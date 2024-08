Corsair lancerer ny iCUE LINK TITAN RX RGB AIO-køler

Ny Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB AIO-kølere er landet. Corsair sigter efter ydelse, elegant design og iCUE LINK-forbindelse.

16 aug. 2024 kl. 18:39 Af Maria DEL:

Corsair har netop lanceret sin nye familie af næste generations AIO CPU-kølere, den nye iCUE LINK TITAN RX RGB. Disse kølere sigter efter at sætte nye standarder for ydelse, design og tilslutningsmuligheder.

Den nye Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB AIO-køler har en hidtil uset ydeevne og et stilrent design. Corsair påstår, at de har brugt "tusindvis af timer" på intern ingeniørarbejde, og at deres mange års erfaring med prisvindende CPU-kølere har kulmineret i denne nye model, der "sætter en ny standard for industrien".





Den påståede fantastiske ydeevne i TITAN RX RGB-køleren kommer fra den nye FlowDrive-kølingsteknologi, som er drevet af en 3-faset motor. Dette forbedrer effektiviteten, gør køleren mere lydsvag og sikrer en højere strømningshastighed end tidligere modeller. Det kombineret med en præcisionsfremstillet køleplade, der sikrer optimal kontakt med CPU'ens IHS (integrerede varmespreder), resulterer i "konsekvent lavere temperaturer under alle forhold".

Corsair inkluderer også deres top-ydende RX RGB-blæsere, der er specifikt designet til høj luftstrøm og statisk tryk, der er nødvendigt for radiatorafkøling. TITAN RX RGB-køleren leverer "ekstraordinær kølepræstation med imponerende lav akustik".

Sammen med det levende lys fra RX RGB-blæserne, har Corsair designet en ny pumpemodul, der fremviser 20 individuelt adresserbare RGB-LED'er. TITAN RX RGB AIO-køleren tilbyder også nye måder at personliggøre dit kølesystem på ved hjælp af CapSwap-moduler (sælges separat). Disse moduler gør det nemt at ændre udseendet eller funktionaliteten på køleren på få sekunder, og det kræver ingen værktøjer.

Den nye TITAN RX RGB-køler bruger Corsairs iCUE LINK-teknologi, der muliggør nem og enkel forbindelse mellem alle komponenter og iCUE-software. Dette gør det nemt at bygge et system, der både ser fantastisk ud og yder optimalt. Corsair's nye TITAN RX RGB AIO CPU-kølere er kompatible med en bred vifte af AMD og Intel CPU-socket, herunder AMD AM5 og AM4 sockets, samt LGA 1851 og LGA 1700 sockets til Intel.

Kølerne fås i størrelser op til 360mm radiator, så uanset hvilken processor du skal køle, har Corsair dækket dig.