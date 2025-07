Noctua klar med NF-A12x25 G2

Noctua introducerer i dag deres næste generations flagskibs-120mm blæser, NF-A12x25 G2. Med udgangspunkt i succesen fra den originale NF-A12x25 introducerer G2-versionen en forfinet blæsergeometri og et nyt motordesign.

Disse forbedringer giver en markant forbedring i forholdet mellem ydeevne og støjniveau, hvilket gør det muligt for NF-A12x25 G2 at opnå overlegne resultater på tværs af forskellige anvendelser, herunder vandkølingsradiatorer, køleprofiler og kabinetventilation.

”Første generation af NF-A12x25 satte en ny standard for 120mm blæsere og er blevet en af de mest succesfulde Noctua-blæsere nogensinde, så vi er begejstrede for at kunne tilbyde endnu et markant ydeevneløft i forhold til denne anerkendte model,” siger Roland Mossig (CEO for Noctua). ”Ved at bruge samme motor- og aerodynamiske designstrategi som 14cm G2-modellen, er den nye NF-A12x25 G2 blevet yderligere forfinet på stort set alle områder, hvilket gør det muligt at skubbe grænserne endnu længere i forhold til ydeevne og støjeffektivitet.”





NF-A12x25 G2 er den forbedrede anden generation og efterfølger til den banebrydende NF-A12x25 samt 120mm-søstermodellen til den prisvindende 140mm NF-A14x25 G2. Ligesom sin anerkendte forgænger er den fremstillet af Sterrox® LCP og har en ekstremt tæt spidsafstand på kun 0,5 mm. Samtidig muliggør dens yderligere optimerede impeller med Progressive Bend, winglets, Flow Acceleration Channels og det nye Centrifugal Turbulator Hub, at G2-versionen overgår den oprindelige NF-A12x25’s ydeevne, hvilket gør den til Noctuas ubestridte nye flagskib i 120mm-klassen.

Ligesom sin forgænger og 140mm-versionen er NF-A12x25 G2 en sand allrounder, der leverer fremragende resultater i alle former for brug – uanset om det er i lavimpedante, luftstrømsfokuserede scenarier som kabinetventilation, eller højimpedante, statisk trykkrævende situationer som køleprofiler og vandkølingsradiatorer. Til applikationsspecifik optimering kan NF-A12x25 G2’s AAO (Advanced Acoustic Optimisation)-ramme kombineres med den medfølgende NA-AVG1 anti-vibrationspakning for en tættere forsegling på radiatorer eller med den valgfri, separat solgte NA-IS1-12 afstandsramme til indsugningssiden, som kan hjælpe med at opnå bedre sugeakustik og forbedret luftgennemstrømning i udfordrende "pull"-opsætninger.

Dens ultra-effektive etaPERF™-motor med Smooth Commutation Drive 2-teknologi leverer ikke blot en hidtil uset energieffektivitet og jævn drift, men takket være den nye SupraTorque™-funktion har den også ekstra momentreserve til at opretholde ønsket hastighed selv ved modtryk. Dette sikrer endnu bedre ydeevne på køleprofiler og radiatorer.

Blæseren fås i en standard PWM-version med op til 1800 rpm, en ultra-støjsvag LS-PWM-version med op til 1100 rpm, samt i et Sx2-PP-sæt, der indeholder to blæsere med en hastighedsforskel på +/- ca. 50 rpm. Denne hastighedsforskydning kan være gavnlig i push-pull-konfigurationer samt i situationer, hvor to eller flere blæsere arbejder side om side – f.eks. ved kabinetventilation eller på radiatorer – for at undgå periodisk brummen eller andre uønskede akustiske interferenser.

Afslutningsvis leveres blæseren med Noctuas referenceklasse SSO2-leje, et omfattende tilbehørssæt og 6 års producentgaranti. NF-A12x25 G2 er et førsteklasses produkt hele vejen igennem. Dens overlegne ydeevne, omfattende funktioner, avancerede konstruktion og banebrydende materialer sætter en ny standard i Noctuas sortiment og gør den til et elitevalg for de mest krævende brugere.