AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-10-01 07:26:00

ASUS Lyra Trio Mesh WiFi System

Har du et stort hus og er WiFi et problem der hjemme? Så er løsningen for dig måske et Mesh WiFi system. Vi har set nærmere på Lyra Trio fra velkendte ASUS, som består af hele tre trådløse enheder som snakker sammen for at skabe ét netværk med en dækning på op til 500 m2!

Mesh WiFi systemer er for alvor ved at finde deres vej til de private forbrugere, hvor det hidtil kun er noget vi har set på skole og andre store bygninger. I takt med at flere og flere af vores enheder bliver trådløse og der kommer flere og flere af dem, stiller det også større og større krav til vores trådløse opsætning der hjemme. Det er ikke længe siden vi så på Deco M9 Plus systemet fra TP-Link som vi var yderst imponerede over her på Tweak, på trods af det ret heftige prisskilt.

Nu melder ASUS sig også ind i kampen med deres Lyra Trio system, som er betydeligt billigere end M9 Plus systemet fra TP-Link, men hvordan er ydelsen så? Med en rækkevidde på op til 500 m2 ifølge ASUS selv, er der lagt i kakkelovnen for endnu et seriøst mesh system med vild dækning og hastigheder. Hvordan det forholder sig i realiteten og meget mere skal vi se nærmere på i denne test. Som altid starter vi dog ud med at få det tekniske overblik i form af specifikationerne og hvilke features Lyra Trio tilbyder.

Vi starter med vores egen videopræsentation af produktet:

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi ASUS’ hjemmeside og fundet en række oplysninger på Lyra Trio systemet til jer. Da der er et utal af specifikationer på deres hjemmeside, har jeg valgt at udsøge de mest relevante til jer, og listet dem op herunder sammen med et par billeder. Ønsker du at se de fulde specifikationer kan du klikke HER, og blive sendt direkte til deres hjemmeside:

Type: Mesh WiFi system

Dækning: Op til 500 m2

WiFi standarder: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Antenner: 3 stk indbygget i hver Lyra enhed

Sende/modtage system: MIMO, 3x2.4 GHz + 3x5 Ghz

Indbygget hukommelse: 32MB Flash og 128 MB RAM – pr. enhed

Kryptering: WPA2-PSK

Porte indbygget: To stk. RJ45 Gigabit WAN/LAN

OS Support: Windows 7 eller nyere, Linux og MAC OS X 10.1 eller nyere

Dimensioner: 135.1 x 123.2 x 77.9 mm

App kontrol: Lyra App for både Android og iOS

Features:

- Smart Connect

- Forældrekontrol

- Traditional QoS

- Gæstenetværk : 1

- AiProtection Classic

- VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, OpenVPN Server

- VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client

- VPN Pass-Though :IPSec, PPTP, L2TP

- Bandwidth Limiter

Unboxing og en tur rundt om Lyra Trio enhederne

Lyra Trio systemet kommer i en blå/hvid kasse hvor vi på fronten finder et stort billede af de tre inkluderede Lyra enheder, samt modelnavnet med teksten ”Corner to Corner Wi-Fi” – hvor vidt dette holder stik må vi se lidt senere.

Bagsiden af kassen byder på lidt forskellige features samt illustreringer om hvordan netværket virker og hvor hurtigt det er i forhold til traditionelle mesh systemer. Der bliver desuden også gjort opmærksom på at der er indbygget virus beskyttelse i hver enhed så du altid er beskyttet – fedt! Med kassen åbnet op bliver vi mødt af de tre Lyra enheder øverst i kassen, lad os få dem ud af kassen og se hvad man ellers får med.

Med alt indhold i kassen lagt ud på bordet, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Vi finder følgende:

3x ASUS Lyra enheder

3x Strømadapter

1x LAN kabel

1x Manual/quickstart guide

Hver Lyra enhed måler beskedne 135.1 x 123.2 x 77.9 mm i størrelsen, og vejer lige omkring 200 gram. Dette er faktisk ikke alverden, og som vi kan se på billedet nedenfor er strømadapteren faktisk ret stor i forhold til selve Lyra enheden. Men hvad med designet, er jeg den eneste der syntes det minder om et rumskib?

Som navnet Lyra Trio antyder, er der tre enheder inkluderet i kassen. De tre enheder er fuldstændig identiske og det er dermed lige gyldigt hvilken enhed man gør til den primære enhed som skal kables til dit modem. Lad os tage en tur rundt om den ene af de tre enheder og se hvad der er af tilslutningsmuligheder med videre.

