Noctua endelig klar med NH-D15 G2

Noctua har i dag lanceret sin længe ventede NH-D15 G2, næste generations flagskibsmodel af CPU-kølere, samt NF-A14x25r G2 runde ramme 140mm blæsere. De nye G2-produkter bygger videre på arven fra den ikoniske NH-D15 og dens NF-A15 blæsere.

De er fyldt med Noctuas nyeste teknologier og er nøje forfinet på alle områder for at levere endnu bedre, stille kølepræstation end deres prisvindende forgængere.

"Vores G2-produkter har været år undervejs, og det føles fantastisk endelig at kunne tilbyde de første af dem til vores kunder," siger Roland Mossig (Noctua CEO). "Vi stod over for forskellige udfordringer både i design og fremstilling, men vi har ikke gået på kompromis og gjort en ekstra indsats for at sikre, at G2'erne vil være værdige efterfølgere til nogle af vores mest ikoniske modeller. Når du har dem i hænderne, er jeg sikker på, at du vil kunne mærke noget af den dedikation og vedholdenhed, der er gået ind i at skabe disse blæsere og kølere."





NH-D15 G2 er den videreudviklede anden generation af Noctuas ikoniske NH-D15. Med sine avancerede, hastighedsjusterede NF-A14x25r G2 PWM blæsere, otte heatpipes og asymmetriske køleribber, der er nøje finjusteret til at arbejde sammen med de nye blæsere, opnår den endnu bedre stille kølepræstation end sin prisvindende forgænger. Som sådan er G2-versionen en ægte flagskibsmodel, der fortsætter arven fra den oprindelige NH-D15 ved at skubbe grænserne for luftkøling og konkurrere med effektiviteten af mange alt-i-en (AIO) vandkølingsløsninger.

Udover sin yderligere forbedrede præstation tilbyder NH-D15 G2 også forbedret kompatibilitet takket være en offset-konstruktion, der gør det muligt at undgå at blokere det øverste PCIe x16 slot på de fleste moderne bundkort. Sidst men ikke mindst er G2-versionen opgraderet til Torx®-baseret SecuFirm2+™ multi-socket monteringssystem med inkluderet NM-SD1 skruetrækker samt Noctuas overlegne NT-H2 termiske pasta. Kort sagt er NH-D15 G2 blevet yderligere forfinet på stort set alle områder fra kølelegemet og blæserne hele vejen ned til monteringen, termisk pasta og tilbehørspakken. Toppet med Noctuas betroede 6-års producentgaranti er det det nye førstevalg for kunder, der kræver det bedste af det bedste inden for luftkøling.

Ved at tage platform-specifik optimering til et nyt niveau er NH-D15 G2 tilgængelig i en almindelig, standardversion og to specialiserede varianter: Den almindelige NH-D15 G2 bruger samme medium base-konveksthed som de fleste andre Noctua kølelegemer, hvilket gør den til en perfekt all-rounder, der giver optimale resultater på AM5 med den inkluderede offset-montering og på LGA1700 CPU'er ved at bruge de inkluderede NM-ISW1 skiver (eller valgfri såkaldte kontakt rammer) for at reducere CPU-deformation fra ILM-pres. HBC (High Base Convexity) varianten er specielt optimeret til LGA1700 processorer, der bruges med fuld ILM-pres eller er blevet permanent deformeret ved langtidsbrug, og giver fremragende kontaktkvalitet trods CPU'ens konkave form. LBC (Low Base Convexity) varianten er derimod specifikt optimeret til relativt flade CPU'er. Som sådan tilbyder den fremragende kontaktkvalitet på AMD AM5 selv uden offset-montering samt på andre sammenligneligt flade CPU'er (f.eks. AM4, LGA2066, LGA2011(-3), lappede eller brugerdefinerede flade heatspreadere osv.).





For kunder, der ønsker at opgradere eksisterende kølelegemer såsom første generation NH-D15, NH-D15S eller NH-U14S-serien, vil de nye runde ramme NF-A14x25r G2 blæsere også være tilgængelige separat, både i en almindelig enkeltblæserpakke (NF-A14x25r G2 PWM) og en dedikeret dobbeltblæserpakke til push-pull konfigurationer (NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP). Ligesom de blæsere, der kommer forudinstalleret på NH-D15 G2, er de inkluderet i Sx2-PP sættet finjusteret med en 50rpm hastighedsoffset for at forhindre akustiske interaktionsfænomener som periodisk summen eller intermitterende vibrationer.

Den firkantede rammeversion af NF-A14x25 G2 blæseren til vandkølingsradiatorer og kabinekølingsapplikationer er i øjeblikket planlagt til september.