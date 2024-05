Notctua lancerer Home serien

Noctua som primært er kendt for PC køling har netop præsenteret deres Home serie som flytter nogen af deres produkter ud i en anden sammenhæng til køling og ventilation af hjemmet.

23 may. 2024 kl. 11:14 Af Kenneth Johansen DEL:

"Noctua stammer fra markedet for PC-køling, men vores blæseres prisvindende ydeevne, støjsvage drift og langsigtede stabilitet er lige så nyttige i forskellige andre anvendelser," siger Roland Mossig (Noctuas CEO). "Vores industrielle kunder samt teknologikyndige gør-det-selv'ere har allerede brugt vores blæsere til anvendelser ud over PC-køling i mange år, så den nye HOME-linje markerer det næste skridt i at udnytte vores teknologier til et bredere omfang af kølebehov og gøre dem mere tilgængelige for et bredere publikum."





Lanceringen af Noctuas HOME-linje omfatter to komplette, brugsklare blæsersæt samt ni modulære tilbehørsprodukter, som alle gør det muligt at anvende Noctuas blæsere til typiske hjem-, kontor- eller flerbrugsventilationopgaver. For eksempel er NV-FM1 et yderst alsidigt, drejeligt beslag til 120 og 140mm blæsere, som ikke kun kan bruges som en simpel stander på skriveborde eller andre flade overflader, men også kan fastgøres til vægge, lofter, møbler eller andre objekter. Til anvendelser, der kræver en stærk, fokuseret luftstrøm, kan den kombineres med den skræddersyede NV-AA1-12 luftstrømsforstærker, som betydeligt forbedrer blæserens ventilationsydelse. Begge produkter er samlet i NV-FS1-sættet med den prisvindende NF-A12x25 blæser, en NA-FC1 blæsercontroller samt den nye NV-PS1 230/115V AC til 12V DC strømforsyning plus et blæsergitter og en forlængerledning. Samlet set er NV-FS1 en robust, premium-kvalitets, støjsvag skrivebords- eller rumblæser, der kan installeres stort set overalt ved hjælp af skruer, kabelbindere eller de integrerede magneter.

NV-MPG1 multi-purpose pakninger er ideelle til at placere en køleblæser oven på A/V-modtagere, DVR'er, videospilkonsoller, stereoanlæg, routere, switches, set-top-bokse eller andre enheder, der har ventilationshuller på toppen. Derimod er NV-MPP1 multi-purpose pads udtænkt til at placere blæsere under enheder, der har ventilationshuller på undersiden. NV-FS2-sættet kombinerer pakningen og puderne med en NF-A12x25 blæser, NA-FC1 controller, NV-PS1 strømforsyning, NA-FC1 blæsercontroller, blæsergitter og forlængerledning, hvilket gør det til en yderst tilpasselig kølepakke, der kan bruges til forskellige enhedskølingsanvendelser, men også som en simpel skrivebordsblæser eller til at forbedre effektiviteten af varmeapparater.

Sidst men ikke mindst er NV-FH2 en endnu mere robust version af den populære NA-FH1 8-vejs blæserhub, skræddersyet til hjem-, kontor- og flerbrugsventilationsanvendelser. Som sådan bytter den NA-FH1’s S-ATA-strøminput ud med en 12V cylinderstik og har et aftageligt dæksel til mekanisk beskyttelse og et rent udseende. NV-SPH1-sættet kombinerer NV-FH2 med den nye NV-PS1 strømforsyning, hvilket giver kunderne en komplet, sikker og certificeret løsning til at forsyne op til 8 blæsere fra lysnettet.

Kombineret med Noctuas eksisterende økosystem af 40, 60, 80, 92, 120, 140 og 200mm blæsere (24V, 12V, 5V med USB-strømadapterkabler) samt forskellige tilbehørsprodukter som blæsergitre og forlænger- eller splitterkabler, giver de nye HOME-line produkter kunderne en betroet, modulær og yderst fleksibel værktøjskasse til at løse typiske køleudfordringer i deres hjem, kontorer og forskellige andre miljøer.