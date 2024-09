Noctua NH-D15 G2 HBC

Når det kommer til luftkøling af højtydende systemer, er Noctua et navn, der har opnået en næsten legendarisk status blandt entusiaster. Med deres nyeste udgivelse, NH-D15 G2 HBC, søger Noctua at forstærke deres position yderligere. Denne opdaterede version af den populære NH-D15-serie lover endnu bedre ydelse, optimeret kompatibilitet og den karakteristiske stilhed, som Noctua er kendt for. I denne test vil vi dykke ned i, hvad Noctua NH-D15 G2 HBC bringer til bordet. Vi vil undersøge dens køleevne og støjniveau.

Inden vi skal have kigget nærmere på NH-D15 G2 HBC fra Noctua har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

4-pin PWM Size & Weight (D x W x H) 152 x 150 x 168 mm 1,525 kg



Rundt om NH-D15 G2 HBC

Noctua NH-D15 G2 HBC er blevet optimeret med forbedret RAM-kompatibilitet, hvilket giver plads til højere RAM-moduler uden at kompromittere køleeffektiviteten. Den inkluderer også forbedrede ventilatorer for lavere støjniveau og bedre luftstrøm. Med et opdateret monteringssystem sikrer køleren nem installation og robust kompatibilitet med moderne CPU-sokler, hvilket gør den ideel til high-end systemer. Modellen kommer i tre varianter, ”regular” som er den perfekte all around, HBC som er blevet optimeret til LGA1700 og LBC som er blevet optimeret til ”flade” CPU’er såsom AM4, AM5, LGA2066 og LGA2011.

Når du åbner kassen til Noctua NH-D15 G2 HBC, finder du køleren selv, som består af en massiv heatsink og to præmonterede NF-A15 PWM-blæsere. Derudover medfølger Noctuas SecuFirm2+™ monteringssystem, som sikrer nem og sikker installation på en række forskellige CPU-sokler både hos Intel og AMD. I pakken er også inkluderet NT-H2 termisk pasta, en lav-niveau adapter til justering af ventilatorhastighed, samt en metal Noctua-badge til at sætte på dit kabinet. Endelig medfølger detaljerede installationsvejledninger for at lette opsætningen.

Noctua NH-D15 G2 HBC leveres med to NF-A14x25r G2-blæsere, som er specialudviklet for at levere maksimal køleevne med minimal støj. Disse blæsere kan nå en maksimal hastighed på 1500 RPM, hvilket sikrer kraftig luftstrøm til effektiv køling af selv de mest krævende systemer. Ved maksimal hastighed producerer blæserne et støjniveau på 24,8 dB(A). Blæserne er også udstyret med PWM-styring, hvilket gør det muligt at tilpasse hastigheden dynamisk for at opnå den bedste balance mellem køling og støj under forskellige belastninger.

Noctua NH-D15 G2 HBC er udstyret med otte varmeledende heatpipes, som maksimerer varmeoverførslen fra CPU'en til de store aluminiumfinner i den dual-tower konstruktion. Disse rør er strategisk placeret for at sikre jævn varmefordeling over hele køleren. Tårnet er fremstillet af tynde, men robuste aluminiumfinner, som giver en stor overflade for effektiv varmeafledning. Kølepladen, der er i direkte kontakt med CPU'en, er lavet af forkromet kobber, hvilket sikrer fremragende varmeledning og beskyttelse mod korrosion. Hele køleren har et anodiseret finish, som giver et moderne, stilfuldt udseende og samtidig øger dens holdbarhed og ydeevne.

Montering

Monteringen af Noctua NH-D15 G2 HBC er designet til at være brugervenlig takket være det medfølgende SecuFirm2™-monteringssystem. Dette system sikrer en stabil og sikker installation på en bred vifte af CPU-sokler, inklusive både Intel og AMD. Installationsprocessen er enkel med klare trin-for-trin vejledninger, og værktøj som skruetrækker er inkluderet for at gøre det let at fastgøre køleren korrekt, selv i trange kabinetter.

Da det er et Intel system, som jeg tester på. Starter jeg med at fjerne CPU bracket, og montere den medfølgende fra Noctua.

