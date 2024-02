EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB - White

Vi skal tage et kig på den sidste AIO vandkøler fra EKWB som har været kommet i samme sending. Denne gang går vi væk fra det neutrale sorte design, og over i et hvidt design med RGB. Vi tager nemlig et kig på EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White, hvor vi skal se om den adskiller sig fra de andre modeller udover RGB og farve.

8 feb. 2024 kl. 09:05 Af Berger

Inden vi skal have kigget nærmere på EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White fra EKWB, har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066 + next-gen Intel Socket

115X, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066 + next-gen Intel Socket AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

120 mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 2300 rpm

2300 rpm Noise Level (100%): 36 dBA

36 dBA Pressure: -

- Pump speed (rpm): 3100 RPM

3100 RPM Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: -

- Tube length (mm): 400

400 Size & Weight radiator (H x W x D) 400 x 124 x 27 mm – kg



Rundt om EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB - White

EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB - White er en AIO vandkøling. Den giver et stilrent hvidt look, med gradient lys effekt både på pumpen, men også alle blæserne. Den er designet til at passe til de mest populære kabinetter på markedet, med et tyndt radiatordesign. Den understøtter de nyeste Intel og AMD sockets, samt skulle den være klar til next-gen Intel socket. Det er muligt at vende pumpehovedet, så logoet altid står korrekt.

Selve tilbehøret i kassen, kommer i en flot emballage, som indeholder alt det nødvendige til at kunne montere på både Intel og AMD. EKWB tilbyder de mere moderne og gængse sockets, hvor LGA1366, er blevet fravalgt. Den er dog klar med 115x, samt næste generation af Intel. På AMD siden understøtter den både AM4 og AM5. Der medfølger også ekstra kølepasta og værktøj til at montere udstyret.

Blæserne som bliver brugt er tre EK-FPT FAN 120 D-RGB – Full Pressure Technology blæsere. Som er optimeret til at give høj køle evne, med en maksimum hastighed på 2300 RPM, og et støjniveau på 36 dB. De har et air flow 72 CFM. Ved siden af det har blæserne også daisychain, hvilket giver muligheden for at minimere kabler som skal rundt i kabinettet.

Pladen som berører CPU’en er af kobber, og forbedre varmefordelingen, sammen med en tæt stak af mikrofinner, som skulle booste varme overførelsen. Pumpehovedet har en hastighed på 3100 RPM.

Montering

Det hele er som tidligere nævnt, samlet i en æske, og giver et nemt overblik over alt som følger med. Der er ingen skruer som skal på bracket i første omgang. Man skal dog være opmærksom på hvilke skruer man bruger til bracket, da det afhænger af hvilken socket, Intel CPU’en er.

Da det er Intel, bliver bracket sat bag på bundkortet, og sat fast med skruer, som også skal sørge for at holde pumpehovedet monteret.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 23 grader

Blæserhastighed: ~ 2300 RPM

TDP: 200W

Vi starter først med at kigge på idle. Her kan vi se EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White kommer fint fra start, som forgængeren med 1 grad i deltatemperatur.

Tager vi skridtet videre og kigger på load. Så formår EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White igen at komme med et flot resultat, som giver en deltatemperatur på 42 grader, som igen matcher tidligere testet EK CR360 Dark.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Det har ikke været muligt at finde EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White i danske butikker, men den står hos EKWB selv til en pris €189,06 på som er omregnet til omkring 1410,- DKK. Det har været muligt at finde den sorte version, som har en pris på 1614,- DKK, hvilket gør vi nok også kan forvente den hvide ender omkring samme pris.

Konklusion

Det kommer måske hurtigt til at blive en gentagelse af tidligere test. Men det handler også omkring, at EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White ikke adskiller sig fra CR360 Dark når vi kigger på ydelse.

Vi endte både med at Idle, load og støj kom ud med samme resultat. Det viser også at EKWB har skabt nogle produkter, hvor der ikke kommer til at være forskel om du vælger det ene frem for det andet når man kigger på ydelsen. Det ender dog med at handle mere om hvad budgettet tillader og hvilket design du vil gå med.

Med EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White ender vi også med en ydelse, hvor den rammer 42 grader i deltatemperatur, som er utrolig flot i testen, og viser at EKWB ikke kun er forbeholdt til at kunne lave custom køling, men de kan tage det med over i en AIO.

Prisen bliver selvfølgelig højere på denne, end for eksempel CR360 Dark, da vi får RGB ind i systemet, som bare giver en højere kost. Udover det, begynder deres stik til blæserne at give utrolig god mening her. Da de udover at kunne overføre hastighedsstyring af blæseren også levere strøm til RGB. Hvor vi stadig kun har én ledning til hver blæser. Kombineret med daisy chain, får man et flot look, uden det vælter med kabler. Det hele samles i adapteren, som derefter fordeles ud til RGB og 4-pin stik.

Jeg slutter testen af med at give EK Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB – White en score på 9 ud af 10, sammen med great product award, så den kommer i liga sammen med de andre kølere. EKWB har startet godt ud, med deres første besøg hos os med AIO vandkøler, og har gjort vi kun kan glæde os til næste gang, de kigger forbi.

Pros

Nem at montere

Flot hvidt og aluminiums design, kombineret med gradient RGB

God ydelse

Pris

Bruger specielle stik til daisy chain

Cons

Bruger specielle stik

Lidt højt støjniveau

Score: 9 + Great Product