CORSAIR lancerer COMMANDER DUO

CORSAIR præsenterer stolt COMMANDER DUO Lighting og Fan Controller, en hybrid enhed designet til at forenkle styringen af køling og belysning med en hidtil uset kompatibilitet.

10 sep. 2025 kl. 09:24 Af Kenneth Johansen DEL:

Denne innovative multifunktions-fan controller giver nem kontrol af både blæserhastighed og RGB-belysning med udvidet tilslutning, herunder understøttelse af PWM ARGB-fans og iCUE Link-kompatible enheder (når den tilsluttes et System Hub, sælges separat).

COMMANDER DUO kan tilsluttes et iCUE LINK System Hub for at styre både PWM ARGB og iCUE LINK-enheder via iCUE-softwaren.





Enheden understøtter daisy-chain-forbundne PWM ARGB-fans og kan samtidig dockes til et iCUE LINK System Hub. Dette gør det muligt at styre begge fan-typer i samme iCUE-software – en løsning på et mangeårigt problem for brugere, der har blandede fan-konfigurationer i deres PC’er.





Hovedfunktioner

To kanaler til PWM ARGB-fans - Understøtter op til seks standard-fans pr. kanal (i alt 12), inkl. de nye CORSAIR RS-R reverse-rotor RGB-fans. Hver kanal kan styres og synkroniseres individuelt via iCUE.

To iCUE LINK-tilslutninger - Når et iCUE LINK System Hub tilsluttes, håndteres alle fans gennem hub’en, hvilket giver fuld kontrol i iCUE. Docking understøtter op til 11 iCUE LINK-enheder, hvilket gør det muligt at styre 12 PWM-fans og 11 iCUE LINK-fans samtidigt.

Forenede økosystemer - Brugere med PWM ARGB-fans kan nu tilføje et iCUE LINK CPU-kølesystem eller fan-kit og styre begge typer gennem samme software i stedet for at bruge to forskellige.





Temperaturfølere inkluderet

To sensorer kan placeres efter behov – fx én ved GPU’en og én ved en udstødningsblæser. Disse kan bruges til at konfigurere intelligente fan-profiler i iCUE, så blæserne automatisk justerer hastighed ud fra temperaturen i forskellige zoner.





Nem installation

Monteres magnetisk på enhver metaloverflade i PC’en eller via medfølgende dobbeltsidet tape til andre overflader.