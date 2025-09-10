CORSAIR lancerer COMMANDER DUO

Denne innovative multifunktions-fan controller giver nem kontrol af både blæserhastighed og RGB-belysning med udvidet tilslutning, herunder understøttelse af PWM ARGB-fans og iCUE Link-kompatible enheder (når den tilsluttes et System Hub, sælges separat).
COMMANDER DUO kan tilsluttes et iCUE LINK System Hub for at styre både PWM ARGB og iCUE LINK-enheder via iCUE-softwaren.
Enheden understøtter daisy-chain-forbundne PWM ARGB-fans og kan samtidig dockes til et iCUE LINK System Hub. Dette gør det muligt at styre begge fan-typer i samme iCUE-software – en løsning på et mangeårigt problem for brugere, der har blandede fan-konfigurationer i deres PC’er.
Hovedfunktioner
Temperaturfølere inkluderet
To sensorer kan placeres efter behov – fx én ved GPU’en og én ved en udstødningsblæser. Disse kan bruges til at konfigurere intelligente fan-profiler i iCUE, så blæserne automatisk justerer hastighed ud fra temperaturen i forskellige zoner.
Nem installation
Monteres magnetisk på enhver metaloverflade i PC’en eller via medfølgende dobbeltsidet tape til andre overflader.