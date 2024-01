Enermax LIQMAX FLO 360mm

Vi har fået ny gæst i huset. Enermax har været så venlige at sende os lidt udstyr vi kan kigge på. I denne omgang er der tale om en AIO vandkøling, med navnet Enermax LIQMAX FLO 360mm. Den kommer med en avanceret dual champer pumpe, som også er udstyret med en lille 60mm blæser. En tykkere radiator på 38mm og utrolig flotte farver med dens RGB.

5 jan. 2024 kl. 13:08 Af Berger DEL:

Inden vi skal have kigget nærmere på Enermax LIQMAX FLO 360mmfra Enermax, har jeg fundet specifikationerne fra Enermax’s hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1366, 1700, 2011, 2011-3, 2066

115X, 1200, 1366, 1700, 2011, 2011-3, 2066 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 120 mm x 120 mm x 26.8 mm

120 mm x 120 mm x 26.8 mm Fan Speed (100%): 1800 rpm

1800 rpm Noise Level (100%): 23,46 dBA

23,46 dBA Pressure: 2.4 mm H2O (Max)

2.4 mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 1200-3000 RPM

1200-3000 RPM Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: ARGB

ARGB Tube length (mm): -

- Size & Weight radiator (H x W x D) 400 x 120 x 38 mm – kg







Rundt om Enermax LIQMAX FLO 360mm

Enermax LIQMAX FLO 360mm er en AIO vandkøling. Som ved hjælp af en lille blæser på pumpen, prøver at skabe et produkt, som kan konkurrere med de dyre mærker, men til en bedre pris. Radiatoren er blevet gjort tykkere og blæserne kommer med et lavt støjniveau. Selve coveret til pumpehovedet er magnetisk og kan roteres, så logoet står korrekt, lige meget hvordan du montere køleren.

Til forskel fra mange andre, som vi har haft til test, holder Enermax ikke igen med at kunne bruges til forskellige CPU’er. Specielt Intel, følger der monteres med, til selv de ældre sockets, med blandt andet 1366 og 20xx. AMD får dog kun forsynet deres AM4 og AM5, som selvfølgelig også burde dække de fleste. Ved siden af montage kittet, medfølger en lille RGB-hub, og et kabel som forlænger stikket til blæseren. Vi får også vedligeholdelseskit, til at kunne fylde mere væske på radiatoren.

Enermax, oplyser ikke om navnet på blæserne til deres Enermax LIQMAX FLO 360mm. Dog vil jeg antage det er deres egne, da de ikke køre med normalt 4-pin stik, men i stedet en form for 8-pin, som kan daisy chaines. Iden er utrolig smart, for kablet her, sørger ikke kun for strøm til blæseren, men den sørger også for styring af ARGB, hvilket forlænger kablet bruges til at tilsluttes henholdsvis 4-pin og ARGB på bundkortet. De har en maksimumhastighed på 1800 RPM og et støjniveau på 23,46 dBA.

Som tidligere nævnt, har pumpehovedet en lidt anderledes konstruktion. Hvor der er blevet monteret en 60mm blæser på den. Pumpehovedet har en hastighed på 1200-3000 RPM, og den lille blæser rammer også 3000 RPM.

Montering

Som nævnt kommer der meget med til de forskellige sockets. Det hele er også samlet i en pose, så der er ikke andet for end at få det hele ud, og samlet ind til hvad der skal bruges. Skruerne og pladen er lavet, så det kun kan sidde på en måde, og det er nemt at samle.

Da det er Intel, bliver bracket sat bag på bundkortet, og sat fast med skruer, som også skal sørge for at holde pumpehovedet monteret.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 23 grader

Blæserhastighed: ~ 1800 RPM

TDP: 201W

Vi starter stille ud i idle med Enermax LIQMAX FLO 360mm. Her opnår den en lidt ”høj” delta temperatur på 4 grader.

Når jeg sætter gang i selve testen, og vi lader køleren svede lidt, kommer Enermax LIQMAX FLO 360mm godt med igen. Her ender vi med et resultat på 47 grader i delte temperatur. Den for lagt sig fint imellem mange af de andre, hvor den hverken skiller sig ud positivt eller negativt.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Enermax LIQMAX FLO 360mm er ikke kommet i handel nu, under testen. Men jeg er blevet oplyst om MSRP på 931,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring LIQMAX FLO 360mm fra Enermax kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle op på testen af LIQMAX FLO 360mm fra Enermax. En køler, som udover at se lidt speciel ud, kommer med en fornuftig pris og ydelse.

Selve monteringen er meget nem, og minder utrolig meget om andre kølere, som har været til test. Der hvor den adskiller sig markant, er specielt ved stikkende, som ikke gør brug af standard 4-pin og ARGB stik ved siden af. Her har Enermax valgt at bruge et stik, som formår at forbinde både RGB og 4-pin i et. Stikket samles i en hub, og derefter forbindes videre til bundkortet.

Det gør at du ikke skal arbejde med en masse ledninger, og kan skabe et pænt look i kabinettet. Desværre gør det også, at du ikke bare vælger nogle andre blæsere i stedet, da systemet her er lidt mere lukket.

Kigger vi på selve ydelsen, så kommer LIQMAX FLO 360mm med et flot resultat, selvom den ikke kommer ud med laveste temperatur, så har den et lavt støjniveau, på trods af den gør brug af en lille blæser ovenpå pumpehovedet.

Det hele kommer med en god pris, hvor vi er omkring de 1000 kroner, for en 360mm AIO, hvilket også gør den er konkurrencedygtig, i forhold til andre modeller.

Jeg slutter testen af med at give LIQMAX FLO 360mm fra Enermax en score på 8 ud af 10. Står du med ønsket om en køler, som har RGB, men bruger færre ”synlige” kabler. Så vil LIQMAX FLO 360mm virke som en oplagt kandidat. Hvor man stadig får en fornuftig ydelse og et lavt støjniveau.

Pros

Nem at montere

Anderledes design

Flot støjniveau

God ydelse

Pris

Bruger specielle stik

Cons

Bruger specielle stik

Score: 8