På fronten af hver enhed, hvis man kan kalde den det, finder vi et diskret ASUS-logo. Alle tre enheder er hvide med blå detaljer inde i buen som indeholder antennerne. På bagsiden finder vi ud over et strømstik også to RJ45 gigabit porte. Den gule er udelukkende til LAN forbindelser, mens at den blå er både til LAN og WAN – som skal bruges til den primære enhed der tilsluttes modemmet.

Med andre ord er der én enkelt LAN port på den primære Lyra enhed, mens du har to at lege med på de to andre der taler trådløst. Nu vi er ved portene, så er det lidt en skam at der ikke er nogen USB-porte af finde på Lyra enhederne. Det havde været fedt at kunne tilslutte en ekstern direkte til netværket, som ved Deco M9 Plus systemet fra TP-Link.

En ting som jeg dog savnede ved Deco M9 Plus, var muligheden for at hænge enhederne på væggen/loftet. Denne mulighed tilbyder Lyra heldigvis da der er et skruehul i midten på hver enhed, så man selv kan vælge hvordan den skal vende – lækkert at se. Skulle man ikke ønske at hænge sine Lyra enheder op, er der også tre gummifødder på hver enhed så de kan stå normalt.

I buen med antenner, eller hvad vi skal kalde den er også stedet hvor vi finder indikator dioderne på Lyra enhederne. Der er et aflangt lyspanel på hver enhed, som indikerer hvilken status hver enkelt enhed har, og om der skulle være noget galt eller andet. Det blev de sidste ord i vores tur rundt om Lyra enhederne, nu er det blevet tid til at tage et nærmere kig på App’en og opsætningen af systemet!

Opsætning gennem Lyra App – Gennemgang og muligheder

Ganske som ved Deco M9 Plus systemet fra TP-Link, skal man en tur ind og hente en App for at få liv i Lyra enhederne. Lige meget om du er til Android eller iOS enheder, kan du finde App’en ved navn ASUS Lyra og komme i gang. Når denne er installeret og åbnes op, mødes du af synet på det første billede herunder. Eftersom at vi skal sidde et nyt Lyra system op, trykker vi på START.

Her efter bliver vi bedt om at vælge hvilken Lyra enhed vi ønsker at opsætte – i vores tilfælde er dette naturligvis Lyra Trio. Vi bliver derefter sendt til det tredje billede, som gør os opmærksom på hvad vi skal bruge for at komme i gang. Med det fundet frem trykker vi på næste.

Nu skal der strøm på den første Lyra enhed, så dette gør vi naturligvis – opsætningen er meget slavisk og fortæller hvad du skal gøre så selv hr. og fru Danmark kan finde ud af det. Når der er sat strøm til den første Lyra enhed, skal den forbindes til modemmet med et LAN kabel – tjek. Når både strøm og LAN kablet er tilsluttet skal man vente på at Lyra enheden lyser vidt hvor efter man kan søge efter den via Bluetooth.

Som vi kan se på første billede nedenfor fremgår den første enhed som: Trio (ASUS_4C_AMAPS) – vi trykker på denne og får kort efter beskeden at enheden er fundet og at det nu er tid til at vælge hvilken placering denne har. Eftersom min første Lyra enhed er placeret i stuen, vælger jeg naturligvis Living Room som er den øverste mulighed på listen. Skulle der ikke være en mulighed der passer til dig, kan du vælge custom i bunden og selv navngive.

Med navnet/placeringen valgt er det blevet tid til at få den første Lyra enhed på internettet – vi trykker på næste. Efter at Lyra enheden har fået forbindelse til internettet, er næste skridt at få WiFi op at køre, vi skal have valgt et navn og en kode. Når navnet og koden til det trådløse netværk er valgt, skal der også laves et login til Lyra, således at du altid kan logge ind og foretage ændringer – vi holder det simpelt med ASUSLyra som både navn og kode, men det kan være en god ide at vælge noget mere kryptisk når du sidder dit system op!

Med det trådløse netværk navngivet og router login oprettet er den første Lyra enhed oppe og kører og du kan i princippet allerede nu logge på og være på internettet, men vi har jo to Lyra enheder mere der venter på at få forbindelse. Vi trykker derfor på ”Set up next Lyra?” knappen, og bliver mødt af synet på billede to nedenfor. Vi bliver nu bedt om at finde endnu en Lyra enhed og finde et godt sted til den. ASUS kommer med gode råd om hvor enheden kan opstilles og hvad man skal være opmærksom på.

