AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-05-02 04:48:00

TP-Link TL-SG1008P 8-port Gigabit Switch

En switch til netværket er ikke det mest spændende at kigge på, eller er den? TP-Link har med deres TL-SG1008P switch, skabt en switch med et par ekstra tricks i ærmerne. Ud over at have livstids garanti, er der nemlig også et par andre ting som gør den ret interessant. Klik ind på testen og find ud af hvad, samt vores vurdering!

Når vi snakker produkter fra TP-Link er det stort set altid netværk, og i dag er ingen undtagelse. Vi har modtaget et af deres business produkter i form af TL-SG1008P, som er en otte ports switch. Ud over at kunne dele netværket ud til otte brugere, er der også livstids garanti, PoE understøttelse og en række andre spændende features. Hvad disse er og hvilken ydelse der leveres, er alt sammen noget vi vil se nærmere på i denne test.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi TP-Links hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer på TL-SG1008P switchen. Nedenfor finder i først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af nogle af de features som TP-Link nævner på deres side:

Interface: Otte 10/100/1000Mbps RJ45 Porte

Kabeltyper/længde: Cat 3, 4, 5, 5e, 6 eller højere max 100 meter

Blæser: Ingen, fanless

Strømforbrug: 5.5 watt uden PoE enheder / 65.2 watt med fire PoE enheder

PoE porte (RJ45): 802.3 af understøttelse, maksimalt 55 watt

Backbound Båndbredde: 16 Gbps

Mac Adress Table: 4K

Dimensioner: 171 x 98 x 27 mm

Certifikater: CE, FCC, RoHS

Supports PoE power up to 15.4W for each PoE port

Supports PoE power up to 55W for all PoE ports

Supports PoE IEEE 802.3af compliant PDs

Supports IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode and backpressure for Half-duplex Mode

4K entry MAC address table of the TL-SG1008P with auto-learning and auto-aging

802.1p/DSCP QoS enable smooth latency-sensitive traffic

LED indicators for monitoring power, link, activity and speed

External power adapter supply

Unboxing af switchen

Lad os tage et hurtigt kig på indpakningen som TL-SG1008P switchen kommer i. Som de fleste andre produkter fra TP-Link, har vi at gøre med en blå kasse, hvor vi på fronten ser et stort billede af selve produktet og en række features som fortsætter på bagsiden.

Inde i kassen finder vi selve switchen pakket ned i hvad der minder om en æggebakke, hvilket siger lidt om at TP-Link tænker på miljøet i deres business produkter. Lad os få det hele ud af kassen og danne os et overblik over hvad man får med:

TP-Link TL-SG1008P switch

Strømforsyning

Strømkabel

Fire gummifødder med 3M tape

Diverse papirer

En tur rundt om TL-SG1008P og testen

Inden vi kaster blikket på selve switchen og tager en tur rundt om den, giver vi først lige strømforsyningen et hurtigt kig. Denne er nemlig meget voldsom i forhold til hvad normale switches bruger, og minder mest af alt om noget til en bærbar computer. Med et output på op til 60 watt, ville den også uden problemer kunne lade en bærbar. Grunden til at strømforsyningen er så kraftig som den er, er at fire at de otte porte understøtter PoE, hvilket betyder at der kan leveres ekstra strøm i disse porte. Skal der strøm ud, skal der naturligvis først noget ind, derfor den store strømforsyning.

Selvom en switch måske ikke er det mest ophidsende at se på, er det alligevel spændende at tage et nærmere kig. Eftersom at TL-SG1008P er et produkt der henvender sig til mindre firmaer, betyder det også at designet er meget anonymt og tilbageholdende. Farven er grå, og det firkantede design er meget industrielt at se på. I fronten finder vi en række forskellige indikator dioder, mens at siderne er udstyret med huller for at sikre at de indre komponenter kan trække vejret og ikke kører varme.

I bagenden finder vi de otte porte, samt strømstikket. Mens at port 5-8 er standard 1 Gigabit porte, er port 1-4 med PoE understøttelse, som jeg snakkede om lidt tidligere. Ellers er der ikke rigtig noget at komme efter her omme.

Bunden på TL-SG1008P byder på et stort klistermærke med model og serienummer, plus lidt andre oplysninger. Der er desuden også fire små fordybninger hvor de medfølgende gummifødder kan klistres fast. Eftersom at der ikke er nogle huller til at hænge switchen på væggen, forstår jeg ikke helt hvorfor at fødderne ikke er monteret fra fabrikkens side. Dette er heldigvis en enkel opgave, og vi er nu klar til at få tilsluttet switchen og snakke performance.

Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg skiftede min gamle og trofaste TRENDnet TEG-S80g switch ud med TL-SG1008P switchen fra TP-Link. Jeg har faktisk brugt switchen fra TRENDnet, fra da vi anmeldte den tilbage i december 2009, og den har aldrig haft fejl eller brokket sig endnu, hvilket må siges at være godt gået. Selvom der er tale om et gammelt produkt, kan du finde testen ved at klikke HER, såfremt du skulle være nysgerrig.

Tilbage på sporet, vi skal have kigget nærmere på den ydelse som TL-SG1008P switchen leverede. Mit hjemmenetværk er sat op således at jeg fra min Fiber CPE har tilsluttet en Netgear R7000 Router. Fra denne kører der et Cat 7 kabel ind til mit kontor hvor switchen er sat op, og deler signalet ud til resten af huset. Enheder der er tilsluttet med kabel direkte til switchen er: Min stationære computer, har jeg også min hjemmeserver, HTPC i min hjemmebiograf og et kablet Smart TV og en PlayStation 4 slim. Der er altså tilsluttet fem enheder, plus at den sjette port naturligvis er hvor signalet fra routeren kommer ind – så altså en total på seks.

Med andre ord får TL-SG1008P swichen lov til at arbejde, på trods af at jeg ikke har nogle enheder der understøtter PoE desværre. Da en switch bare er ”en dum” fordeler, kan det også være svært at teste den. Eftersom at dens eneste opgave er at dele signalet ud til flere enheder, uden at skabe flaskehalse, tænke jeg at det ville være en god test at flytte lidt filer mellem nogle computere. Jeg tilsluttede derfor min bærbare computer med et kabel direkte i switchen, og planen var at flytte nogle filer mellem min stationære og bærbaren. Begge computere er udstyret med SSD drev for ikke at skabe nogle flaskehalse der. Resultaterne kan du se ovenfor i grafen, og som det fremgår leverede TL-SG1008P en ydelse man bestemt ikke kan klage over – 1 Gigabit linjen blev maxet ud. Med livstids garanti forventer jeg at TL-SG1008P vil kunne tjene mig de næste mange år, hvis jeg da ville bruge den. Min trofaste TRENDnet switch får stadig lov at blive lige hvor den er, på væggen. TL-SG1008P har nemlig ikke mulighed for at blive hængt op, hvilket i min optik er en skam.

Pris

I skrivende stund d. 09/04 2018 kan TL-SG1008P switchen findes på PriceRunner.dk til omkring 500,- DKK inklusiv fragt, hvilket er forholdsvis mange penge for en switch. Men hvis man har i baghovedet at TP-Link tilbyder livstids garanti og at TL-SG1008P er optimeret til at køre PoE på fire af de otte porte med ekstra strømlevering giver prisen mening.

Alle informationer på TL-SG1008P switchen kan desuden findes direkte hos TP-Link selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside.

Konklusion

Vi skal have rundet vores test af TL-SG1008P switchen fra TP-Link af. Hvis du er på udkig efter en klippestabil switch, der leverer den performance man kan forvente og har lidt ekstra lækkerier i ærmet, er denne et rigtig godt bud. Med hele otte porte, er der nok til de flestes behov. Hvis du kører PoE hjemme hos dig (Power over Ethernet), kan TL-SG1008P nemlig også levere ekstra strøm i fire af de otte porte, for at sikre at du altid får den bedst mulige hastighed og stabilitet. Da vi har at gøre med et produkt i TP-Links business line-up betyder det også at der er livstids garanti, hvilket jo er værd at tage med!

Kompakt og anonymt design hvor alt er fremstillet i metal, gør at TL-SG1008P føles som en tank og også er pæn at se på. Jeg savnede dog muligheden for at hænge den på væggen, som jeg har min nuværende switch fra TRENDnet. Ud over ikke at kunne hænge på væggen, er strømforsyningen også voldsomt stor i forhold til andre modeller. Dette skyldes naturligvis at fire af de otte porte kan få ekstra strøm via PoE, som normale switche ikke tilbyder. Ydelsen var til gengæld lige efter bogen, og maxede Gigabit linjen ud. Hvis du kan leve med den store strømforsyning og ikke at kunne hænge den på væggen, er TL-SG1008P et rigtig godt bud på en stabil switch til dit netværk!

Godt

Industrielt og anonymt design

Otte porte hvoraf fire er PoE optimeret

Performance som man kan forvente af 1 Gigabit

Bygget som en tank

Indikator dioder for alle porte og PoE

Forholds vis kompakt…

Knap så godt

… dog er strømforsyningen voldsom

Ikke mulighed for at hænge den på væggen

Score: 8 + Safe Buy award