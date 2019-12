AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-10-15 09:42:00

TP-Link Archer C5400 Tri-Band MU-MIMO Gigabit Router

TP-Link er tilbage på Tweak.dk redaktionen med deres Archer C5400 802.11ac router med indbygget 4-ports Gigabit switch. Vi giver den fuld gas, når vi tester, om netværksudstyret kan levere, hvad vi forventer.

TP-Link laver rigtig mange forskellige produkter indenfor netværkskategorien, der blandt andet dækker over switche, routere, access points (AP) og meget andet. TP-Link har hovedsæde i Kina, hvor de blev etableret i 1996, og de har været med i gamet lige siden.

Vi skal i dag kigge på TP-Link Archer C5400 routeren, der er en af TP-Links nyeste MU-MIMO routere med spritny teknologi som NitroQAM og Beamforming.

Vi starter med vores præsentationsvideo herunder:

De tekniske specifikationer:

Hardware features

Interface:

4 10/100/1000Mbps LAN Ports

1 10/100/1000Mbps WAN Port

1 USB 3.0 Port + 1 USB 2.0 Port

Wireless On/Off Button

Power On/off Button

LED On/off Button

WPS Button

Reset Button

12V/5A Dimensions: 230 X 230 X 43mm

Wireless features

Wireless Standards:

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

2.4GHz and 5GHz Signal Rate:

5GHz Band1: Up to 2167Mbps

5GHz Band2: Up to 2167Mbps

2.4GHz: Up to 1000Mbps

Software features

Quality of Service: WMM, Bandwidth Control

Dynamic IP/Static IP/PPPoE/

PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Access Control, Local Management, Remote Management

DHCP:

Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation

Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

DynDns, NO-IP

PPTP, L2TP, IPSec

Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management

Support Samba(Storage), FTP Server, Media Server, Printer Server

Gennemgang af TP-Link Archer C5400 Tri-Band Gigabit Router:

I og med at vi er oppe i de lidt dyrere routere fra TP-Link, så kan man også godt se, at der er gjort lidt ekstra ud af indpakningen. Med til TP-Link Archer C5400 MU-MIMO Tri-Band Gigabit routeren medfølger der garantipapirer og quick start guides samt et enkelt en meter langt Cat. 5E netværkskabel.

På bagsiden af kassen til TP-Link Archer C5400 har TP-Link valgt at fremhæve nogle af de mere interessante features, som C5400 kommer med.

Blandt andet er TP-Link Archer C5400 Routeren i stand til at kommunikere nonstop med alle tilsluttede trådløse enheder på én gang, hvor traditionelle routere udsender et signal ad gangen. Det minimerer latency på det trådløse netværk, hvis man har behov for knivskarp reaktionstid her.

TP-Link Archer C5400 Tri-Band Gigabit routeren er spækket med stærk hardware, der kan håndtere rigtig meget trafik uden at blive overbelastet. Så stærk hardware kræver selvfølgelig også god køling, og det har TP-Link klaret ved at lave masser af lufthuller i toppen af routeren.

C5400 routeren kommer med et rigtig lækkert design, hvor den ikke fylder for meget, hvis antennerne vel og mærke er slået ned. Der er brugt et soft touch materiale til at lave routeren, hvilket gør den ekstra lækker at mærke på. Den eneste ulempe her er, at det har en tendens til at ville tiltrække fedtfingre.

TP-Link Archer C5400 routeren har fået et trådløst boost ved hjælp af ny teknologi som NitroQAM og 4-Stream. Hermed kan man opnå professionel stabilitet og hastighed på ens trådløse netværk på forbrugerplan, hvilket sikrer lagfri spiloplevelser, selvom man spiller trådløst. Dog er det selvfølgelig under forudsætning af at udstyret, der kommunikeres med også understøtter teknologierne.

På fronten finder vi LED's til samtlige funktioner i routeren. Udover den LED, som angiver, at der er etableret internetforbindelse, så lyser de øvrige LED's med et tilpas nedtonet og blåt lys. Lyset kan i øvrigt slukkes ved et tryk på en knap på forsiden. Derudover gemmer forsiden også på en knap til at tænde og slukke for Wi-Fi, ligesom vi også her finder WPS knappen.

Med TP-Link Archer C5400 Tri-Band routeren får vi faktisk også Link Aggregation i den indbyggede switch, hvilket vil sige, at vi kan opnå 2 gigabit netværkshastighed, hvis vi eksempelvis tilslutter en NAS, der også understøtter teknologien. Kort fortalt kombinerer Link Aggregation to 1 gigabit LAN porte til én ved at sende fælles data over begge porte.

På undersiden ser vi igen masser af lufthuller, der skal bidrage til at køle hardwaren i routeren ned under brug. Vi kan her også se, at Archer C5400 både er beregnet til at stå på et møbel, men den kan også monteres på en væg.

TP-Link Archer C5400 Tri-Band routeren er udstyret med otte antenner, der er fastmonterede. Med antennerne slået ud fylder C5400 en hel del mere, men til gengæld bliver Wi-Fi signalet faktisk også forbedret så meget, at jeg kan opnå forbindelse på 2.4 GHz båndet helt ude i haven og stadig opnå en reel hastighed, som gør det muligt at foretage almindelig surfing på nettet.

