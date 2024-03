Seasonic Magflow

På Computex sidste år fik vi et lille kig på Magflow blæseren fra Seasonic. Nu er de ude i handelen og vi kan se nærmere på blæserne, som har en række rigtigt gode features.

11 mar. 2024 kl. 09:04 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

Daisy Chain Design

Fluid Dynamic Bearings

Simple and Neat Cable Management

Magflow blæserne kan fås i en version med eller uden RGB belysning. Serien er pt kun tilgængelig i 120mm versioner.





En tur rundt om Seasonic Magflow

Selvom der naturligvis er grænser for, hvor meget man kan variere designet på en blæser, der skal passe ind i 120mm standarden, så har Seasonic alligevel gjort et godt forsøg.

Magflow blæserne er lavet i et diskret og ret afdæmpet design med en kombination af sorte og meget mørkeblå materialer. Det kan være svært at se forskel på den almindelige og RGB versionen, da RGB elementerne er ret diskrete.

På RGB versionen er der en RGB ring i centrum af bladene og så endnu en langs indersiden af rammen. Bortset fra dem er RGB og non-RGB versionerne stort set ens.

Der hvor MagFlow blæserne adskiller sig mest, fra langt størstedelen af blæsere på markedet, er den måde de tilsluttes. Både på den måde de tilsluttes til hinanden og den måde de tilsluttes til dit system.

Ser man på blæserne helt alene, vil man hurtigt opdage, at de ikke har nogen kabler tilsluttet. I stedet for har de rundt på rammen små stik af pogo pin typen i en han og en hun version. Samtidigt er der installeret magneter i rammen i forbindelse med de små stik.

Tager man to MagFlow blæsere kan de forbindes let og hurtigt og klikker magnetisk sammen. Det er en overraskende stærk forbindelse, og der skal trækkes en del for at få blæserne fra hinanden igen.

Det betyder, at det er super let at samle tre blæsere til fx sin 360mm radiator, hvad enten det er et custom loop eller en AIO.

For at kunne tilslutte dit system er det blot at bruge en af de medfølgende kabler. De forbindes til blæserne via de samme magnetiske stik og er lige til at klikke på. Da blæserne er forbundet igennem hinanden betyder det, at der kun skal et kabel til at drive hele rækken.

Det samme gør sig gældende for RGB versionen af MagFlow blæserne. Forbinding af flere blæsere og tilslutning af kabler er helt den samme. Den eneste forskel er, at der går både et PWM og et RGB kabel fra stikkene, som skal forbindes.

Daisy Chain metoden sørger dog for, at både PWM og RGB signalet bliver sendt videre fra en blæser til den næste.

Hvis man har behov for at have lidt afstand imellem blæserne, er det stadig muligt at bruge daisy chain metoden. Til det formål har Seasonic sørget for, at der er et kabel med, som kan sende signalet videre.

På den måde kan du forbinde flere sæt igennem dit system, uden at skulle bruge dedikerede PWM stik på dit bundkort. Det gør det både lettere at forbinde blæserne, men også at kontrollere dem bagefter, da de alle kører synkront.

MagFlow RGB blæserne har naturligvis også ARGB stikket, der skal forbindes. Det er rigtigt dejligt at se, at Seasonic har valgt at bruge standard ARGB stik og ikke insisteret på at finde på deres eget system, som man ser hos mange andre.

Det betyder, at de kan forbindes til stort set alle moderne bundkort og på den måde trække ARGB signalet derfra. Det betyder også, at du kan bruge blæserne her, med stort set alle slags RGB software på markedet. Det er dejligt at have så meget frihed til tingene.

Hvis du foretrækker ikke at skulle have installeret mere software, så er det dog også muligt at styre lyset lokalt via den lille hub boks, som er med til blæserne.

Her kan du tilslutte andre ARGB enheder og styre dem samlet via en enhed. Via knapperne på den lille boks, kan du skifte mellem et væld af farver og mønstre på dine tilsluttede enheder.

Den største ulempe her er naturligvis, at den lille boks typisk ender med at sidde gemt inde i dit system. Det betyder, at det ikke lige er til at skifte lys eller mønster uden at skulle åbne op til kabinettet.

SeaSonic har dog givet os en mulighed for at gøre det lettere. Hvis du kan undvære din reset knap på kabinettet, kan du vælge at tilslutte den til den lille kontrolboks. Gør du det, kan du skifte RGB lyset via din reset knap. Det er en smart lille tilføjelse.













Pris

Jeg kan pt finde Seasonic MagFlow blæserne i den triple pack version, som vi har haft til test med en pris på lige over 600 kroner. Det betyder, at de ligger i den dyre ende.

MagFlow RGB har jeg ikke kunne finde en aktuel dansk pris på





Konklusion

Seasonic har lavet et sæt utroligt lækre blæsere med MagFlow serien. Materialer og byggekvalitet er i top, og man er ikke i tvivl om, at man står med et sæt solide blæsere.

Seasonic yder også tre års garanti på blæserne, så de tror selv på deres produkt.

I forhold til forbindelse og tilslutning kan det ikke være lettere. Det hele klikker let og hurtigt sammen, og det er dejligt let at kunne forbinde en hel række af dem, uden at skulle trække kabler for hver enkelt blæser.

Man får dog også lov til at betale for byggekvaliteten og bekvemmelighed, for MagFlow serien er i den dyre ende. Sammenlignet med andre high end blæsere, som fx Silent Wings 4 fra BeQuiet, så matcher de dog prisen meget godt. Alt sammen på trods af, at MagFlow serien har deres fordele med lettere forbindelse og tilslutning.

Så er man på udkig efter high end blæsere og gerne vil nyde godt at let tilslutning og mindre kabelrod, så kan Seasonic MagFLow eller MagFlow RGB være vejen frem.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et smukt sæt blæsere, som ikke er de mest støjsvage på markedet. De er dog nogen af de letteste at forbinde og tilslutte.





Fordele

Gode materialer og byggekvalitet

Super lette at forbinde

Smukt design





Ulemper