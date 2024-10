Noctua bekræfter LGA1851 understøttelse

Noctua har bekræftret, at alle deres CPU-kølere og monteringssæt, der understøtter Intel LGA1700, også understøtter den nye LGA1851-sokkel til de kommende Core Ultra desktop-processorer (Serie 2), også kendt under kodenavnet Arrow Lake-S. Opgraderingssæt til montering for ældre kølermodeller, der endnu ikke understøtter LGA1700 og LGA1851, vil blive leveret gratis til kunder.

"Vi har tilbudt gratis monteringsopgraderingssæt til vores kunder lige siden AMD introducerede AM2 i 2006, og vi fortsætter stolt denne tradition med de kommende Intel® Core™ Ultra Serie 2-processorer og deres nye LGA1851-sokkel," siger Roland Mossig (Noctua CEO). "Mens alle vores nuværende multi-sokkel kølere allerede understøtter LGA1851 fra starten og ikke kræver opdateringer, vil kunderne kunne opgradere de fleste ældre kølere uden ekstra omkostninger, så selv de allerførste Noctua-kølere fra 2005 kan bruges på de nyeste Intel-processorer!"

Intels nye Core Ultra desktop-processorer (Serie 2), også kendt under kodenavnet Arrow Lake-S, er baseret på den helt nye LGA1851-sokkel, der erstatter den tidligere LGA1700-platform. Mens de nye Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K eller Core Ultra 5 245K-modeller ikke kan bruges på LGA1700-motherboards, er alle LGA1700-kompatible Noctua CPU-kølere og monteringssæt også kompatible med LGA1851 og kræver ingen opdateringer for at blive brugt på de nye Z890-motherboards.

Ældre kølere, der endnu ikke inkluderer LGA1700-monteringsdele, kan opgraderes gratis via monteringssætbestillingsformularen på Noctuas hjemmeside. For bestilling kræves bevis for køb af både en kvalificeret Noctua CPU-køler og enten en LGA1851-CPU eller et LGA1851-motherboard. Afhængigt af landet kan der være mulighed for ekspresforsendelse, men dette vil være underlagt servicegebyrer.

Alternativt kan kunder, der har brug for monteringssættene hurtigt, købe NM-i17xx-MP83 og NM-i17xx-MP78-sæt på fx Amazon.

"At bruge en CPU-køler på tværs af flere platformgenerationer i stedet for at købe en ny køler til hver generation er ikke kun økonomisk, men hjælper også med at reducere unødvendigt affald og spare værdifulde ressourcer," forklarer Roland Mossig (Noctua CEO). "Ved at opgradere i stedet for at erstatte din køler, bidrager du aktivt til en mere bæredygtig PC-industri!"

For kunder, der ønsker at fremtidssikre deres Noctua-køler på tværs af både AMD- og Intel-platforme, anbefaler Noctua NM-M1-MP83 eller NM-M1-MP78-sæt. Disse pakker inkluderer alt nødvendigt SecuFirm2+® monteringshardware til AM5- og LGA1851/LGA1700-sokler sammen med en Torx skruetrækker for nem installation. For yderligere information henvises til vores LGA1851-landingsside.