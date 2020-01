AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2018-11-09 06:21:00

Razer Sila gaming router

Gaming og stabilt internet er to ting der efterhånden hænger sammen som Gøg og Gokke. I denne test har vi kigget nærmere på Razer Sila, som er en router der henvender sig til gameren.

Vi skriver 2018, og mange af de ting vi foretager os, er på en eller anden måde afhængige af en stabil internetforbindelse. Hvad enten der er streaming af film, serier eller flow tv, e-mail, sociale medier, søgning af madopskrifter eller gaming, så er der intet værre end en internetforbindelse der konstant falder ud og er ustabil. Og når man som gamer bliver ramt af lag, fordi internettet endnu engang er ustabilt eller langsomt, så kan man hurtigt føle, at det er ens udbyder den er gal med.

I nogle tilfælde er det dog ens eget udstyr den er gal med, og især routeren har rigtig meget at sige, når man f.eks. skal bruge en stabil trådløs forbindelse.

Lad os starte ud med præsentationsvideoen:

Med en visuel præsentation af Gaming Routeren - Razer Sila, er vi klar til et skridt videre.

Here’s a router with the ultimate performance that keeps you in control. Meet Razer Sila—our first gaming router that isn’t just built to deliver unhindered speed, but lets you prioritize your applications for smooth wireless gaming performance. Say goodbye to congested WiFi networks and experience reliable throughput anytime and anywhere at home. - Razer

Razer har med deres Razer Sila router, forsøgt at bygge en router, der henvender sig specielt til gameren. På papiret lyder deres salgspitch også virkelig smart og fancy, lidt ligesom når RGB-belysning fremhæves som et salgsargument på et 9000,- grafikkort. Så vi er naturligt skeptiske, når Razer lover os ”ultimativ ydelse” til gaming, især over WiFi.

I denne test dykker vi derfor ned og tjekker denne såkaldte ”gaming router” ud og undersøger hvad der præcist gør den egnet til ”gaming” stemplet.

Det tekniske

Inden vi dog kigger nærmere på selve produktet, skal vi lige have de tekniske specifikationer med. Og her er der ingen tvivl om, at Razer på papiret er med helt fremme hvad angår specifikationer.

At a glance

Razer FasTrack to prioritize gaming applications

Congestion-free WiFi channels

Reliable, widespread connectivity

Zero downtime and fast speeds

iOS and Android app for easy management and support

Wireless

Tri-Band AC3000

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- 802.11n: up to 400 Mbps

- 802.11ac: up to 1734 Mbps + 866 Mbps

- 802.11n: up to 400 Mbps - 802.11ac: up to 1734 Mbps + 866 Mbps Encryption

WPA / WPA2-PSK

Antenna

9 x internal industrial-grade antennas

Features

Razer FasTrack QoS Engine

Multi-Channel Zero-Wait DFS

Tri-Band mesh support with dedicated backhaul channel

Multi-User MIMO & Beamforming technology

Intelligent active steering

Isolated guest network support

Simplified app setup via Android or iOS

Interfaces

1 x Gigabit WAN port

3 x Gigabit LAN ports

1 x USB 2.0 port

1 x USB 3.0 port

Og hvis du ikke lige kan gennemskue alle tal og bogstaver, og måske er lige så fortabt som de fleste andre, så frygt ej, for jeg vil prøve så godt som muligt at oversætte det hele til et mere forståeligt og måske knapt så teknisk sprog.

For det første, så er routeren her udstyret med Razer FasTrack, som er en funktion man kan slå til eller fra, som prioriterer gaming trafik over andet internet trafik. Hvis man altså har begrænset båndbredde, eller deler internet ud til flere computere via routeren, så kan routeren sørge for, at gaming trafikken kommer forrest i køen, når den skal sendes ud af huset og omvendt.