Enhed nummer to skal være i nærheden af den første, og gerne i et åbent område så den ikke er spærret ind blandt en masse bøger eller lignende. Du kan gå rundt med enheden du bruger til at opsætte med og ”skanne” efter om der er god forbindelse. På billede to nedenfor befinder jeg mig i mit soveværelse på anden sal, og som vi kan se i Lyra App’en er der her rigtig god forbindelse. Med den anden Lyra enhed tilsluttet strømmen, venter vi blot på at den lyser hvidt hvorefter vi kan trykke ”Opret forbindelse” og vente på enheden tilsluttes og tildele den et navn/placering. Når dette er gjort er den anden Lyra enhed oppe og kører og man kan gå videre til den tredje og sidste enhed. Dette vælger vi dog ikke at vise, da det foregår fuldstændig på samme måde som Lyra enhed nummer to.

Vi har nu hele Lyra Trio systemet oppe og kører og kan nu gå ind og se på hvilke muligheder App’en ellers tilbyder. Når man åbner App’en op, bliver man mødt af det netværkskort, samt muligheden for let at dele netværksoplysningerne så andre kan komme på WiFi. Man bliver også gjort opmærksom på hvis ens kode er for svag – som er tilfældet hos os da jeg blot valgte: 12345678, og andre nyttige oplysninger såsom real-tid trafik og virusbeskyttelse.

Ved at trykke på de tre streger øverst i venstre hjørne får man en dropdown menu med en masse forskellige funktioner. Netværkskortet er det vi så på den første side øverst, mens at trafikstyring gør det muligt at begrænse hvor meget hastighed der bruges på det trådløse netværk, eller vælge forskellige profiler over hvad der skal prioriteres først – hvis du for eksempel spiller meget online, kan det være en fordel at prioritere dette.

Gæsteadgang giver som navnet antyder, mulighed for at oprette et gæstenetværk hvis du ikke ønsker at personer der besøger dig skal have fuld adgang til det hele. Det kan være du har en NAS server stående som kun du ønsker adgang til, mens at gæsterne må nøjes med adgang til internettet.

I menuen familile medlemmer, kan du som navnet antyder oprette din familie på netværket og koble dem til de enheder der er tilsluttet. Det kan være at du ønsker at netværket for børnenes enheder skal slukke klokken 21:00, og at de ikke må besøge bestemte hjemmesider – dette er en mulighed her.

Under settings, kan du foretage de mere avancerede indstillinger på WiFi systemet. Her kan du ændre netværksnavnet, kode samt DNS og WAN-indstillinger. Du kan også ændre blokere enheder og foretage ændringer på DHCP IP-delen af netværket. Settings er også stedet hvor opgradering af firmwaren foregår, og hvor du kan se netværkets IP og MAC adresser. Der er desuden også mulighed for at slukke de indbyggede dioder på hver Lyra enhed, hvilket er et stort plus i bogen da der er virkelig knald på lyset især når det er mørkt.

Overall foregik opsætningen af Lyra Trio systemet ganske smertefrit og der var ikke de store problemer. Dog virker softwaren ikke helt færdig på nogle punkter, da der er steder hvor den er engelsk eller meget dårlig oversat. Jeg havde også problemer med at få lov til at opdatere firmwaren efter at have sat netværket op. Det endte med at jeg måtte genstarte min telefon, hvorefter jeg fik lov til at opdatere firmwaren. Disse småfejl kan højst sandsynligt løses med en opdatering eller to fra ASUS’ side, så skaden er ikke større. Men sammenlignet med App’en til Deco M9 Plus systemet fra TP-Link, virkede Lyra langt fra som et stykke færdigt software. Men nok om det, lad os som det næste se på hvilken performance Lyra Trio systemet var i stand til at levere!

Hastighedstest og et kig på rækkevidden!

Vi har nu været en tur rundt om de tre Lyra enheder, og fået hele systemet sat op og klar til at levere Wifi i hele hjemmet. Men hvilken ydelse kan vi forvente af ikke bare en, men hele tre enheder? Som i mine tidligere tests af trådløse routere, har jeg igen valgt at fokusere på det trådløse netværk, da det kablede gigabit netværk måske ikke er så relevant at se på længere. Alle nyere routere yder stort set identisk med en kablet forbindelse, så vi ved jo alle, hvad vi kan forvente her.

