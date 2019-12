AUTHOR : Jan Blaszkevizc

TP-Link Archer C2300 MU-MIMO Gigabit Router

Vi skal i denne test se nærmere på en af de nyeste routere som TP-Link har at byde på. Navnet er Archer C2300, og bag dette gemmer der sig et Dual-Band bæst med MU-MIMO support, App kontrol, indbyggede USB porte og meget mere. Klik ind på testen og få alle detaljerne, samt vores vurdering!

Producenten TP-Link har igennem en del år, fremstillet alverdens netværksudstyr – ting som vi alle bruger hver evig eneste dag uden at tænke videre over det. I denne test skal vi kigge nærmere på en af deres nyeste routere, ved navn Archer C2300. Vi har at gøre med en Dual-Band router som også har MU-MIMO support, hvilket betyder at der er nok båndbredde til alle enheder, selvom der er mange tilsluttet. TP-Link har gjort det let at betjene Archer C2300, idet en App giver dig mulighed for at ændre de mest gængse indstillinger. Inden vi røber for meget, syntes jeg vi skal skyde testen i gang, og starte ud med at få det tekniske overblik nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi TP-Links hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer, eller rettere en god portion. Nedenfor finder du alle oplysninger på Archer C2300 routeren, både hvad angår selve forbindelsen, men også dimensioner og hardware features:

Processor: 1.8 GHz dualcore

Hukommelse: 512 MB RAM og 128 MB flash

Knapper: Wi-Fi On/Off Button, Reset Button, WPS Button, Power On/Off Button, LED on/off Button

Antenner: 3 stk. aftagelige

Dimensioner: 216 x 164 x 36.8 mm

Tilslutningsmuligheder:

- 4x10/100/1000Mbps LAN Porte

- 1x10/100/1000Mbps WAN Port

- 1xUSB 3.0 Port + 1xUSB 2.0 Port

Signal rate: 1625Mbps at 5GHz og 600Mbps at 2.4GHz

Wifi funktioner: Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics

Wifi sikkerhed: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions

Gæstenetværk: Ja, både 2.4 og 5 GHz muligt

Transmitter power:

- 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm

- 11a 54Mbps: -72dBm

- 11n HT20: -70dBm

- 11n HT40: -69dBm

- 11ac HT20: -60dBm

- 11ac HT40: -61dBm

- 11ac HT80: -56dBm

- 2.4GHz: 11g 54Mbps: -73dBm

- 11n HT20: -72dBm

- 11n HT40: -69dBm

Management: Access Control, Local Management, Remote Management

DHCP: Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Adgangskontrol: Parental Control, Local Management Control, Host list, Access Schedule, Rule Management

Protokoller: Supporter IPv4 and IPv6

USB deling: Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server

VPN server: PPTP, OpenVPN

Systemkrav: Windows 98SE og op, Mac OS, Netware, UNIX eller Linux – Kabel eller DSL modem

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Med styr på alt det tekniske er det blevet tid til at tage et kig på kassen som Archer C2300 kommer i, så vi kan få den pakket ud. På fronten af den blå kasse, finder vi et stort billede af selve routeren, model navn og et par features listet op. TP-Link har for eksempel valgt at fremhæve at routeren benytter den nyeste 802.11 ac standard, har MU-MIMO support, Range Boost og er udstyret med en 1.8 GHz dualcore processor. Det er imponerende hvor meget regnekraft der efterhånden er i nyere routere!

På bagsiden af kassen forklarer TP-Link lidt omkring nogle af de forskellige teknologier og features som Archer C2300 tilbyder – ikke noget vi vil gå mere i dybden med her. Når kassen åbnes, finder vi øverst en quick start guide inkluderet. Routeren er pakket i en pose neden under, med resten af tilbehøret på siden.

