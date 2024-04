Noctua klar med NH-L12Sx77

Noctua introducerede i dag sin nye NH-L12Sx77 lavprofil CPU-køler til kompakte, kraftfulde og stille Small Form Factor-systemer.

24 apr. 2024 kl. 13:48 Af Kenneth Johansen DEL:

NH-L12Sx77 er en lidt højere variant af den prisvindende NH-L12S, der tilbyder forbedret kølepræstation samt forbedret kompatibilitet med bundkort og RAM.

Med 6 i stedet for 4 varmerør tilbyder NH-L12Sx77 markant mere plads til højere varmelastninger sammenlignet med den originale NH-L12S. Som sådan er den ideel til at få det bedste ud af dagens high-end CPU'er i kompakte kabinetter, hvor deres aggressive turbo boost-tilstande især er udfordrende at håndtere.

NH-L12Sx77 forbedrer ikke kun ydeevnen, men også kompatibiliteten med bundkort og RAM i forhold til den originale NH-L12S: På grund af x77-versionens højere konstruktion kunne pladsen til RAM-moduler samt bundkortkølelegemer og skærme øges betydeligt, hvilket gør køleren nem at montere i de fleste konfigurationer.

Ligesom den almindelige NH-L12S har NH-L12Sx77 sin ventilator forinstalleret under fin-stakken, der blæser opad, hvilket er ideelt i kompakte kabinetter, der typisk har et perforeret panel lige over køleren, da varm luft kan ledes direkte ud i stedet for at akkumulere inde i kabinettet. Samtidig undgår denne opsætning støj fra turbulens, der opstår, når ventilatorer suger luft ind gennem perforerede paneler.

Med en højde på 77mm (7mm højere end den originale NH-L12S' 70mm) er NH-L12Sx77 en perfekt pasform til Fractal Designs Terra (med maksimal pladsindstilling for CPU-køleren), SilverStones Milo ML12 eller Louqes unikke, prisvindende RAW S1-kabinet samt mange andre kabinetter, der ikke kan rumme den større NH-C14S (115mm i lavprofilmåde) eller NH-D9L (110mm).