Efterfølgende monteres CPU ovenpå kontaktrammen, og derefter kan blæseren klikkes på køleren.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.



**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 25 grader

Blæserhastighed: ~ 1500 RPM

CPU WATT gennemsnit: ~ 207W

Vi begynder at have en del luftkølere til test, som er blevet udfordret af den sultne 12900K. Det gør også at NH-D15 G2 HBC, her får den en fornuftig start, med en deltatemperatur på 3 grader. Som gør den ligger sig blandt "toppen" med lavest temperatur.

Går vi videre til selve testen, hvor varmen begynder at komme. Så ender det med NH-D15 G2 HBC kommer afsted med en deltatemperatur på 53 grader. Som gør den lægger sig i toppen med den laveste temperatur. I forhold til Watt, ligger den på linje med be quiet! kølerne, på 210W.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

NH-D15 G2 HBC fra Noctua har en pris på 1169,- DKK.

Konklusion

Noctua NH-D15 G2 HBC er uden tvivl en imponerende luftkøler, der viser sine styrker, når den står over for krævende processorer som Intel Core i9-12900K. I vores tests klarer den sig særdeles godt, især i idle-testen, hvor den leverer en bemærkelsesværdig deltatemperatur på blot 3 grader. Dette resultat placerer den solidt blandt de bedste kølere, når det kommer til at holde temperaturen lav, selv under minimal belastning. Den formår at konkurrere med andre topkølere, og det er klart, at Noctua har arbejdet på at optimere både ydeevne og effektivitet.

Når CPU'en udsættes for højere belastning, fortsætter NH-D15 G2 HBC med at imponere. Ved fuld belastning formår den at holde en deltatemperatur på 53 grader, hvilket igen placerer den i toppen med den laveste temperatur blandt de testede luftkølere. Dette viser, at den ikke blot klarer sig godt ved lav belastning, men også leverer stabil og effektiv køling, når systemet virkelig presses. Det understreger, at Noctua's køler er i stand til at tackle selv de mest krævende CPU'er uden problemer.

I forhold til strømforbrug ligger NH-D15 G2 HBC i samme klasse som be quiet!-kølerne med et forbrug på 210 watt under fuld belastning. Dette indikerer, at køleren er energieffektiv og ikke trækker unødigt meget strøm, samtidig med at den yder på højt niveau. Det er en væsentlig fordel for dem, der ønsker både høj ydelse og lavt strømforbrug.

På plussiden er NH-D15 G2 HBC ikke kun stærk på ydeevne, men også let at installere, takket være Noctuas velkendte SecuFirm2™-monteringssystem. Dette gør monteringsprocessen enkel og ligetil, hvilket er en stor fordel, især for brugere, der ønsker en hurtig opsætning. Under normalt brug, formår køleren at holde sig på et lavt støjniveau, men skal den op og køre maksimum, kommer den op og larmer mere en konkurrenter, når vi ser på grafen. Med ingen software at bekymre sig om, er installationen problemfri, og Noctua yder 6 års garanti, hvilket sikrer en lang levetid og pålidelighed.

Der er dog nogle ulemper. Kølerens store størrelse kan sætte begrænsninger, især i mindre kabinetter, hvor pladsen er trang. Det kan være nødvendigt at sikre, at der er nok plads i systemet, inden man vælger denne køler. Prisen er også en faktor, der kan afholde nogle købere. Selvom NH-D15 G2 HBC leverer fremragende ydeevne, ligger den i den højere ende af prisskalaen for luftkølere, hvilket kan få nogle til at overveje billigere alternativer.

Samlet set er Noctua NH-D15 G2 HBC en fremragende luftkøler, der leverer imponerende ydeevne, nem installation og fornuftigt støjniveau. Den er et ideelt valg for dem, der ønsker en kraftfuld og pålidelig luftkøleløsning, men dens størrelse og pris kan være en ulempe for nogle brugere. Som får en solid score på 9 ud af 10.

Fordele

Nem at montere med SecureFirm2+

Ingen software

Lavt støjniveau ved alm brug

Ydelse

6 års garanti

Ulemper

Størrelsen kan sætte begrænsninger

Pris

Score: 9