Corsair præsenterer RS MAX-serien

Corsair annoncerede i dag lanceringen af sine første PC-køleblæsere på 30 mm tykkelse, RS MAX-serien.

2 may. 2024 kl. 13:33 Af Kenneth Johansen

Ved at kombinere ekstremt holdbart Liquid Crystal Polymer-materiale med en større blæserblad understøttet af AirGuide-teknologi har Corsairs eksperter skabt deres bedst ydende blæser uden kompromisser. RS MAX-serien tilsluttes med en simpel 4-pin PWM-header, der muliggør præcis justering af blæserhastigheder uden brug for en separat controller.

Med en 20% øget tykkelse i forhold til standardblæsere kan RS MAX-serien rotere ved en lavere hastighed for at generere samme luftstrøm som dens tyndere modstykker – hvilket resulterer i lavere samlet blæserstøj. Til entusiaster, der presser deres systemer til grænsen, hjælper den høje statiske tryk skabt af RS MAX's større blæserblad med at drive luftgennemstrømningen gennem forhindringer og tætte radiatorer, hvilket gør den til et ideelt valg til high-performance væskekøling setups.

Corsairs magnetiske domelejer – en udvikling af det anerkendte magnetiske levitationsleje – reducerer markant friktionen for både forbedret levetid og mere støjsvag drift. For PC-byggere, der ønsker at øge ydelsen uden at øge støjen, vil RS MAX-serien hjælpe med at presse dit system til det maksimale.

Corsairs RS MAX-serie er nu tilgængelig i størrelserne 120 mm og 140 mm fra Corsairs webbutik og det globale netværk af autoriserede forhandlere og distributører.

RS MAX-serien bakkes op af en femårig garanti, sammen med Corsairs verdensomspændende kundeservice og tekniske supportnetværk.