Lad os få lagt alt indhold i kassen ud på bordet og danne os et overblik over hvad man får med. Inkluderet i kassen finder vi følgende:

TP-Link: Archer C2300 router

3x antenner

Quick start guide + ekstra papirer

Strømforsyning

En meter langt CAT5e LAN kabel

En tur rundt om Archer C2300 routeren

Inden vi for alvor kan kigge nærmere på router, er der lige en smule samling påkrævet først. De tre inkluderede antenner skal naturligvis monteres. Dette gøres super let, da de blot skal skrues fast på de tre antenne punkter på bagsiden af routeren – vist på billede nummer to herunder.

Med antennerne monteret, syntes jeg vi skal tage en tur rundt om Archer C2300 routeren og kigge lidt nærmere på designet og hvilke tilslutningsmuligheder der er. Nedenfor ser vi routeren som helhed. Personligt syntes jeg faktisk at designet er super lækkert og stilrent at se på. Dog er jeg ikke helt fan af højglans plastikken på toppen, da dette som bekendt er utrolig glad for fedtede fingre og støv. Hvis du har planer om at have routeren stående fremme, skal du være glad for at støve af – eller have en bedre halvdel der er. Den aflange grå stribe på toppen fungerer desuden også som en knap der gør det muligt at tænde/slukke for lysene i routeren. Super smart feature, så du undergår at have et lysshow stående i stuen når der streames på nettet.

På den venstre side af routeren finder vi et par knapper og stik. Helt præcist finder vi fra venstre mod højde: Knap til at tænde/slukke for wifi, reset hul, WPS (let opkobling af printer etc), USB 2.0 port og sidst en USB 3.0 port også. De to USB porte gør det muligt at tilslutte en ekstern harddisk direkte til routeren, og streame indholdet af denne over netværket til de tilsluttede enheder, super enkelt og smart. Lad os dreje routeren lidt længere om og kigge lidt nærmere på bagenden…

Heromme finder vi naturligvis de tre trådløse antenner monteret, men også en række stik selvfølgelig. I venstre side finder vi strømstikket til den inkluderede strømforsyning. Der er også en power knap til at tænde/slukke for routeren, og naturligvis en blå WAN port. Det er her stikket fra dit kabelmodem, fiber CPE eller hvordan du ellers får dit internet, skal tilsluttes.

I den modsatte side altså den højre, finder vi fire gule LAN porte. Her er det muligt at tilslutte kablede enheder såsom stationære computere, printere, NAS servere eller hvad man ellers måtte have der hjemme.

Vi er ved at have været hele turen rundt om Archer C2300 routeren nu, og mangler mere eller mindre kun bunden. Her nede finder vi en masse ventilation, således at de indre komponenter kan ånde når der kommer tryk på netværket og routeren skal arbejde. Der er to huller der gør det muligt at hænge routeren på væggen, såfremt man ikke ønsker at have den stående fremme. Vi finder naturligvis også routerens serienummer og MAC adresse på et klistermærke på undersiden – disse har jeg dog valgt at sløre. Lige ledes finder vi også navnet på de to prækonfigurerede netværk, samt koden der til. Disse informationer er desuden også at finde på et lille visitkort, som også er inkluderet i kassen.

Software/App’en – TP-Link Tether

Langt de fleste routere kontrollerer man ved at logge ind på deres interface i en webbrowser. Dette er naturligvis også muligt på Archer C2300, men vi har valgt at tage et kig på den anden mulighed. TP-Link har nemlig udviklet en App ved navn Tether, som giver mulighed for at rette på de mest almindelige indstillinger på routeren. Hvis du er en netværkshaj, kan du selvfølgelig altid logge direkte ind i interfacet på en computer, og have adgang til alle indstillinger, såsom VPN, port forwarding med videre. Hvis du ønsker at rette i sådanne ting, er vi også sikre på at du finder der ind uden vores hjælp – så derfor kigger vi som sagt udelukkende på Tether App’en i denne test.

Med App’en hentet ned, er alt der kræves for at få adgang til router indstillingerne, at man er tilsluttet det trådløse netværk som Archer C2300 spytter ud – logisk nok. Når man åbner App’en får man en oversigt over understøttede TP-Link enheder, i vores tilfælde er der kun Archer C2300 routeren. Ved at klikke på denne, fik vi med det samme en besked om at der var en firmware opdatering klar, så denne hentede og installerede vi inden vi gik videre. Det var blot at trykke hent og installer i App’en, så klarede routeren resten.