Min test består i stedet i at teste det trådløse netværk, da det jo er hele pointen med Lyra Trio systemet – voldsom rækkevidde og dækning uden døde steder. Jeg får mit internet ind via en fiberboks i stuen, så det var her den første Lyra enhed var placeret. Mit hus er i to plan, så jeg valgte at smide enhed nummer to ovenpå i soveværelset som er placeret i midten på første sal (et loft/gulv og to vægge fra første enhed). Den tredje enhed blev placeret i mit bryggers som er i det stikmodsatte hjørne af huset i stueetagen (fire indervægge fra den første enhed). I min test af TP-Link Deco M9 Plus placerede jeg enhederne på de samme lokationer, så mine testresultater fra den test, kan sammenlignes direkte. Du finder testen af TP-Link Deco M9 Plus ved at klikke HER.

De tre billeder ovenfor viser Lyra enhederne placeret rundt omkring i hjemmet – IKKE hvor de var under testen! Designet er specielt og passer ikke ind alle steder i min optik.

Mit hus er på lige knap 140 m2, så det burde altså være forholdsvis let for Lyra systemet at fylde hele huset og dele af haven med Wifi, eftersom Asus hævder at Lyra Trio systemet kan dække op til 500 m2! For at finde ud af hvilke hastigheder og dækning Lyra Trio systemet kunne levere, valgte jeg at bruge to stykker software, ganske som i min test af Deco M9 Plus systemet fra TP-Link. Først og fremmest brugte jeg velkendte speedtest.net som ganske enkelt er en hjemmeside der kan teste hvilken internet hastighed du har.

Jeg betaler for en 100/100 Mbit forbindelse hos Stofa, og har som regel mellem 105-110 Mbit når jeg tester på kabel. I mine grafer herunder har jeg både testet hastigheden med min OnePlus 6 smartphone, samt min Lenovo bærbar som er udstyret med et Intel Dual Band Wireless-AC 3160 netkort – altså mere end nok båndbredde for en 100/100 linje. Lige meget hvor jeg befandt mig i huset, havde jeg over 100 Mbit, det var kun når jeg bevægede mig udenfor at hastigheden kom en lille smule derunder. Dette må siges at være et ganske fint resultat. Som Deco M9 Plus er Lyra Trio systemet dog i stand til at køre med meget højere hastigheder (i teorien) som vi vil teste som det næste, under graferne nedenfor.

For at se hvor meget hastighed og dækning Lyra Trio systemet rent faktisk var i stand til at levere, hentede jeg programmet LANSpeedTest, som jeg også har brugt i mine tidligere router tests. Jeg brugte min bærbare computer til at gå rundt omkring i huset og udenfor på de udvalgte lokationer. Enheden der blev up – og downloadet til, var min stationære computer som var tilsluttet netværket med LAN kabel, og med en SSD som det valgte drev for at undgå nogle flaskehalse, og få det mest retvisende resultat over hvad Lyra Trio systemet var i stand til. Den tredje graf ovenfor taler mere eller mindre for sig selv. Der er rigtig gode hastigheder at hente og dækningen/rækkevidden imponerende, lige meget hvor man bevæger sig i ”nettet” af Wifi – lækkert at se!

Der er ingen tvivl om at der virkelig er fart over feltet når man er logget på Lyra Trio netværket, selvom at Deco M9 Plus systemet er lige en tand hurtigere overall. Hvad end jeg befandt mig inde i mit hus eller sågar udenfor, var der vilde hastigheder og god dækning. Ganske som ved min test af Deco M9 Plus systemet, var der især gode hastigheder i stuen hvor man kan sige at ”hoved” Lyra enheden var tilsluttet, da det var denne enhed der havde en switch koblet på hvor den stationære computer og resten af mine kablede enheder var tilsluttet. Når den trådløse enhed har forbindelse til den primære Lyra i stuen, skal den ikke ”snakke” med de andre for at få trafikken flyttet videre til stationæren, men kan gå direkte til kilden – det er det vi ser med de vilde overførselshastigheder på lige under 400 Mbps i grafen ovenfor.

Hastighederne de andre steder i huset hvor de tre Lyra enheder skal snakke sammen, er også mere end godkendte. Faktisk var hastighederne omkring 300 Mbps eller over alle steder inde i huset og omkring 250 Mbps udenfor. Alt i alt kunne man ikke ønske sig meget bedre resultater end hvad Lyra Trio systemet leverede i de tre ugers tid jeg brugte det. Jeg oplevede på intet tidspunkt nogle udfald eller andre underlige ting på netværket – det virkede bare. Sammenlignet med Deco M9 Plus systemet fra TP-Link er Lyra betydeligt billigere at erhverve sig, men leverer stadig en formidabel ydelse. Dog vil jeg sige at softwaren som Asus har lavet godt kunne klare en overhaling på nogle punkter, da der er nogle dårlige oversættelser og andre ting der kunne gøres på en lettere måde. Men når først Lyra systemet er oppe og kører, er der ikke noget at komme efter – lad os få snakket pris og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 24/09 2018 kan Lyra Trio sættet findes på nettet til lige over 2000,- DKK. Dette er faktisk hvad jeg vil kalde for en ganske fornuftig pris, da det alligevel er i dette prisleje sværvægts routerne som har lange rækkevidder ligger på. Med tre enheder i Lyra Trio, er jeg dog ret sikker på at dette mesh system vil levere bedre dækning end én enkelt kraftig router. Oven i hatten får du også den super simple betjening via App’en.