Congestion-free WiFi channels betyder, at routeren via. avanceret teknologi afsøger området for andre WiFi signaler, og automatisk sørger for at bruge WiFi kanaler, som ikke er overbelastet af andre trådløse routere. På den måde sørger routeren for, at man altid har den mest optimale signalstyrke, f.eks. hvis man bor i et lejlighedskompleks eller et tæt bebygget område i byen, hvor der er rigtig mange andre routere der alle slås om at sende data. WiFi kanaler kan man forstå lidt som en flersporet motorvej, hvor bilerne er dataen der skal sendes fra routeren til en trådløs enhed. Hvis et spor er fyldt, så sørger routeren for, at ”skifte vognbane” til et mindre befærdet spor.

Tri-Band AC3000 henviser til routerens evne til at sende data med en samlet sum på 3000 Mbps på 2,4 Ghz båndet og to 5 Ghz bånd. Så i alt en teoretisk båndbredde på WiFi på 3 Gigabit. Samtidig refererer IEEE 802.11 a/b/g/n/ac til en række standarder, der viser at routeren kan sende data på disse forskellige bånd. Her dækker routeren alle de gængse standarder, som man kan forvente i 2018. Lyder tallene og bogstaverne forvirrende, så er der som lille bonus info i øvrigt ingen grund til frygt, da 802.11 standarderne meget snart kan få en ny og meget mere forståelig navngivning.

Dette skulle afdække en del af det tekniske volapyk man som forbruger kan blive forvirret over.

Et kig i kassen

Routeren bliver i vanlig Razer stil, leveret i en grøn og sort kasse, hvor vi på forsiden ser et billede af selve routeren, et Razer logo og navnet på produktet, samt en lille boks der mærker denne router som en gaming router med Razer FasTrack.

På bagsiden finder vi endnu mere Razer FasTrack og andet info, produktets specifikationer samt info om muligheden for at koble tre Razer Sila routere sammen i et mesh. Mere om sidstnævnte senere.

Lukker vi kassen op, finder vi en standard velkomst besked af Razer’s CEO Min-Liang Tan. Under beskeden bliver vi så mødt af hele herligheden. Pakken indeholder selve routeren, strømkabel med udskiftelige stik til EU og UK-standarder, et kort netværkskabel, en gummistrips til at samle kabler samt en brugervejledning og de obligatoriske Razer logo klistermærker. Klistermærkerne er i øvrigt de almindelige grønne, og ikke chroma, da routeren ikke har RGB belysning.

Udpakket gør Razer Sila et godt førstehånds indtryk, designet er pænt og afdæmpet. Routeren er faktisk bare en lille sort boks, hvor kun Razer logoet på toppen, lufthullerne i siden samt I/O interfacet på bagsiden stikker ud.

Der er ingen tvivl om, at Razer har forsøgt at designe en router der passer ind i stort set alle hjem. I modsætning til mange andre gaming routere, der har et ret futuristisk ”gaming” look, har Razer valgt at holde designet så neutralt som muligt. De ni antenner, som er indbygget i routeren, er gemt indvendigt i kassen, hvilket måske ikke er 100% optimalt, men nok er en kærkommen afveksling i forhold til hvad man er vant til fra andre producenter.

Interfacet på bagsiden omfatter ud over en WAN port også tre LAN porte til kablede enheder, samt to USB porte (2.0 og 3.0), som tillader tilslutning af eksterne lagerenheder, hvis man ønsker at de skal være tilgængelige for alle på netværket. Det lykkedes mig desværre ikke at tilslutte den ældre eksterne harddisk jeg ejer, men diverse USB-stik fungerede uden problemer, så fejlen ligger højest sandsynligt ved mig.

På undersiden finder vi fire skridsikre gummifødder, så routeren står fast på et bord eller lignende, samt to skruehuller, som er gemt under to af fødderne, til montering på væggen. En vigtig detalje for mig, som gerne har routeren hængende centralt et sted i lejligheden.

