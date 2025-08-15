Noctua NF-A12x25 G2

Noctua er klar med deres nyeste generation af blæsere. Det visuelle design er det velkendte Noctua look, men teknologien indeni er blevet optimeret.

15 aug. 2025 kl. 11:46 Af Kenneth Johansen DEL:

Forbedringer under overfladen

Selv om man på det ydre måske ikke kan se de store opdateringer, med de nye NF-A1x25 G2 blæsere, så har Noctua lagt store kræfter i udviklingen af den nye serie. Det er syv år siden første generation i serien blev lanceret, så Noctua kan ikke beskyldes for at skynde sig igennem deres udviklingsproces.

Noctua har designet NF-A1x25 G2 til at være en solid all round blæser, der leverer fremragende resultater i alle typer brugsscenarier. Det gælder både i lavmodstands, luftstrømsorienterede applikationer som kabinetskøling, og i højmodstands, trykkrævende situationer, som på køleprofiler og vandkølingsradiatorer.

For at nå de mål har Noctua udviklet flere dele af blæseren. Noctua havde i forvejen gode produkter, der var godt optimerede. Det har altså været marginaler, som de har haft at skrue på i udviklingen af NF-A1x25 G2.





Fokus på materialerne

En af marginalerne er materialerne, der er brugt til at lave blæserne. I modsætning til langt de fleste andre blæsere, som er lavet af mere traditionel plastik som ABS eller PBT, så bruger Noctua Sterrox, hvilket er et såkaldt Liquid Crystal Polymer (LCP). Det er et materiale som er meget bedre til at holde sin dimensionelle stabilitet, og dermed undgå fx at udvide eller vride sig over tid. Det er en vigtig egenskab på dele som udsættes for langvarig centrifugalkræfter, som netop bladene på en blæser.

Valget af Sterrox betyder. at Noctua har kunne lave en blæser med en utrolig lav afstand imellem bladene og rammen på blæseren på kun 0,5 mm, hvilket giver en bedre ydelse og lydprofil.

Samtidigt er den nye serie også udstyret med en ny etaPERF motor, med Noctuas Smooth Commutation Drive 2 teknologi, der løfter Nocuas mål for ydelse og energieffektivitet, selv under belastning på fx en radiator.





Tre versioner i serien

Den nye serie er tilgængelig i en standard PWM version med en maksimal hastighed på 1800 rpm. Hvis det skal være mere lydsvage, så er der også en ultra støjsvag version i LS-PWM udgaven, som er tunet med en tophastighed på 1100 pwm.

Begge versioner kommer med et godt udvalg af tilbehør til montering, hvilket inkluderer gummipakninger, skruer og kabler i form af en Y splitter, en 30 cm forlænger og et low noise adapter. Den nye NA-AVG1 anti-vibration pakning bruges til at sikre en god aflukket forbindelse når blæserne er monteret på en radiator.

Ud over de to enkelte versioner findes der også en dobbeltpakke i serien. Her får du to NF-A1x25 G2 blæsere, som er tunet specielt til at passe sammen. Her er deres hastigheder lavet med et 50 rpm offset, så de ikke kører samme hastighed. Det er med til at give blæserne en mere behagelig lydprofil. Det kan fx være hvis de bruges i et push/pull setup på en køler eller ved siden af hinanden på en radiator.

Den præcision kan opnås ved hjælp af den nye etaPERF motor. Den har en indbygget Hall Effect sensor, som er med til at sørge for at blæseren rammer de indstillede rpm input, på trods af at være begrænset af fx modstanden i en radiator. Det er en teknologi som Noctua kalder SupraTorque.

Samlet set har de nye tilpasninger af NF-A1x25 G2 betydet at Noctua nu tilbyder en 120mm blæser der leverer en bedre ydelse end den tidligere generation og tilmed klarer det mere energieffektivt.

Den nye serie er tilgængelig nu. NF-A1x25 G2 PWM og LS-PWM versionerne kan i skrivende stund findes med en online pris på 475 kroner mens PWM Sx2-PP sættet med to blæsere kan findes med en online pris på 460 kroner.