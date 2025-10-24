Noctua fejrer 20 års jubilæum

Noctua fejrer sit 20-års jubilæum med en helt ny, fuldstændig redesignet hjemmeside samt den nye NP-DM3 desk mat.

24 oct. 2025 kl. 08:38 Af Kenneth Johansen

Den nye desk mat er lavet så den markerer vigtige milepæle i Noctuas innovationshistorie, fra de første NH-U heatsinks og NF-S12 fans til banebrydende produkter som NF-P12 og NH-D14, helt frem til de nyeste G2-modeller.

”Der er sket meget, siden vi lancerede vores allerførste CPU-kølere for 20 år siden. Når man ser dem ved siden af dagens NH-D15 G2, er det tydeligt, hvor meget forskning, materialer og produktionsteknologi har udviklet sig,” siger Roland Mossig, CEO hos Noctua.

”Vi er utroligt taknemmelige for, at så mange kunder har delt vores passion for ydeevne, støjsvag drift og kvalitet. Det er denne fælles passion, der har gjort Noctuas udvikling mulig, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kunder for deres fortsatte tillid.”