Opsætning af Gaming Router - Razer Sila

Razer har gjort meget ud af, at opsætningen af Razer Sila skal være så let som muligt. Som udgangspunkt er det nok at tilslutte routeren til strøm og tilslutte hjemmets internet stik i WAN-porten på bagsiden. Razer logoet begynder nu at lyse, og i vores tilfælde var det i blåt, hvilket betyder at routeren forbinder til internettet eller er ved at opdatere firmwaren. Efter et kort øjeblik skiftede lyset til grønt, og routeren var klar til at blive konfigureret.

Nu har man flere muligheder for at sætte routeren op med password osv.. Razer har udviklet en app, som kan hentes i Apple App Store eller Google Play, som tillader opsætning over smartphone eller tablet. Ønsker man at benytte sin computer, åbner man blot browseren og taster 192.168.8.1 eller sila.razer.com i adressebaren, hvilket derigennem giver adgang til konfigurationsmenuen. I vores tilfælde valgte vi at benytte os af muligheden for at bruge app’en til Android.

Efter opstart af app’en bliver man bedt om at logge ind med sin Razer konto, hvorefter man bliver guidet igennem opsætningen step-by-step. Det er værd at bemærke, at man bruger bluetooth til at forbinde smartphonen til routeren. Jeg vil ikke gå i detaljer med selve opsætningen da der ikke er det store at snakke om, det er nemt og ligetil. Opsætningen guider en igennem navngivning af netværket, opsætning af kodeord osv.. Herefter er routeren klar til brug, og man kan tilkoble alle ens trådløse enheder eller tilslutte kablede enheder til de tre LAN porte på bagsiden.

Razer Sila app’en giver nu mulighed for, at man kan ændre på diverse andre indstillinger, hvis man har specielle ønsker til f.eks. prioritering af enheder. App’en tillader derudover bl.a. overvågning netværkstrafikken, foretage en hastighedstest, indstille forældrekontrol, tænde og slukke for lyset på routeren og meget andet.

Sidst men ikke mindst, så kan man igennem app’en også nemt opsætte et mesh netværk med i alt op til tre Razer Sila routere, hvilket vi dog ikke har haft mulighed for at afprøve. Men Razer skriver selv, at et mesh giver mulighed for at dække et areal på op til 9000 square feet (ca 830 kvadratmeter). Razer har tænkt sig om i forhold til designet af det trådløse mesh netværk, da den direkte indbyrdes kommunikation mellem de forbundne Razer Sila enheder foregår på et separat 5 Ghz bånd. Trafikken til computere og andre trådløse enheder foregår på andre 5 Ghz bånd, som dermed ikke forstyrrer hinanden, og giver et mere stabilt trådløst netværk. Denne feature kaldes for ”dedicated backhaul channel”, hvilket der kun er få andre routere der benytter sig af.

En kort test

Det er svært at teste forbindelsen præcist, da styrken af signalet varierer alt efter omgivelserne. I vores test, som blev foretaget i en lille 41 kvm. bolig med tykke betonmure der vil kunne overleve en atomkrig, oplevede vi ingen udfald på noget tidspunkt. Det kraftigere 5 Ghz signalbånd kunne holde forbindelse gennem 5 solide betonmure og ca. 20 meters afstand, og det lidt svagere men mere langtrækkende 2,4 Ghz signalbånd opretholdte forbindelsen gennem 2 solide betonmure og 30 meters afstand. Testen er selvfølgelig kun vejledende, da mange faktorer spiller ind i forhold til rækkevidde og signalstyrke, men til mit behov var der i hvert fald perfekt forbindelse.

Vores hastighedstest hvor vi sender en større mængde data (ca. 1 GB) fra computeren gennem netværket og tilbage til computeren igen, viser at vi opnår ganske fine resultater. I den kablede test opnår vi hastigheder på 1000 Mbps write og 1900 Mbps read. I den trådløse test ser det lidt anderledes ud, da vi her ligger på 580 Mbps write og 5800 Mbps read. Den store forskel kan skyldes, at bærbaren den trådløse forbindelse blev testet på, har en M.2 SSD siddende mens den stationære PC må nøjes med en ganske almindelig SSD, som er en smule langsommere. Uanset hvad så ser vi altså, at Razer Sila leverer en ganske fornuftig ydelse i begge tilfælde.