TP-Link Archer C5400 Tri-Band Gigabit routeren kommer også med en Beamforming teknologi, som er i stand til at presse rækkevidden lidt længere et sted i huset imod at den modsatte ende mister lidt rækkevidde. Det kan betyde, at eksempelvis en Chromecast i den anden ende af huset opnår bedre dækning og derved kan streame YouTube eller andet i bedre kvalitet.

På bagsiden af TP-Link Archer C5400 finder vi to USB3.0 porte, som gør det muligt at dele flere USB enheder over netværket. Det kan eksempelvis være en printer og en USB harddisk. Derudover finder vi en (blå) WAN port til internet fra et modem af en slags. Slutteligt har vi fire RJ45 Gigabit LAN porte og en enkelt reset knap, hvis man vil have nulstillet routeren til sine fabriksindstillinger.

Opsætning:

Forud for brugen af TP-Link Archer C5400 skal man gennemgå en mindre opsætning, der enten gennemføres via TP-Links app til smartphone eller også via en webbrowser. Jeg har valgt webbrowser versionen.

I første punkt skal man opsætte ens tidszone.

Næste punkt er så at opsætte ens IP konfiguration, så routeren ved, hvordan den skal forbinde til internettet. Som standard vælger man bare dynamisk IP, med mindre man ønsker en specifik IP adresse. Dette kræver så, at man har en fast IP adresse udstedt af ens udbyder.

Routeren kan også clone ens modems MAC adresse, hvis det er påkrævet af ens internetudbyder.

I næste menupunkt får vi så lov til at opsætte SSID og netværkskode til de tre Wi-Fi bånd. De er opsat med en standard indstilling fra TP-Links side, og man kan så frit indstille det. Det er til enhver tid muligt at ændre begge dele fra webinterfacet.

Til allersidst får man mulighed for at gennemgå alle indstillinger, inden man trykker sig videre, og Archer C5400 begynder at indhente DHCP indstillinger, så switchen i routeren kan begynde at dele IP-adresser ud.

Webinterface:

TP-Link Archer C5400 routeren kommer med to forskellige versioner af webinterfacet. I Basic udgaven finder vi de mest gængse funktioner, mens Advanced versionen giver os adgang til at ændre i alt. Her skal man kun arbejde, hvis man ved, hvad man sidder med.

Under Network punktet kan man ændre i IP indstillinger, og det er også her, vi kan aktivere Link Aggregation funktionen, som jeg forklarede tidligere.

Vi har også mulighed for at sætte TP-Link Archer C5400 op som access point. Den såkaldte Bridged Mode.

Under Wireless menupunktet kan vi ændre i de trådløse indstillinger såsom SSID og adgangskoder.

Selvfølgelig har vi også mulighed for at opsætte et gæstenetværk, hvis man kunne få brug for det.

Under NAT punktet kan vi blandt andet opsætte port forwarding/triggering. Vi kan også opsætte en DMZ server, hvis der skulle være brug for en mere åben server. Man skal dog være opmærksom på, at der vil være tale om en NAT Type 1, hvor der er 100% åben for ind- og udgående trafik.

TP-Link Archer C5400 kommer med rigtig mange andre funktioner, der blandt andet inkluderer flere sikkerhedsfunktioner, USB funktioner og meget andet. Det kan I se mere om på billederne ovenfor.

Sidste menupunkt er System Tools, hvor vi har adgang til at ændre i selve routerens indstillinger såsom LED's, firmware opdatering og adgangskoder. Her kan vi også se data logs og fejlmeldinger, hvis noget skulle være gået galt.

Mobil software:

TP-Link har udviklet en rigtig fin Tether app, som også kan bruges til at styre ens router, så længe man har tilkoblet sin telefon til routerens trådløse netværk. Men jeg har valgt ikke at gennemgå softwaren slavisk, da den kan det samme som webinterfacet.

Men når det er sagt, så vil jeg stadig sige, at man godt kan mærke, at TP-Link har gjort rigtig meget ud af at gøre Archer C5400 Tri-Band Gigabit routeren så brugervenlig som overhovedet muligt. Hvilket jeg også vil sige, at de er sluppet rigtig godt af sted med. Der er alt til begynderen, mens den etablerede netværksnørd kan få adgang til at rode med alt i routeren helt ned til detaljer som at slukke for routerens dioder og op til opsætning af VPN- eller DMZ servere.

Test:

I testfasen har jeg valgt at teste Wi-Fi netværksdelen på både 2.4 GHz- og 5 GHz båndene. Jeg tester her med min OnePlus 6 smartphone. Derudover tester jeg også den kablede del af routeren med LAN Speed Test mellem to computere, der er forbundet direkte til routeren med Cat 6 netværkskabler.

Speedtest.org kablet test

Jeg har også valgt at køre en kablet test af routerens evne til at udnytte min 300/300 mbit fiberforbindelse, og her har jeg ikke noget at komme efter. Der er fuld fart over feltet fra start til slut.

