Tryx Panorama 240

TRYX PANORAMA 240 repræsenterer en avanceret løsning inden for væskekøling med et moderne design og integreret AMOLED-skærm, som giver brugerne mulighed for at overvåge temperaturer og tilpasse visuelle elementer. Denne køler er udviklet til at imødekomme behovene hos både gaming-entusiaster og professionelle brugere, som kræver høj ydeevne og effektiv temperaturstyring. I denne test vil vi evaluere kølerens funktionalitet, køleeffektivitet og brugervenlighed samt undersøge, hvordan dens visuelle og teknologiske egenskaber skiller sig ud på markedet.

Inden vi skal have kigget nærmere på Panoroma 240 fra TRYX har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851

LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851 AMD Socket: AM4, AM5

AM4, AM5 Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

120 mm x 120 mm x 25 mm Fan Speed (100%): 1850 rpm

1850 rpm Noise Level (100%): 27,86 dB

27,86 dB Pressure: - mm H2O (Max)

- mm H2O (Max) Pump speed (rpm): 2600

2600 Pump connector: 4-pin

4-pin RGB connector: -

- Tube length (mm): 400

400 Size & Weight radiator (H x W x D) 279,5 x 120 x 30 mm 1.420g



Rundt om TRYX Panorama 240

PANORAMA 240 fra TRYX kombinerer høj køleeffektivitet med et unikt design, hvor en kurvet AMOLED-skærm omfavner to sider af pumpehovedet. Skærmen giver brugeren mulighed for at overvåge temperatur og ydelse i realtid, samtidig med at den tilbyder omfattende muligheder for visuel personalisering med grafik og animationer. Denne avancerede skærmløsning gør køleren til et markant, futuristisk element i ethvert system og sikrer både praktisk information og stilfuldt udseende i én samlet pakke.

Når du køber TRYX PANORAMA 240, får du en AIO-køler med en kurvet AMOLED-skærm, der dækker to sider af pumpehovedet. Der medfølger to 120 mm ROTA PRO-blæsere for effektiv og støjsvag luftstrøm, samt monteringsbeslag til Intel LGA 1851/1700/1200/115X og AMD AM5/AM4 sokler, så køleren passer til forskellige systemer. For optimal varmeoverførsel mellem CPU og køler er der inkluderet termisk pasta. Æsken indeholder desuden en brugervejledning og de nødvendige installationsværktøjer, hvilket gør det nemt at installere og få optimal ydelse fra køleren.

De medfølgende ROTA PRO-blæsere er 120 mm enheder designet til at levere effektiv køling med minimal støj. De anvender magnetisk levitationsteknologi, hvilket reducerer friktion og forlænger levetiden. Blæserne har et bredt omdrejningsområde, der kan tilpasses systemets behov, og deres optimerede bladdesign sikrer en høj luftgennemstrømning. Desuden er de udstyret med vibrationsdæmpende monteringspunkter, hvilket yderligere reducerer støjniveauet under drift.

TRYX PANORAMA 240's pumpehoved er designet med en kurvet AMOLED-skærm, der dækker to sider og skaber en unik visuel oplevelse. Denne skærm viser realtidsdata som temperatur og ydeevne, og giver brugeren mulighed for at tilpasse visuelle effekter, hvilket gør køleren til et centralt element i computeren. Pumpehovedet er bygget til effektiv væskestrøm, hvilket sikrer pålidelig varmeoverførsel og bidrager til optimal køling, selv under intens belastning. Det avancerede design kombinerer stil og funktionalitet, hvilket gør det til en både praktisk og æstetisk tilføjelse.

TRYX PANORAMA 240 er udstyret med en 240 mm radiator, der måler 297,5 mm i længden, 120 mm i bredden og 30 mm i tykkelsen. Radiatoren er fremstillet af aluminium, hvilket sikrer effektiv varmeafledning. De tilhørende slanger er 400 mm lange, hvilket giver fleksibilitet ved installation i forskellige kabinetter. Slangerne er 40 % tykkere end tidligere generationer, hvilket øger vandvolumen og forbedrer flowhastigheden, hvilket resulterer i bedre køleeffektivitet.

Montering

Monteringen af TRYX PANORAMA 240-køleren er designet til at være intuitiv og tilpasset både Intel og AMD systemer. Først monteres de medfølgende beslag, som er kompatible med Intel LGA 1851/1700/1200/115X og AMD AM5/AM4 sokler, på bundkortet.