Alle detaljerne på Lyra Trio, kan naturligvis også findes direkte hos ASUS selv. Klik blot på banneret med deres logo herunder, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Lad os få samlet tankerne og sat de sidste ord på vores test af Lyra Trio systemet fra ASUS. Efter allerede at have kigget på et lignede system af TP-Link, vidste jeg nogenlunde hvad jeg havde i vente da jeg gik i gang med at sidde Lyra systemet op – blev mine forventninger indfriet? Kort sagt, både og. Lad os starte med det åbenlyse som mange sikkert først bemærker når de kaster blikket på Lyra enhederne – designet. Personligt er jeg ikke fan af dette rumskib lignende design som ASUS har valgt, og havde meget svært med at få det til at passe ind i mit hjem, måske jeg er for gammeldags? Med det sagt, så er der dog en ting ved designet som Lyra gør bedre end Deco M9 Plus systemet. Det er nemlig muligt at hænge Lyra enhederne på væggen/loftet da der er skruehuller til netop det formål. Selvom det er en lille ting er det alligevel et stort plus i min bog.

Der er dog også ting hvor Lyra halter efter, såsom manglen på USB-porte på enhederne. Hvor Deco M9 Plus har mulighed for at tilslutte eksterne medier og dele dem på netværket via USB, er dette ikke en mulighed med Lyra. Lige ledes kunne Lyra App’en også godt trænge til en overhaling på nogle punkter. Der er mange steder hvor der er dårligt oversat engelsk og App’en ikke vil helt som man selv vil. Dette kan naturligvis løses med en opdatering eller to, og den virker som den skal for det meste så skaden er reelt ikke så stor som den måske lyder.

En ting der i den grad virker uden problemer, er den dækning og de hastigheder som Lyra Trio systemet sparker fra sig. Jeg blev positivt overrasket da jeg gik i gang med at lave mine hastighedstests. Eftersom at min internethastighed hedder 100/100 Mbit, var jeg mere eller mindre klar over at denne hastighed ikke ville blive noget problem, og jeg fik ret. Jeg havde dog ikke regnet med at vi skulle op og lege med de samme hastigheder som det 1000 kroner dyrere Deco M9 Plus system. Som det fremgik i den sidste graf under test afsnittet, havde jeg uden problemer omkring 300 Mbit inde i huset, mens at terrassen havde 250 Mbit. Dette er minimalt langsommere end Deco M9 Plus systemet, som altså koster betydeligt mere.

Alt i alt har ASUS skabt et fint mesh WiFi system med deres Lyra Tro, som vil være mere end nok for langt de fleste normale brugere. Så længe du kan leve med ikke at kunne tilslutte USB-enheder og det ret specielle design som enhederne har, så er der ikke meget der taler for ikke at springe på Lyra vognen. Det skulle da lige være at det kun er muligt at styre systemet via Lyra App’en som altså kunne være en smule bedre. Hvis du ønsker at foretage avancerede indstillinger på din router, er dette ikke systemet for dig – hvilket heller ikke var tilfældet med Deco M9 Plus. Her er der tale om systemer der skal være lette at arbejde med og levere gode forbindelser, og disse ting lever Lyra Trio i den grad op til. Scoren hedder derfor 8/10 samt en velfortjent Safe Buy award!

Godt

Forholdsvis simpel opsætning via Lyra App

Mulighed for væg/loft montering

Super simpel og let administration af netværket

Det indbyggede lys kan slukkes

Integreret virusbeskyttelse

Overall god dækning og gode hastigheder

Smart HUB integration med Alexa

Prisen er fordelagtig – stor dækning kontra én router

Knap så godt

De avancerede muligheder er begrænset – kun App kontrol

Ingen USB-porte til eksterne harddiske etc.

Lyra App’en kunne godt bruge nogle småjusteringer

Meget specielt design (for nogen)

Score: 8 + Safe Buy award