Hub som via et USB kabel forbindes til dit bundkort. iCue Link Hub enheden kan forbindes med de inkluderede blæsere eller andre kompatible iCue Link enheder.

Den liste dækker både AIO kølere, vandkølingspumper og meget mere. Fordelen ved systemet er, at alle tingene kan tilsluttes og kontrolleres igennem det samme system og de samme kabler. Det betyder, at man ikke skal rode med et væld af forskellige kabler og stik for at få sit system til at virke.

Alt kan forbindes i serie og herefter finder iCue Link softwaren selv ud af, hvad der er tilsluttet. Hver iCue Link enhed har nemlig deres egen lille indbyggede kontroller, så systemet selv genkender, hvad der er tilsluttet. Herefter sendes signalet til både RGB og blæserstyring igennem det samme kabel og man har via iCue softwaren mulighed for at kontrollere hver tilsluttet enhed individuelt.

Med dem kan du forbinde blæserne direkte med hinanden uden behov for kabler imellem hver blæser, hvilket giver et rimeligt simpelt setup.

En af blæserne i serien skal blot være forbundet med iCue Link Hub enheden for at kunne tale sammen med iCue softwaren. Hvis man vil kan man lade serien fortsætte og via endnu et kabel sende signalet videre til en anden iCue Link enhed i sit system, som fx en anden blæser eller en AIO køler.

Hver Controller Hub har to stik, som hver kan kontrollere op til syv iCue Link enheder.

Opsætning

En af de store fordele ved iCue Link systemet er, at det er betydeligt lettere at tilslutte og kontrollere de enheder der kan bruges i systemet.

Da det hele kan forbindes via et enkelt kabel, som forbindes til en central hub, slipper man for at skulle tilslutte og styre et eller flere kabler for hver enhed, der skal tilsluttes.

Corsair iCue Link RX RGB blæserne kan endda forbindes direkte med hinanden og har derfra kun brug for et kabel til iCue Link hub enheden.

Den Hub-enhed skal så ganske rigtigt også forbindes til dit bundkort via USB og have strøm via et seks pins PCIe stik. Når den først er på plads, så kan man dog forbinde op til syv enheder på hver af de to kanaler i hub enheden for et samlet antal på 14 enheder i alt.

Hvis du fx vil forbinde alle tre blæsere og placere den i fronten af dit kabinet eller på en 360mm radiator, så er det blot at forbinde den direkte med hinanden via de integrerede stik på hver blæser, og så forbinde dem til iCue Hub enheden.

Software

Alt styring af iCue Link enheder, hvad enten det er blæsere, som her, eller andre kompatible enheder, skal ske igennem Corsairs iCue software.

Når du har tilsluttet dine enheder og installeret softwaren, så genkender systemet selv hvilke enheder du har tilsluttet. Så man skal ikke selv sidde og angive, hvilke enheder man har tilsluttet, som det var tilfældet i tidligere versioner af iCue.

iCue softwaren giver mulighed for at tilpasse RGB lyset i blæserne. Man kan vælge en af de mange profiler der allerede findes i programmet, eller man kan skabe sin egen. Der er ret brede muligheder for at opbygge sine helt egne lysindstillinger.

Ud over den mere lirede RGB side af tingene, så er der naturligvis også mulighed for at styre blæserhastigheden. Systemet er ikke, som mange normale blæsere, forbundet via et fire pins PWM stik til dit bundkort. Så det er altså udelukkende gennem iCue softwaren man kan styre hastigheden.

Her er der også et udvalg af profiler at vælge igennem, hvor standarderne er Quiet, Balanced og Extreme. Her er der dog også mulighed for at tilpasse eller skabe sin egen profil. Corsair har givet os ret store muligheder for at vælge, hvordan man vil styre sine blæsere. Det kan gøres individuelt hver hver blæser, uanset hvordan de er forbundet.

Du har mulighed for faste hastigheder i enten RPM eller % sammen med temperaturkurve eller Load kurve. Samtidigt kan du også selv vælge, hvilken sensor der skal være afgørende for styringen.

Mange steder er blæserhastighederne bundet til at blive styret at CPU temperaturen, men her kan du bruge hvilken som helst af de sensorer, som iCue kan aflæse i dit system.

Så du kan styre en eller flere blæsere baseret på CPU temperaturen, mens andre styres af temperaturen på dit grafikkort. Det kunne fx være praktisk, hvis man havde blæsere monteret på en AIO radiator, som styres af CPU temperaturen, mens blæserne i fronten styres af temperaturen på grafikkortet.

Systemet er ret let forståeligt og let at gå til, på trods af de mange muligheder det giver.

Pris

Konklusion

Der er ingen tvivl om, at der er en masse gode muligheder i Corsair iCue Link RX RGB blæserne og iCue Link systemet generelt.

Tilslutning og kontrol er super let og iCue softwaren er efterhånden solid og gennemtestet, med et væld af gode muligheder, hvis man gerne vil have masser af kontrol og styring med sit system.

Det er dog netop det, som jeg vil pointere. For en løsning som Corsair iCue Link RX RGB og iCue Link er rettet mod brugere, som ønsker den højeste grad af kontrol over sit system.

For den normale bruger og gamer, så er der i den grad tale om luksus features, som for mange vil være overkill. Her vil det for langt de fleste give meget bedre mening at bruge pengene på flere RAM, et større grafikkort eller lign.

Samtidigt er det også en investering og fastlåsning til iCue systemet, hvis man går denne vej, for det er som sagt ikke muligt at bruge det uden om iCue, hvis man vil styre tingene. Det er iCue eller intet.

Det tekniske niveau og bredden af muligheder med et sæt som Corsair iCue Link RX RGB er imponerende nok, og til den krævende bruger med det store budget kan det være lige netop det, som er vejen frem. For en gennemsnitlig PC bruger er det dog nok overkill.

Fordele

Let tilslutning

Ulemper