Efter en automatisk genstart var routeren oppe igen, og vi kunne endnu en gang vælge den på listen og klikke ind på den, hvor efter vi blev mødt af synet på det tredje billede nedenfor. Her har man et overbliks billede over de mest gængse ting. Er der Internet, hvor mange enheder er tilsluttet, hvilke netværk er aktive og hvad er hastigheden som routeren modtager.

I bunden har vi fire valgmuligheder / hovedmenuer. Ved at trykke på ”Devices” får vi en oversigt over samtlige enheder der måtte være tilsluttet routeren, både kablede og trådløse. Eftersom jeg kun lige havde startet routeren op, var min smartphone den eneste enhed tilsluttet. Menuen ”HomeCare” giver mulighed for at oprette noget forældre kontrol, hvis der er bestemte sider de små ikke skal kunne tilgå. Antivirus har tre forskellige punkter der holdes øje med, som kan deaktiveres hver for sig hvis man af en eller anden årsag skulle have lyst eller brug for dette.

Sidste punkt inde i ”HomeCare” er Qos hvor man kan fortælle routeren hvilken opgave på netværket der er vigtigst og skal opprioriteres. Hvis du spiller mange onlinespil, vil det naturligvis være en god ide at vælge ”Gaming” da routeren på denne måde sørger for at give dig den bedst mulige oplevelse når det kommer til ping og lignende faktorer i onlinespil.

Den sidste hovedmenu eller hvad vi skal kalde dem, hedder ”Tools”. Her kan man rette på en masse forskellige indstillinger. Du kan køre den korte opsætningsguide igen, rette navn/kode på de trådløse netværk, tjekke forbindelsen, synkronisere med skyen, oprette gæstenetværk og meget, meget mere. Vi nævnte også tidligere at du via knappen på toppen kan slukke/tænde lysene i routeren. Hvis du ønsker at have lysene tændt/slukket på bestemte tidspunkter, kan du faktisk også indstille dette i App’en, hvilket er super smart. Alt i alt har TP-Link med Tether skabt en super simpel, men alligevel kraftfuld App, som har alle de funktioner som normale brugere har behov for. Skulle du mangle nogle indstillingsmuligheder, kan du som sagt altid logge ind i interfacet i en webbrowser. Lad os kigge på noget performance som det næste!

Testen af TP-Link Archer C2300 – Hvordan er det trådløse signal?

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge nærmere på hvordan Archer C2300 routeren rent faktisk yder. Lækkert design og super funktionel App, er jo ikke ensbetydende med god ydelse. Jeg har valgt at fokusere på det trådløse netværk i testen her, da det kablede gigabit netværk måske ikke er så relevant at se på længere. Alle nyere routere yder stort set identisk med en kablet forbindelse, så vi ved jo alle, hvad vi kan forvente heraf. Jeg har derfor valgt at hente programmet LANSpeedTest for at se, hvad det trådløse netværk kan levere på henholdsvist 2.4 og 5 GHz båndende. Jeg installerede LANSpeedTest på min bærbare computer, som er udstyret med et Intel Dual Band Wireless-AC 3160 netkort.

For at give en ide om hvad du kan forvente af Archer C2300 routeren hjemme hos dig selv, valgte jeg at køre tre forskellige tests – eller faktisk seks i alt. Først og fremmest testede jeg 2.4 GHz netværket fra henholdsvis 5 meter i fri luft, 10 meter med to vægge (indendørs) og sidst men ikke mindst 15 meter med tre vægge i mellem router og computer (udendørs). Det samme blev herefter gentaget for 5 GHz båndet, for at give et samlet billede af den trådløse ydelse. Nedenfor har jeg startet ud med 2.4 GHz testen på de tre forskellige afstande, efterfulgt af 5 GHz. Enheden der blev up – og downloadet til, var min stationære computer som var tilsluttet netværket med LAN kabel, og med en SSD som det valgte drev for at undgå nogle flaskehalse.