Radiatoren kan herefter fastgøres til kabinettet, typisk i toppen eller fronten, alt efter kabinettets udformning. De 400 mm lange slanger giver fleksibilitet til at placere radiatoren uden problemer. Til sidst monteres de to 120 mm ROTA PRO-blæsere på radiatoren, og hele enheden tilsluttes via de nødvendige kabler. Dette setup sikrer effektiv køling og et elegant udseende.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I9 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 26 grader

Blæserhastighed: ~ 1850 RPM

TDP: 198W

TRYX PANORAMA 240 opnår en delta temperatur på 5 grader i idle-tilstand, hvilket er højere end de fleste andre modeller i testen, som ligger mellem 3 og 4 grader. Den eneste køler med en markant højere delta temperatur er EK Nucleus AIO CR240 Dark, der når op på 9 grader. Selvom PANORAMA 240 tilbyder et unikt design og visuel flair med sin AMOLED-skærm, viser denne måling, at dens køleevne i idle-tilstand er en smule mindre effektiv sammenlignet med konkurrenterne. Dette kan være relevant at overveje for dem, der prioriterer lav temperatur frem for æstetik.

TRYX PANORAMA 240 præsterer imponerende i load-testen med en delta temperatur på 43 grader, hvilket er den laveste blandt de testede kølere. Denne temperatur indikerer en særdeles effektiv køling under belastning, og PANORAMA 240 overgår konkurrenter som BE QUIET! LIGHT LOOP 240 med 46 grader og langt de fleste andre kølere, som ligger mellem 49 og 59 grader. Køleren opnåede dette resultat med et strømforbrug på 198W under testen.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Tryx Panorama kommer først i handel den 27. november. Men vi er blevet oplyst om en pris på:





SRP ARGB Version

360mm – 2999 DKK

280mm – 2849 DKK

240mm – 2699 DKK

SRP non ARGB

360mm – 2899 DKK

280mm – 2749 DKK

240mm – 2599 DKK

Konklusion

TRYX PANORAMA 240 AIO-køleren er en visuelt imponerende køleløsning, der skiller sig ud på markedet med sit kurvede AMOLED-display, der ikke kun giver praktisk temperaturinformation, men også tilføjer et æstetisk præg til enhver computer. Køleren har et væld af funktioner og tekniske specifikationer, som gør den velegnet til både gaming og professionel brug. Vores test blev udført på et kraftigt system med Intel I9 12900K og understøttende hardware, og resultaterne viser tydeligt kølerens styrker og svagheder.

I idle-testen, hvor systemet er i ro, opnåede TRYX PANORAMA 240 en delta temperatur på 5 grader. Dette resultat er en anelse højere end flere konkurrerende kølere, der ligger mellem 3 og 4 grader, og det tyder på, at køleren måske ikke udmærker sig i idle-tilstand. Dette kan skyldes, at designet og funktionaliteten i højere grad er fokuseret på præstation under belastning end lav idle-temperatur. For brugere, der søger lav temperatur i hviletilstand, kan dette være en ulempe, især hvis de vægter køleydelse over æstetik.

Under load-testen udmærkede TRYX PANORAMA 240 sig imidlertid som den bedst præsterende køler med en delta temperatur på 43 grader, hvilket er lavere end alle andre testede kølere. Med blæserhastigheder omkring 1700 RPM og en strømforsyning på 198W holdt køleren temperaturen stabil, hvilket vidner om dens effektivitet, når systemet arbejder hårdt. Denne ydelse gør køleren til et attraktivt valg for dem, der kører tunge programmer eller spiller krævende spil, hvor temperaturkontrol er kritisk.

En anden fordel ved PANORAMA 240 er dens støjniveau. Målinger viser, at køleren arbejder stille og effektivt, selv når blæserne kører på fuld hastighed, hvilket gør den velegnet til brugere, der ønsker en lydsvag løsning uden at gå på kompromis med ydeevnen. Køleren er også let at montere og leveres med montagekit, der passer til en bred vifte af Intel- og AMD-sockets, hvilket gør den fleksibel og kompatibel med de fleste systemer.

En væsentlig ulempe ved TRYX PANORAMA 240 er prisen. Med en vejledende pris på 2699 DKK for ARGB-versionen af 240 mm-modellen placerer den sig i den højere ende af prisskalaen for AIO-kølere. Selvom dens unikke design og AMOLED-skærm giver den et luksuriøst udtryk, kan det være vanskeligt at retfærdiggøre denne pris for brugere, der primært søger høj køleeffektivitet uden de visuelle funktioner.

Samlet set er TRYX PANORAMA 240 en premium AIO-køler, der kombinerer effektiv køling under belastning med et unikt design og lavt støjniveau. Dens ydeevne under load gør den særligt attraktiv for krævende brugere, men den lidt højere idle-temperatur og den høje pris kan være afskrækkende for dem, der primært søger funktionalitet til en lavere pris. Køleren er derfor bedst egnet til entusiaster, der værdsætter både funktion og form i deres setup.

TRYX PANORAMA 240 scorer 8 ud af 10 sammen med ”Enthusiast Only” award. Dens imponerende ydeevne under belastning og unikke design vejer tungt, men den høje pris trækker en smule ned.

Fordele

Nem at montere

Lavt støjniveau

Flot ydelse under load

Montagekit til mange sockets

Unikt design

Ulemper

Pris

Score: 8 + Enthusiast Only