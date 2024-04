Silent Wings 4 White

BeQuiet har opdateret deres Silent Wings 4 blæsere, så de nu kan fås i hvid. Det er de samme højtydende blæsere i 120mm og 140 mm varianter, men nu klar til de rene hvide build.

9 apr. 2024 kl. 13:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Flere varianter

Silent Wings 4 White serien spænder ret bredt, alt efter hvad du sigter efter at bruge dine blæsere til. De fås i både 120mm og 140mm og derudover er der dog også High Speed varianter i hver størrelse samt en Silent Wing 4 Pro version.

High Speed varianten er beregnet til brug på radiatorer, hvor man har brug for lidt ekstra kraft for at så optimal airflow igennem radiatorens finner.

Ud over et par fysiske forskelle mellem den almindelige og Pro versionen, så er der også lidt mere tekniske. Mest iøjnefaldende er, at Pro versionen har et max RPM, som er næsten dobbelt så høj som den almindelige. Det afspejler sig så naturligvis også i andre ting som det mulige lufttryk, støjen og airflow.

Der er naturligvis ret begrænsede muligheder for at folde sig ud med en blæser, så længe man skal holde sig inden for standard mål, som skal kunne passe i så mange kabinetter, og på så meget tilbehør som muligt. Det er endnu mere aktuelt i tilfælde som med BeQuiet, hvor de som udgangspunkt ikke kaster sig over RGB og andet lir på hovedparten af deres produkter.

Som nævnt tidligere findes Silent Wings 4 White i både 120mm og 140mm versioner, og ud over forskellen i størrelse, er der ingen fysisk forskel der hvis man sammenligner direkte mellem den almindelige og Pro versionerne.

Umiddelbart er der ikke den store forskel mellem de to typer af Silent Wings 4 White blæserne. Det er dog tydeligt, at Pro versionen har en noget mere kvadratisk og lukket ramme end den almindelige version.

Fælles for begge typer er at de kommer med aftagelige hjørner. Der er to typer af hjørne med i kassen til blæserne.

Den ene er den klassiske, som vi kender, beregnet til montering med en skrue. Det kan enten være til skruemontering i et kabinet, eller på en køleløsning, som en radiator eller lignende.

Den anden er med et meget smallere hul, som er beregnet til montering med BeQuiets Push Pin montering. Med den metode bruger man det medfølgende tilbehør og kan montere blæseren uden brug af værktøj. Det er dog ikke alle steder man kan bruge den montering.

Pro versionen adskiller sig også på stik og kabel, som har fået en lille opgradering her. Pro versionen kommer med et lækkert blødt sleeved kabel med et low profile stik. Begge versioner er naturligvis med PWM stik.

Begge de to versioner af Silent Wings 4 White kommer, som navnet også antyder, i et helt hvidt design, hvor selv klistermærket på blæserne er uden den ellers ikoniske BeQuiet orange farve.

Lydniveauet har naturligvis altid været en central ting hos BeQuiet. Det er også tilfældet med Silent Wings 4, som jo burde leve op til deres navn.

BeQuiet angiver selv max dBA niveau for den almindelige version ved 100% RPM til 18,9, mens Pro versionen kommer helt op på 36,9 dBA. Det kan ikke ligefrem kaldes stille sammenlignet med andre BeQuiet produkter.

Det er dog helt med vilje fra BeQuiets side. De har med Pro versionen bevæget sig ud over de normale niveauer, de sigter efter. Det er sket for at give brugerne muligheden for de højere RPM og dermed højere ydelse, hvis man ønsker det.

Ved lavere omdrejninger er Silent Wings 4 Pro stadig en stille blæser.

Pro versionen har også fået en fysisk mulighed for at angive indstillingerne for hastigheden. På bagsiden af blæseren er der en lille kontakt som manuelt kan skifte imellem medium, high-speed og ultra-high-speed indstillinger.





Blæsere der lever længe

BeQuiet opstiller gode forventninger til deres Silent Wings 4 serie. Den noterede forventede levetid er på 300.000 timer. Oven i det stiller BeQuiet fem års garanti for deres Silent Wings 4 blæsere.

Hvis de 300.000 timer holder vil Silent Wings 4 være en blæser, som man kan give videre til sine børn med mere end 30 års forventet levetid ved uafbrudt brug.

Silent Wings 4 White lander i butikkerne i dag med en vejledende udsalgspris, angivet af BeQuiet, på 180 kroner for Silent Wings 4 White 120mm, 190 kroner for for Silent Wings 4 White 140mm, 240 kroner for Silent Wings PRO 4 White 120mm og endeligt 250 kroner for Silent Wings PRO 4 White 140mm.