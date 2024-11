Noctua NH-D15 G2 LBC

Vi har allerede taget et kig på Noctuas opdaterede NH-D15 G2 i HBC versionen, som er specielt tilpasset Intel CPU’er. Nu er tiden kommet til et kig på NH-D15 G2 LBC versionen, som er målrettet AMD.

8 nov. 2024 kl. 14:28 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features:

Specialised LBC (Low Base Convexity) version

Optimised, asymmetrical fin-stacks

8 heatpipes for superior performance at higher heat-loads

Two NF-A14x25r G2 fans





Rundt om Noctua NH-D15 G2 LBC

Noctuas opdaterede NH-D15 G2 har været tæt på ti år undervejs. Den lange udvikling har givet os en CPU luftkøler, som er tilpasset til de moderne CPU’er på markedet.

Vi har som sagt allerede taget et kig på HBC versionen af Noctua NH-D15 G2, og ud over en meget svag forskel i coldplate designet, som er specielt tilpasset enten AMD eller Intel, så er der på alle andre måder tale om den samme køler. Så har du læst anmeldelsen af HBC versionen, vil en stor del af denne anmeldelse nok lyde bekendt.

Noctua NH-D15 G2 LBC er blevet optimeret med forbedret RAM-kompatibilitet, hvilket giver plads til højere RAM-moduler uden at kompromittere køleeffektiviteten. Den inkluderer også forbedrede ventilatorer for lavere støjniveau og bedre luftstrøm. Med et opdateret monteringssystem sikrer køleren nem installation og robust kompatibilitet med moderne CPU-sokler, hvilket gør den ideel til high-end systemer. Modellen kommer i tre varianter, ”regular” som er den perfekte all around, HBC som er blevet optimeret til LGA1700 og LBC som er blevet optimeret til ”flade” CPU’er såsom AM4, AM5, LGA2066 og LGA2011.

Når du åbner kassen til Noctua NH-D15 G2 LBC, finder du køleren selv, som består af en massiv heatsink og to præmonterede NF-A15 PWM-blæsere. Derudover medfølger Noctuas SecuFirm2+™ monteringssystem, som sikrer nem og sikker installation på en række forskellige CPU-sokler både hos Intel og AMD. I pakken er også inkluderet NT-H2 termisk pasta, en lav-niveau adapter til justering af ventilatorhastighed, samt en metal Noctua-badge til at sætte på dit kabinet. Endelig medfølger detaljerede installationsvejledninger for at lette opsætningen.

Noctua NH-D15 G2 LBC leveres med to NF-A14x25r G2-blæsere, som er specialudviklet for at levere maksimal køleevne med minimal støj. Disse blæsere kan nå en maksimal hastighed på 1500 RPM, hvilket sikrer kraftig luftstrøm til effektiv køling af selv de mest krævende systemer.

Noctua NH-D15 G2 LBC er udstyret med otte varmeledende heatpipes, som maksimerer varmeoverførslen fra CPU'en til de store aluminiumfinner i den dual-tower konstruktion. Disse rør er strategisk placeret for at sikre jævn varmefordeling over hele køleren. Tårnet er fremstillet af tynde, men robuste aluminiumfinner, som giver en stor overflade for effektiv varmeafledning.

Kølepladen, der er i direkte kontakt med CPU'en, er lavet af forkromet kobber, hvilket sikrer fremragende varmeledning og beskyttelse mod korrosion. Hele køleren har et anodiseret finish, som giver et moderne, stilfuldt udseende og samtidig øger dens holdbarhed og ydeevne.





Montering

Der følger en dejlig udførlig instruktion med til NH-D15 G2 LBC, som tager dig igennem monteringen skridt for skridt. Selv om LBC versionen naturligvis er optimeret til AMD CPU’er, så kan den sagtens monteres på Intel og der er vejledning med til begge dele.

Monteringen på AM5 gør brug af AMD monteringssystem, men ikke via klips, som en standard AMD køler.

I stedet for skal du montere skruebeslag, der sammen med den normale AMD backplate giver et super solidt fikseringspunkt for køleren.

Beslaget er lavet med et syv milimeters offset, som betyder, at coldplate delen er centreret over den varmeste del af CPU’en. Du kan dog også installere det hele uden at gøre brug af offset funktionen. Det kan være, hvis der ikke er plads af en eller anden årsag. Den optimale montering er dog ved hjælp af det lille offset.

Med i kassen er der også en Thermal Paste Guard. Det er bare et lille stykke varmebestandigt plastik, som er skåret til, så det passer lige ned over en AMD AM5 CPU.

Med den på plads undgår man at evt. overskuds kølepasta klemmes ud og ned mellem rillerne på CPU’en, hvor det kan være svært at rengøre.

Med i kassen følger der alt hvad du har brug for i forbindelse med installationen. Der er en lille tube af Noctuas NT-H2 kølepasta og der er endda en torx skruetrækker i den rette længde.

Alt i alt tog det mig omkring 15 minutter at få tingene ud af kassen og installeret på bundkortet.

Noctua NH-D15 G2 LBC er en stor køler, og det skal man naturligvis være opmærksom på, i forhold til hvad man ellers har af hardware i sit system.

Noctua har dog taget højde for detaljer som RAM, og har en udskæring i kølefinnerne, som giver plads til selv ret høje RAM moduler. Det kombineret med muligheden for at flytte blæserne op eller ned, som man har brug for, giver god plads til de fleste RAM moduler.

I mit tilfælde var der mere end rigelig plads til de Kingston Fury Renegade DDR5 RAM, der bruges i vores testsystem.





