AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-06-26 11:49:00

TP Link Smart Home - Fuld kontrol fra lommen

Vores hjem fyldes i den grad med nye teknologier, som gør du via din smartphone eller PC kan styre hjemmets mange basale funktioner. Det kunne være køleskabet, der selv komponerer en indkøbsliste, eller dine termostater på radiatoren, der styres via din smartphone. Derudover kommer Smart-TV, intelligente persienner, hårde hvidevare med smarte features, og ikke mindst lyspærer, som kan styres i farvelader og lysstyrke, og sidstnævnte er det vi kigger på i dag, i en serie af artikler fra Tweak.dk om det smarte hjem. Denne gang starter vi med en Smartpære fra TP-Link.

Sponsoreret indhold

Mulighederne for at koble alt fra din toaster til dit køleskab på Internettet vokser, og ikke alt giver lige meget mening i vores optik. I dag tager vi et kig på to produkter fra TP-Link, som giver lidt mere mening at gøre ”smarte”. Vi tager et kig på Smart Bulbs og Smart Plug fra TP-Link, som giver dig som forbruger, en lang række muligheder for at tilpasse og styre dit lys og strømforbrug, alt sammen med et par klik på din smartphone, eller hvis man bygger videre på mulighederne - endda stemmestyret kontrol over produkterne.



Se med på YouTube når vi tager et kig på tingene fra TP-Link.

Alle tre pærer, som vi har fået til test fra TP-Links serie, er energieffektive LED pærer med en A+ mærkning, og et forbrug på 11 Watt. TP-Link vurderer selv pærernes levetid til over 22 år, men det er dog baseret på et forbrug på kun omkring 3 timer om dagen, hvilket måske er en anelse lavt sat, i det vintermørke Skandinavien, men dog stadig en imponerende forventet levetid.



Ens for alle er, at de er lavet til en standard E27 fatning, og TP-Link laver desværre ikke pærer til de mindre E14 fatninger, så man må klare sig med de store E27, hvis man vil på smart-bølgen gennem TP-Link og deres Smart Bulbs.



Pærerne kan konfigureres 100% individuelt og kræver ikke andet udstyr for at fungere end pæren selv, et trådløst netværk på 2,4 GHz båndet og TP-Links Kasa app, der findes til både Android og iOS.



Opsætningen er ret lige til. Det kræver naturligvis, at man henter den medfølgende Kasa app til sin SmartPhone, da det er igennem den både opsætningen og den senere betjening skal klares. Herefter er det bare at sætte pæren det sted, hvor man ønsker den skal bruges. Første gang man sætter pæren til, skal den lige starte op, og når den er klar til opsætningen blinker den tre gange. Herefter kan du bare vælge at tilføje en ny enhed i appen, og så følge vejledningen, der i trin tager dig igennem opsætningen, hvor man skal give pæren et navn og angive oplysningerne til det trådløse netværk. Det er hurtigt overstået, og man er ret hurtigt i gang med at kunne bruge pæren.



TP-Links Smart Plug, er også ganske simpelt indrettet, og har kun to knapper. En enkelt til at sætte den i opsætningsindstilling, hvis man vil ændre eller nulstille tingene, og så en knap, hvor man manuelt kan tænde eller slukke for den uden brug af appen.



Opsætningen fungerer helt som med pærerne. Du sætter den til hvor du skal bruge den, og tilføjer den herefter igennem appen. Du skal angive et navn for enheden, og oplysningerne til det trådløse Internet. Det kan sgu næsten ikke gøres mere simpelt!



Når tingene er blevet konfigureret første gang, kan du frit flytte dem rundt uden at skulle igennem opsætningen igen, da indstillingerne bliver gemt til fremtidigt brug, selv hvis enheden pilles fra og flyttes til et andet sted. Man skal bare sikre sig at være på det samme netværk.



I Kasa appen har man mulighed for at indstille forskellige rutiner, hvis man f.eks. ønsker at tingene skal tænde og slukke automatisk på bestemte tidspunkter, og så har man selvfølgelig også muligheden for at tilpasse lyset i forskellig grad, alt efter hvilken pære man har indkøbt.



Alle funktionerne kan tilgås, og bruges alle steder hvor du har adgang til internettet, så det kan være slut med at være i tvivl om, om du fik slukket for dit TV.

Konklusion:

TP-Links Smart Home produkter er naturligvis en luksus, som man sagtens ville kunne leve uden. Men efter jeg har haft dem på besøg i hjemmet, opdagede jeg hvor var lækkert det var at kunne styre tingene centralt, og selv ude af huset.

Og så skal man altså heller ikke undervurdere hygge-faktoren i at kunne tilpasse lyset lidt mere i hjemmet, alt efter hvad man laver.



Kombineret med min Amazon Echo, så er det også utroligt bekvemt at kunne tænde, slukke og tilpasse forskellige ting rundt om i hjemmet alene med stemmen. Jeg er nu fri for at skulle grave mig ned bag sofaen, for f.eks. at slå strømmen fra til mit medie setup i stuen, så det ikke står og bruger standby strøm.



Priserne er klart over, hvad du betaler for en alm. pære, men jeg synes ikke at priserne er urimelige, hvis man tager den tilføjede funktionalitet med i overvejelserne. Derudover er det også energivenlige pærer, og med en forventet levetid i nærheden af 20+ år, så virker det mere fornuftigt trods alt.

240 kr. for LB110 med alm hvidt lys.

350 kr. for LB120 med hvidt lys med mulighed for tilpasning af lystemperaturen.

430 kr. for LB130 med RGB muligheder for et hav af farver.





270 kr skaffer dig HS100 Smart Plug.



Godt:

Hurtig og let opsætning

Intet behov for andet udstyr end det trådløse netværk

Let og funktionel app



Knap så godt

Lidt svært at ramme farver nøjagtigt igennem appen

Conclusion:



The smart products from TP-Link is of course af luxery that you could live without but after having them by for a visit I discovered how nice it was to be able to control it all from one spot. Even when I was out of the house and once you’ve tried it the custom light settings are really awesome along with the ability to change it depending on what you are doing.



I combination with my Amazon Echo it was a breeze to turn things on or off, or make changes to the ligh around the house. On top of that I didn’t have to reach behind the couch to switch of my media setup in the living room and save on the stand by power.



The prices are of course a fair bit above just buying normal lightbulbs but I think that the prices are more reasonable when you figure in the added functions. On top of that they are energy saving bulbs and with an expected livespan of around 20+ years the price is not that outlandish after all.

240 DKK for LB110 with normal white light.

350 DKK for LB120 with turnable white light.

430 DKK for LB130 with RGB color options.





270 DKK gets you the HS100 Smart Plug.



Good:

Quick and easy setup

No need for any other equipment besides the bulbs/plugs and a wireless network

Easy and functional app



Not so good:

It could be a little difficult to get the color I was looking for with the app