Som vi kan se fra graferne ovenfor, leverede Archer C2300 overall en super fin ydelse. Den tekniske begrænsning på 2.4 GHz er lige omkring 50 Mbps hvilket vi både så ved både 5 og 10 meters testen. Selv omkring 15 meter væk fra routeren, igennem to indervægge og en ydermur, have vi stadig omkring 15 Mbps både op og ned, hvilket må siges at være godkendt. Især hvis man har i baghovedet at jeg bor i et villakvarter hvor der er mange andre netværk i området.

På 5 GHz båndet var vi helt oppe på svimlende 232 Mbps ned og 148 Mbps op, hvilket er ganske respektable hastigheder. Med omkring 10 meter mellem router og computeren, samt to indervægge, formåede vi stadig at opnå 112 Mbps ned og 53 Mbps, hvilket også er yderst acceptabelt. På 15 meters afstand og med to indervægge samt en ydermur imellem router og computer, fik vi faktisk bedre resultater end på 2.4 GHz – overraskende nok. Som udgangspunkt burde man kunne opnå højere hastigheder over længere afstande på 2.4 GHz båndet.

Som nævnt kan det dog sagtens være de mange nabonetværk som støjer her, hvilket gør at 5 GHz var det bedre valg med sine 22 Mbps ned og 15 Mbps. Alt i alt vil jeg kalde ydelsen i Archer C2300 for mere end godkendt. Jeg oplevede på intet tidspunkt nogle udfald, eller problemer hverken på wifi eller over kabel. Job well done TP-Link, lad os få konkluderet!

Pris

I skrivende stund d. 14/02 2018 kan Archer C2300 findes på nettet til omkring 1200,- DKK inklusiv fragt. Dette er en yderst fair pris, og hvad routere i denne klasse koster. For sine penge får man stærkt wifi med MU-MIMO support og simpel betjening via App – alt i alt en moderne router der er leverer lækker ydelse, og benytter mange af de nyeste teknologier. Du kan gå direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere, ved at klikke lige HER.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af Archer C2300 fra TP-Link, og samlet tankerne. Hvis du er på udkig efter en solid router til hjemmet og har mange enheder der skal på nettet – både kablet og trådløst – så er Archer C2300 uden tvivl et rigtig godt bud. Med MU-MIMO teknologien, er du sikret at hele familien kan få glæde af internettet, selvom der kører streams på flere enheder samtidigt, og en anden måske spiller online. Det moderne design gør at routeren passer ind i et hvert moderne hjem, uden at stjæle alt opmærksomheden. De to indbyggede USB porte, gør det muligt at tilslutte eksterne harddiske direkte til routeren, hvorved alle på netværket kan få adgang til filerne.

Både opsætning og konfigurering af routeren er legende let via Tether App’en, som faktisk opfylder langt de flestes behov når det kommer til indstilling af routeren. Hvis du ønsker mere avancerede indstillinger har du naturligvis også adgang til interfacet i en webbrowser som vi kender det. Den performance som Archer C2300 leverede var ganske fin og hvad man kan forlange af en Dual-Band router i denne kaliber. Ønsker du at være 100% fremtidssikret, findes der selvfølgelig også routere med den nye 802.11 ad standard som benytter 60 GHz båndet. Dog er der ikke mange enheder der understøtter dette endnu, og der går nok også et stykke tid før vi når der til. Så spørgsmålet er om man virkelig har behov for mere end hvad Archer C2300 kan levere? Det mener jeg personligt ikke, hvilket er hvorfor jeg har valgt at tildele scoren 9.5/10 samt vores Great Product award – der er nemlig lige hvad Archer C2300 er, et lækkert produkt.

Godt

Lækkert moderne design

Indbyggede USB-porte (netværksdrev)

God 802.11 ac wifi på både 2.4 og 5 GHz

Smart App til kontrol af standard funktioner

Prisen kontra performance/features er god

Super simpel opsætning!

MU-MIMO teknologi (mange enheder samtidig)

Knap så godt

Højglans plastik = fedtede fingre og støv magnet

Score: 9,5 + Great Product award