802.11ac 2.4- og 5 GHz

Under testfasen af den trådlåse forbindelse tester jeg som sagt både 2.4- og 5 GHz båndet. Det gør jeg i en fri linje af 5 meter først. Næste test er på 8 meter afstand med én betonvæg imellem. Slutteligt på 10 meters afstand på min overdækkede terrasse med to mure imellem.

Selvom 22/24 Mbit ikke er rasende meget, så var min telefon faktisk stadig så godt forbundet til C5400 ude på terrassen, at jeg kunne bruge den til almindelig web browsing. Indenfor får vi også en rimelig god dækning, og i stuen bliver 2.4 GHz båndet makset fint ud i forhold til de lovede hastigheder.

Under testen af 5 GHz båndet får vi til gengæld fuld udnyttelse af min fiberforbindelse igen, når vi står inde i stuen. Begynder vi at bevæge os væk, falder hastigheden dog herefter, da 5 GHz båndet er stærkere, men det er ikke glad for vægge og andre forhindringer. Ude på terrassen kunne jeg godt opnå en reel hastighedstest, men forbindelsen var i sig selv så ringe, at jeg ikke kunne surfe på nettet og Facebook uden horribel ventetid. Men det er bare heller ikke det, som 5 GHz er beregnet til.

LAN Speed Test

I den første test sender jeg to pakker á 1 GB over netværket mellem to kablede computere, mens jeg i anden test sender 1000 pakker á 2 MB over netværket for at se, hvordan routeren håndtere enkelte store filer kontra mange små filer.

Generelt er der ikke rigtig nogen målbar forskel mellem de to resultater, hvilket giver mig en indikation af, at TP-Link Archer C5400 er en knivskarp router, som formår at holde en høj hastighed selv under pressede situationer. Vi opnår ikke den fulde 1 Gbps, men der vil altid være pakketab samt tab ved kommunikation mellem de to maskiner. Men jeg ser generelt gode hastigheder, og TP-Link kan godt være yderst stolte af resultaterne her i dag.

Pris:

I skrivende stund, den 7. oktober 2018, er TP-Link Archer C5400 Tri-Band MU-MIMO Gigabit router set med et prisskilt på 1.907,00 kroner og opefter.

Hvis I ønsker at læse om TP-Link Archer C5400 routeren på TP-Links hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Undertegnede har nu fået lov til at lege med TP-Link Archer C5400 MU-MIMO Tri-Band Gigabit routeren gennem lidt tid, og jeg har virkelig sat den på en prøve for at se, om den kan levere det, som jeg forventer af en router i den klasse.

Først og fremmest vil jeg sige, at designet på selve routeren er knivskarp, og hvis man folder antennerne ind og hænger routeren op på væggen, så ser man den faktisk ikke som sådan, da dens LED's så peger nedad og altså ikke ud i rummet. Står routeren derimod i en reol eller lignende med antennerne foldet ud, er sagen lidt en anden. Den bliver generelt mere voldsom at se på, og den fylder en del mere. Med denne opstilling er den ikke for alle og enhver, og der skal også være et sted, hvor den ikke springer for meget i øjnene.

Men den ekstra rumfylde som følge af antennerne giver så også virkelig pote, når det hele kommer til dækningen. Den trådløse dækning på både 2.4- og 5 GHz båndet slår hårdt igennem, og vi har faktisk god dækning i hele huset på begge bånd. Dog kan vi også surfe almindeligt på nettet udenfor på terrassen via 2.4 GHz båndet, mens 5 GHz kommer til kort her. Hvilket også skal siges at være fint, da 5 GHz er beregnet til stærk forbindelse med kort rækkevidde.

Brugerinterfacet, hvad enten det er via en webbrowser, eller om der er tale om den mobile app, giver brugeren god kontrol over ens router, uanset om man er novice i netværksopsætning, og derved kun har brug de basale funktioner, eller om man er inkarneret netværksnørd, der leger med avancerede funktioner såsom VPN, DMZ og UPnP.

På LAN siden er der en klippestabil forbindelse via gigabit netværk, og routeren kan fint håndtere mange trådløse og kablede forbindelser på én gang uden at komme til kort i forhold til latency og hastigheder. Oven i det kan vi også få glæde af Link Aggregation, hvis vi for eksempel har brug for høj hastighed til eksempelvis en NAS server, hvor vi gerne vil streame 4K UHD HDR materiale fra.

Prisen vil dog nok være noget, der kan skræmme mange, når de går på jagt efter en god router. For selvom TP-Link Archer C5400 leverer knivskarpe resultater, så skal man også næsten slippe 2.000 gode danske kroner for at få den hjem i stuen. Men det er også et af de steder, hvor man får, hvad man betaler for.

Godt:

Lækkert design

Nem opsætning

Godt og brugervenligt user interface

Brugervenlig mobilapp med mange funktioner

Knivskarpe forbindelser på både trådløst- og kablet netværk

Klippestabile hastigheder

Understøtter Link Aggregation

Mulighed for at slukke LED's

Knapt så godt:

Fylder meget med antennerne slået ud

Prisen kan skræmme nogen (Ikke mig personligt)

Score: 9,5 + Great Product Award