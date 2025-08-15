CORSAIR lancerer NAUTILUS RS LCD

Corsair er klar med lanceringen af NAUTILUS RS LCD, det nyeste medlem af deres NAUTILUS RS-serie af all-in-one (AIO) CPU-kølere.

15 aug. 2025 kl. 09:25

Med afsæt i den dokumenterede ydeevne fra den originale NAUTILUS RS tilføjer NAUTILUS RS LCD en livlig 2.1" IPS LCD-skærm på pumpedækslet, en opløsning på 480x480 pixels, 600 cd/m² baggrundsbelysning og understøttelse af mere end 16,7 millioner farver. Køleren bygger videre på den populære NAUTILUS RS-familie og gør premium tilpasningsmuligheder tilgængelige for et bredere publikum.





Mere end bare et flot ydre

NAUTILUS RS LCD giver også realtids systemovervågning og tilpasning og kan vise systeminformation som CPU-temperaturer og blæserhastigheder, eller brugerdefinerede billeder og animationer – alt sammen nemt konfigureret via CORSAIR iCUE-softwaren. Uanset om du vil overvåge ydeevnen eller sætte et personligt præg på din maskine, leverer NAUTILUS RS LCD både funktion og stil.





Kernen er solid performance

Køleren bevarer den samme højtydende køleevne som den populære NAUTILUS RS. En støjsvag pumpe og en let konveks kobber cold plate, forbehandlet med XTM60 thermal interface material, sikrer effektiv varmeoverførsel og lydsvag drift. Køleren fås i både sort og hvid – og i 240mm og 360mm radiatorstørrelser – og leveres med CORSAIR RS120 fans, som holder din CPU kølig og forhindrer thermal throttling.





Cool, stille og bygget til at levere

RS120-blæserne er optimeret til radiator-performance med AirGuide technology og magnetiske dome bearings for fokuseret luftstrøm og lavt støjniveau. Med PWM-styring og hastigheder på op til 2100 RPM tilpasser de sig systemets behov, uanset om du gamer, streamer eller arbejder.









Kompatibel og klar til fremtiden

NAUTILUS RS LCD understøtter de nyeste processorer, herunder Intel® LGA 1700 og LGA 1851, samt AMD® AM4 og AM5 platforme. Den leveres med alt nødvendigt monteringshardware og er nem at installere og bruge. Resultatet er fremragende køling, flot RGB-lys og premium tilpasning via LCD-displayet.





Opgrader din nuværende køler

Til ejere af den nuværende NAUTILUS RS tilbyder CORSAIR også et separat NAUTILUS RS LCD Screen Module. Dette standalone opgraderingssæt gør det nemt at tilføje en LCD-skærm til din eksisterende CPU-køler – du skal blot fjerne det eksisterende pumpe-cover og klikke det nye LCD-modul på plads for at få adgang til de samme tilpasningsmuligheder, helt uden at udskifte hele kølesystemet.





Tilgængelighed og pris

NAUTILUS RS LCD CPU Coolers er tilgængelige nu gennem CORSAIR’s webshop og via deres globale netværk af autoriserede forhandlere og distributører.

NAUTILUS RS LCD kølerne er dækket af 5 års garanti, og understøttes af CORSAIRs globale kundeservice og teknisk support.