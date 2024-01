Noctua NH-L9x65 chromax.black

Vi har endnu engang fået besøg af Noctua, hvor i denne gang skal kigge på en køler, som specielt egner sit til de mindre kabinetter, hvor pladsen kan være trang. Størrelsen er nemlig ikke så stor, og den drives af en 95mm blæser, som sørger for stadig at give alt hvad den har, for at holde dit system køligt og ydelsen oppe. Vi kigger nærmere på NH-L9x65 chromax.black.

24 jan. 2024 kl. 08:34 Af Berger

Inden vi skal have kigget nærmere på NH-L9x65 chromax.black fra Noctua har jeg fundet specifikationerne fra Noctuas hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1700, 1851

AMD Socket: AM4, AM5

Fan Size: 92 mm x 92 mm x 25 mm

Fan Speed (100%): 2500 rpm

Noise Level (100%): 23,6 dBA

Heatpipe: 4

Base material: Aluminium/kobber

Connector: 4-pin PWM

NSRP: 67

Size & Weight (D x W x H) 95 x 95 x 65 0,413 kg



Rundt om NH-L9x65 chromax.black

NH-L9x65 chromax.black er en opdatering af deres tidligere køler med næsten samme navn, NH-L9x65 low-profile, hvor den her er blevet opdateret til serien chromax.black, som gør hele køleren er i sort, fremfor den velkendte brune farve. Den har dog også fået en lille opgradering, i form af højden, som er gået fra 37mm til 65mm, og heatpipes som er gået fra to til fire. Ved siden af det er den også allerede klar til kommende Intel socket, som vi forhåbentlig kommer til at se meget snart.

Med i kassen får vi en masse tilbehør, både til montering til Intel og AMD. Vi får nødvendigt værktøj til at kunne montere den, og vi får også Noctua kølepasta og low-noise adapter.

NH-L9x65 chromax.black gør brug af NF-A9x14 HS-PWM chromax.black blæser. Blæseren har en hastighed på 2500 RPM, og med PWM forbindelse kan du indstille hvordan blæserens kurve i BIOS. Med Low-noise kabel, kan den maksimum nå en hastighed på 1800 RPM.

Tårnet er bygget op med fire varmerør. Selve tårnet, kan godt ligne det ligger ned, og varmerørene har også en placering, hvor den går ind i tårnet. Der er brugt kobber til basen og varmerørene og aluminium til køle finnerne, som skal hjælpe med at give den bedste fordeling af varmen.

Montering

Til NH-L9x65 chromax.black er der montering med til Intel og AMD, og som tidligere nævnt, har de allered e gjort klar, til at den kan monteres på Intels kommende LGA1851. Manualen som fulgte med, giver nemt et overblik, over hvordan køleren skal monteres skridt for skridt.

Vi skal starte med at samle skruer på beslaget, som skal sidde bagpå bundkortet.

Som det næste, skal den monteres bag på bundkortet, så skruerne kommer igennem hullerne. Derefter sættes de små plastik ringe over skruerne.

Blæseren fjernes fra køleren, så det er muligt at fastmontere tårnet, med skruer som er fastmonteret. Efterfølgende, sættes blæseren tilbage igen.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 24 grader

Blæserhastighed: ~ 2500 RPM

CPU WATT: ~ 180

Det blive bliver med det samme, en hård start for NH-L9x65 chromax.black, som ender med en delta temperatur på 16 grader i delta temperatur. Vi skal selvfølgelig huske, at denne type blæser slet ikke er beregnet til en I9, og den får virkelig lov til at arbejde.

Går vi videre til load, så ender vi på 75 grader i delta temperatur. Som ikke er det højeste, men langt fra det laveste. Blandt andet ligger den meget tæt på NH-L9I, som kun er til Intel, men udover det har den samme hensigt, at skulle bruges i kabinetter, hvor pladsen er trang.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Noctua NH-L9x65 chromax.black har en pris på 529,- DKK. Hvilket også kan virke lidt højt i forhold til andre modeller.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring NH-L9x65 chromax.black fra Noctua kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til opsamlingen af Noctua NH-L9x65 chromax.black. Selvom vi ikke har haft tidligere model til test, så er der ingen tvivl om det har været en opgradering med chromax.black serien. Siden selve køleren er blevet opgraderet med flere varmerør og har fået lidt mere højde, som giver bedre mulighed for at slippe af med varmen. Testen viser dog uden tvivl at køleren er beregnet til et build, hvor den måske skal fungere mere som en kontormaskine, eller medie computer, fremfor gaming. Selve CPU’en blev med køleren begrænset til 180W.

Selve monteringen er utrolig nem, og heldigvis har Noctua ikke lavet et system, hvor de prøver at gøre det mere kompliceret, end det behøver. Det gør også at man meget hurtigt kan få gang i systemet med den nye køler.

Ved at det er en luftkøler, og der ingen RGB eller andet lir som skal forsynes, gør det også du behøver ikke alverdens software installeret, hvilket gør at den er utrolig nem at få installeret. Ønsker du at justere på den, foregår det hele i BIOS.

Selve designet, vil mange nok mene er en opgradering, fremfor det tidligere Noctua design, og der er nok mange som også har fravalgt Noctua i sin tid, netop på grund af det knap så neutrale design.

Selvom det er en køler, som ikke beregnet til de tunge workloads og CPU’er, så afspejler prisen det også. Selvom det er Noctua, så ender man ikke med at betale alt for meget ekstra i pris, for at navnet skal stå på. Det gør køleren kan hverves til en fornuftig pris, og stadig sikre stabil ydelse.

Sammenligner vi dog også med den anden Noctua, af de små kølere. Så viser den dog også at Noctua NH-L9x65 chromax.black, godt kunne have endt med et bedre resultat, samtidig med den har sit low-profile design.

Derfor ender det også med at være en 8 ud af 10 i score til NH-L9x65 chromax.black fra Noctua. En blæser, hvor design, pris og ydelse kan forsvares. Den er helt klart et kig værd, hvis du står og skal lave et ITX build eller generelt har strenge krav til køleren skal være lavprofil på grund af plads mangel.

Pros

Nem at montere

lav støjniveau

Ingen software

Neutralt sort design

Pris

Cons

Ydelsen kan findes bedre

Beregnet til mindre CPU’er