Testen – Brugen og Ydelsen





Testsystem

ASUS ROG Crosshair X870E Hero

AMD Ryzen 9 9900X

ASUS RTX 4070Ti

16 GB Kingston Fury Renegade DDR5

MSI Spatium M570 Pro

Seasonic Vertex GX-1000





Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)





Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt.

Alle vores køle tests er normalt udført samlet på det samme Intel baserede system. Det er af samme årsag også her vi har hele vores database med resultater. I dette tilfælde er det dog ikke brugbart, da vi ser på en køler der er specielt tilpasset AMD AM5 CPU’er.

Det betyder at vi ikke direkte kan sammenligne resultaterne med vores øvrige køle tests og derfor er der heller ikke så meget at sammenligne med.

På grund af tidspres har jeg ikke haft mulighed for at lave tests på en helt række kølere for at sammenligne. I stedet for har jeg taget en enkelt AIO fra toppen af stakken for at holde resultaterne op imod en svær modstander.

Så det bliver en lidt mindre sammenligning end vores normale køler tests grundet disse lidt særlige omstændigheder. Jeg har valgt at sammenligne resultaterne fra Noctua NH-D15 G2 LBC med en EK Nucleus AIO CR360 Dark, som er en af de AIO kølere vi har fået nogen af de bedste resultater ud af.

På den måde er banen kridtet godt og grundigt op mellem noget af det bedste inden for luftkøling på den ene side. og noget af det bedste inden for AIO vandkøling på den anden side.

Hvis vi starter med at teste køleren under bedst mulige forhold. Det vil sige med de to indkluderede NF-A14x25r G2 blæsere sat med en hastighed på 100%.

Her landede vi efter 30 minutter med Cinebench med en gennemsnitlig delta temperatur på 55 grader.

Lydniveauet var her tydeligt hørbart men ikke med nogen gennemtrængende lyde. Det var blot en forventelig susende lyd.

Sammenligner vi temperaturen med vores EK AIO løsning, så landede den med en gennemsnitlig temperatur på 46 grader. Så i et full load scenarie er der altså kun fem graders forskel på de to

Det fleste vil naturligvis ikke vælge at lade blæserne køre på fuld skrue, og af samme årsag testede jeg naturligvis også under lidt mere fornuftige hastigheder.

Jeg gennemførte den samme test igen, men denne gang med blæserhastigheden sat på 50%.

Her landede gennemsnitstemperaturen (delta) efter 30 minutter på 55 grader. Så det gjorde altså en tydelig og mærkbar forskel. CPU belastningen taget i betragtning, så er det dog stadig en super fint temperatur.

Her klarede AIO løsningen af EK en gennemsnitlig delta temperatur på 46 grader. Så igen kan vi se at en 360mm AIO har et forspring, men det er stadig under 10 grader man vinder.

Heldigvis var der også en lige så mærkbar forskel i støjniveauet, der i denne test var nede på et niveau der stort set ikke var hørbart over baggrundsstøjen i lokalet.

Sidst men ikke mindst testede jeg med et almindeligt gaming load, med blæserhastigheden sat til 50%, for at få et mere gennemsnitligt real world resultat med i testen også.

Her lander gennemsnitstemperaturen på 55 grader efter en times gaming i Space Marine 2. Til sammenligning landede AIO køleren fra EK på 53 grader i gennemsnit. Så i de mere almindelige workloads er vi altså tæt på at få samme ydelse.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Noctua NH-D15 G2 LBC med en onlinepris på lige under 1200 kroner. Så det er pt en af de dyreste luftkølere på markedet.





Konklusion

Noctua NH-D15 G2 LBC har været omkring 10 år undervejs. Jeg har selv talt med Noctuas designhold af flere omgange i den periode, på messer som Computex og CES, og der er ingen tvivl om, at Noctua er en producent der går op i selv de mindste detaljer i deres produkter.

Alene den lange udviklingstid vidner om, at de ville være sikre på at levere det bedst mulige produkt. Det har Noctua også klaret på rigtigt mange måder.

Hvis vi bare ser på resultaterne alene, så kommer den utroligt tæt på at give os samme ydelse, som en af de bedste 360mm AIO løsninger vi har testet igennem tiden.

I normalt brug til desktop og gaming er Noctua NH-D15 G2 LBC stort set lydløs, mens den klarer at holde en moderne AMD top CPU kølig, selv under tunge workloads.

Det er kombineret med, at den er let at montere og du kan nyde godt af seks års garanti fra Noctua betyder, at det er svært at finde noget teknisk at brokke sig over.

Ulempen for Noctua er dog, at der på de knap ti år, som det har taget dem at udvikle Noctua NH-D15 G2 LBC, er der sket meget på markedet for CPU køling og andre rigtigt gode producenter er kommet til.

Konkurrencen er altså blevet mere tæt, og selv om der måske ikke er mange der kan måle sig en til en med en køler som Noctua NH-D15 G2 LBC, så er der andre der kommer meget tæt på. De kan tilmed klare det med priser, som er en god del under de knap 1200, som man skal af med for Noctua NH-D15 G2 LBC.

Går man efter noget af det bedste inden for CPU luftkøling, så er Noctua NH-D15 G2 ikke til at komme uden om. Hvis man kan klare sig med lidt mindre optimale, men stadig mere end brugbare temperaturer, så er der dog på markedet efterhånden en del gode alternativer, som koster en god tand mindre end topmodellen her fra Noctua.

Vi lander med en endelig karakter på 9, for en CPU køler som på alle måder er gennemført, og som yder fantastisk og kan gøre det mens den er lydsvag.





Fordele

Nem at montere med SecureFirm2+

Ingen software

Lavt støjniveau ved alm brug

Ydelse

6 års garanti





Ulemper