Konklusion og Pris

Razer har med Razer Sila gaming routeren bygget en solid router, der opfylder enhver gamers behov. Alle standarder man kan forvente af en router i 2018 er opfyldt, og routeren leverer mere end godkendte hastigheder på både den kablede og trådløse forbindelse.

Routeren koster i skrivende stund 299,99 € eller ca. 2200,- og kan kun købes gennem Razers egen webbutik. Prisen er ret høj i forhold til andre alternativer. Dog kan man forsvare prisen ved, at routeren leverer alt det man kunne ønske sig og lidt mere. Jeg har i hvert fald kun oplevet stabilt WiFi uden udfald.

At kunne sammensætte 3 Razer Sila enheder i et mesh, er vanvittigt smart og lader umiddelbart til, uden at have prøvet det, at være ret nemt og ligetil. Dog skal man lige have i tankerne, at tre Razer Sila routere tilsammen løber op i over 6500,- kroner. Stabilt netværk er alfa og omega for enhver gamer, men til den pris kan man måske overveje at få trukket nogle kabler.

Min oplevelse med Razer Sila har været meget positiv. Jeg var i starten meget skeptisk over ”gaming” mærkatet, som efterhånden sidder på alt der har en indbygget LED og ser lidt anderledes ud end gængs hardware til kontoret. Razer formår dog i min optik gennem features som Razer FasTrack, dedicated backhaul channel og congestion free WiFi channels, at fjerne anførselstegnene om ”gaming” mærkatet og gøre Razer Sila til en ægte gaming router.

Jeg giver Razer Sila gaming router karakteren 8/10 samt en great product award. Routeren yder som sagt fantastisk, er nem at sætte op og kommer spækket med features, som på nogle punkter måske lige er et skridt foran alle andre. Det eneste der trækker ned, er i min optik prisen, som er meget høj.

Pros

Flot afdæmpet design til trods for gaming mærkatet

Kanon ydelse i både den kablede og trådløse test

Masser af features

Knaldhamrende stabil WiFi forbindelse

En god app, der tillader nem opsætning og overvågning

Cons

Prisen er høj

Prisen er meget høj hvis man skal sammensætte tre routere i et mesh

Conclusion and price (english)

With the Razer Sila gaming router, Razer has built a solid router which meets every gamers needs. All standards you can expect from a product like this in 2018 are met, and the router delivers a solid performance with good speeds in both the cabled and wireless test.

At the moment of writing, the router can be bought for 299,99€ or ca. 2200,- DKK through the official Razer webstore, which is a high price compared to other alternatives. The routers high price can be justified by its ability to deliver more than you could wish for. In the time I have tested this router, I have had stabile WiFi with no disconnects.

The possibility to connect three Razer Sila units in a mesh is a great feature, and even though I couldn’t try it out myself, it seems pretty straight forward to set up. Though you have to keep in mind, that three Razer Sila routers will set you back 900€ or around 6500,- DKK. Stabile network is alpha and omega for any gamer, but for that price I would consider setting up a cabled connection.

My experience with the Razer Sila gaming router has only been positive. At start I was very sceptic over the “gaming” branding, which nowadays sits on every piece of hardware that doesn’t look like it’s built for office use and comes with built in LED’s. Through features like Razer FasTrack, dedicated backhaul channels and congestion free WiFi channels Razer manages to remove the quotation marks from the “gaming” branding, and make Razer Sila a true gaming router.

I rate the Razer Sila at 8/10 and a great product award. The router performs fantastic, is easy to set up and is filled with nice features, which on some points are even one step ahead of the competition. The only thing that really drags it down is the price, which is very high.

Pros

Nice and simple design, despite the gaming branding

Great performance in both our cabled and wireless test

Lots of features

Very stable WiFi connection

A great app, which allows for easy set up and monitoring

Cons

The price is high

The price is very high if you want three routers for a mesh setup